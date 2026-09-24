Chuẩn hóa thông tin, mở rộng cơ hội việc làm

Đồng bộ dữ liệu thị trường lao động

Theo ông Lê Quang Trung, chuyên gia lao động, việc làm, trong Luật Việc làm mới, hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm được quy định thành một chương riêng. Các quy định mới tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của các trung tâm dịch vụ việc làm.

Trong đó, các nhiệm vụ cốt lõi gồm tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng, tuyển lao động, thông tin thị trường lao động và thực hiện chính sách BHTN.

Ông Lê Quang Trung cho biết, công tác thông tin thị trường lao động đã được các trung tâm quan tâm từ sớm, với các hoạt động thu thập, phân tích và xử lý thông tin. Một số trung tâm đã đưa ra các dự báo về thị trường lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhiều năm nay đã có các sản phẩm phân tích, dự báo thị trường lao động.

Theo ông, việc phân tích, dự báo thị trường lao động phục vụ công tác đào tạo, tạo việc làm và định hướng cho doanh nghiệp về thị trường lao động.

Người lao động tìm hiểu cơ hội việc làm tại chương trình. Ảnh: PV

Từ thực tế thị trường lao động, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết: Trước đây có một phần thông tin, dữ liệu về thị trường lao động chưa được chính xác. Ông kỳ vọng, với Luật Việc làm và các quy định mới, việc chuẩn hóa thông tin sẽ được thực hiện tốt hơn.

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động được triển khai cùng với tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, cung ứng và tuyển lao động.

Theo ông Vũ Quang Thành, việc kết nối từ sàn giao dịch việc làm quốc gia với các địa phương nếu được triển khai sớm sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình chuẩn hóa dữ liệu.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và khai thác dữ liệu được đặt trong quá trình tổ chức hoạt động của hệ thống dịch vụ việc làm. Thông tin được thu thập, phân tích, xử lý để phục vụ người lao động và người sử dụng lao động.

BHTN gắn với tư vấn, kết nối việc làm

Theo ông Lê Quang Trung, việc thực hiện chính sách BHTN được giao cho các tổ chức dịch vụ việc làm công lập. Điều này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm, bởi hoạt động dịch vụ việc làm và chính sách BHTN có mối liên hệ chặt chẽ.

Nhiệm vụ cơ bản của trung tâm là tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ đào tạo, cung ứng và giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp.

Trong quá trình thực hiện chính sách BHTN, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm được triển khai cùng với việc giải quyết các chế độ cho người lao động. Người lao động được tư vấn, kết nối với nguồn việc làm và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng phù hợp.

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, khi người lao động đến thực hiện các nội dung liên quan đến BHTN, Trung tâm tập trung tư vấn, nắm bắt tình trạng việc làm của người lao động. Khi có nguồn công việc, nhu cầu tuyển dụng và doanh nghiệp phù hợp, Trung tâm kết nối, giới thiệu để người lao động tham gia thị trường lao động, trở lại làm việc.

Hoạt động này được Trung tâm thực hiện thành quy trình. Ngoài tư vấn, giới thiệu việc làm, người lao động có thể tham gia các phiên giao dịch việc làm hằng tháng, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Về khối lượng thực hiện chính sách BHTN, ông Vũ Quang Thành cho biết: Năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp nhận và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 70.000 người. Trong 6 tháng đầu năm 2026, con số này khoảng gần 30.000 người. Trong tháng 7 và tháng 8-2026, số lượng tăng khoảng 5% so với tháng 7 và tháng 8-2025.

Theo ông Vũ Quang Thành, công việc của Trung tâm không chỉ là tiếp nhận, xử lý thủ tục và giải quyết chế độ BHTN, mà còn phải tổng hợp dữ liệu về người thất nghiệp, trong đó phân tích các nguyên nhân như doanh nghiệp giải thể, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, độ tuổi, trình độ.

Ông Lê Quang Trung cho biết, trong thời gian qua, các trung tâm dịch vụ việc làm đã triển khai nhiều giải pháp để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các khóa đào tạo, đồng thời giới thiệu người thất nghiệp đến các cơ sở đào tạo nghề để hỗ trợ người lao động sớm trở lại thị trường lao động.

Trong 6 tháng, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm gần gấp 2,5 lần số người nộp hồ sơ BHTN. Hoạt động hỗ trợ người lao động thông qua tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo và kết nối tuyển dụng tiếp tục được các trung tâm triển khai gắn với thực hiện chính sách BHTN.

Từ thực tế hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, ông Vũ Quang Thành cho biết, việc kết nối người lao động với doanh nghiệp được thực hiện thông qua tư vấn, giới thiệu việc làm, các phiên giao dịch việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động.

Như vậy, bên cạnh việc giải quyết chế độ khi người lao động mất việc làm, chính sách BHTN được triển khai gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo và kết nối tuyển dụng, hỗ trợ người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm và trở lại thị trường lao động.