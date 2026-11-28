Phát huy hiệu quả giám sát

Hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ hiện nay phát triển đa dạng với nhiều loại hình như vận tải hành khách tuyến cố định, xe buýt, taxi, xe hợp đồng và vận tải hàng hóa bằng ô tô. Mỗi loại hình có đặc điểm vận hành khác nhau, đặt ra những yêu cầu riêng đối với công tác quản lý, giám sát. Từ yêu cầu thực tiễn, Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ. Dự thảo nhằm cụ thể hóa Nghị định số 319/2026/NĐ-CP, trong đó bổ sung các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Theo quy định, bên cạnh dữ liệu hành trình, tốc độ, thời gian dừng, đỗ và thời gian lái xe liên tục, hệ thống giám sát còn phải ghi nhận hình ảnh người lái xe và diễn biến trong khoang hành khách. Camera phải hoạt động liên tục trong mọi điều kiện ánh sáng, ghi nhận được hình ảnh người lên, xuống xe. Đáng chú ý, thiết bị phải có khả năng tự động phát hiện, cảnh báo những hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây mất an toàn giao thông. Dữ liệu hành trình được truyền về máy chủ dịch vụ, sau đó chuyển đến máy chủ của Cục Cảnh sát giao thông theo thời gian thực. Đối với dữ liệu hình ảnh, những thông tin phản ánh hành vi vi phạm thuộc phạm vi quy định cũng được truyền để phục vụ công tác quản lý, xử lý.

Một xe khách có lắp camera ghi nhận hình ảnh khoang hành khách nhằm phục vụ công tác giám sát hoạt động vận tải.

Đánh giá về quy định này, ông Nguyễn Thúc Hoàng Linh, quản trị viên Cộng đồng OTO+ và Cộng đồng Xe điện Việt Nam cho biết: “Việc bổ sung camera khoang khách kèm theo các quy chuẩn cụ thể là cần thiết. Bởi công tác giám sát trước đây chủ yếu tập trung vào hành trình, tốc độ, thời gian hoạt động và hình ảnh người lái xe, chưa phản ánh đầy đủ diễn biến bên trong xe. Camera sẽ bổ sung góc nhìn còn thiếu, hỗ trợ xác định diễn biến, nguyên nhân và trách nhiệm khi có sự cố, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định của người lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách”.

Tuy nhiên, hiệu quả giám sát không chỉ phụ thuộc vào việc lắp đặt thiết bị mà còn ở chất lượng hình ảnh trong điều kiện vận hành thực tế. Với xe khách nhiều hàng ghế, vị trí camera không phù hợp có thể tạo ra các điểm mù. Tại cửa lên, xuống xe, sự chênh lệch ánh sáng dễ khiến hình ảnh bị tối, ngược sáng hoặc mất chi tiết. Do đó, quy chuẩn cần chú trọng chất lượng hình ảnh đầu ra, yêu cầu kiểm tra thiết bị vào ban đêm và trong những môi trường ánh sáng phức tạp.

Quản lý dữ liệu, bảo đảm quyền riêng tư

Bên cạnh chất lượng hình ảnh, việc truyền tải, lưu trữ và khai thác dữ liệu cũng là vấn đề cần được tính toán khi triển khai quy chuẩn mới. Với những doanh nghiệp sở hữu số lượng lớn phương tiện, dữ liệu hình ảnh được ghi nhận liên tục có thể tạo ra áp lực đáng kể đối với đường truyền, hệ thống máy chủ và chi phí vận hành. “Nếu truyền toàn bộ hình ảnh liên tục lên máy chủ để phân tích, hệ thống sẽ đòi hỏi băng thông, hạ tầng lưu trữ và năng lực xử lý lớn. Do đó có thể ứng dụng công nghệ AI biên (Edge AI) để phân tích, phát hiện tình huống ngay trên xe, sau đó gửi cảnh báo và dữ liệu liên quan về máy chủ. Mặc dù giải pháp này có thể làm tăng chi phí đầu tư ban đầu nhưng về lâu dài sẽ góp phần giảm tải hệ thống truyền dẫn và lưu trữ”, ông Nguyễn Thúc Hoàng Linh nhận định.

Cùng với những yêu cầu về công nghệ, việc bảo vệ quyền riêng tư của hành khách cũng cần được đặc biệt quan tâm. Việc ghi hình liên tục bên trong phương tiện đồng nghĩa với việc hình ảnh của nhiều người được thu thập, lưu trữ trong quá trình di chuyển. Nếu thiếu cơ chế quản lý chặt chẽ, dữ liệu này có nguy cơ bị truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tán phát trên không gian mạng. Luật sư Cao Bá Trung, Giám đốc Công ty Luật TNHH CABAS nhận định: “Khoang hành khách trên xe vận tải hành khách là không gian công cộng, do đó, theo Điều 32 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, cơ quan, tổ chức, cá nhân được ghi âm, ghi hình và xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, phải thông báo hoặc bằng hình thức thông tin khác để chủ thể biết mình đang bị ghi âm, ghi hình; dữ liệu chỉ được xử lý phù hợp với mục đích xử lý, lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết và phải xóa, hủy khi hết thời hạn”.