Nâng cao chất lượng từ quy trình sản xuất

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Đức Hậu - Lưu Quang (xã Phú Nghĩa) Lê Hữu Diện cho biết, với gần 3ha bưởi được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, năng suất vườn cây ổn định, chất lượng quả được nâng lên rõ rệt.

Mỗi năm, hợp tác xã thu hoạch khoảng 30.000-40.000 quả, phần lớn sản lượng được khách hàng đặt mua trước khi thu hoạch. Sản xuất theo hướng an toàn giúp hạn chế sâu bệnh, bảo đảm chất lượng quả đồng đều. Khi chín, bưởi có vỏ vàng bóng, mẫu mã đẹp, ruột thơm, tép mọng nước, vị ngọt thanh, không bị he đắng.

Đặc biệt, quả bưởi có thể bảo quản trong thời gian dài mà chất lượng vẫn được duy trì, thậm chí vị ngọt đậm hơn. Bên cạnh việc chú trọng quy trình chăm sóc, hợp tác xã còn xây dựng thương hiệu, tích cực tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm, mở rộng khách hàng. Nhờ đó, đầu ra của sản phẩm ngày càng ổn định.

Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Đức Hậu - Lưu Quang (xã Phú Nghĩa) sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: PV

Tại Hợp tác xã Sản xuất bưởi an toàn Quế Dương (xã Dương Hòa), việc tuân thủ quy trình sản xuất an toàn cũng được xác định là giải pháp quan trọng để giữ gìn chất lượng và uy tín của đặc sản địa phương.

Giám đốc hợp tác xã Nguyễn Như Hảo cho biết, đơn vị hiện có hơn 100ha trồng các loại bưởi, trong đó giống bưởi Quế Dương chiếm tỷ trọng lớn. Để bảo vệ thương hiệu, hợp tác xã yêu cầu các thành viên chú trọng kỹ thuật chăm sóc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và kiểm soát quá trình sản xuất theo hướng an toàn.

Với chất lượng sản phẩm được thị trường đón nhận, mỗi năm hợp tác xã tiêu thụ khoảng 300.000-400.000 quả bưởi, giá bán bình quân 24.000 đồng/quả. Hiện nay, đơn vị tiếp tục định hướng chuyển đổi sang sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm cải thiện chất lượng đất, bảo đảm an toàn sản phẩm và nâng cao giá trị quả bưởi.

Nhiều hợp tác xã bưởi trên địa bàn thành phố Hà Nội gắn mã QR tem truy xuất nguồn gốc. Ảnh: PV

Không chỉ tại các hợp tác xã, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất bưởi đang được ngành Nông nghiệp Hà Nội quan tâm hỗ trợ, từ lựa chọn giống, chăm sóc đến xây dựng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng. Theo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, qua triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển giống mới, cây bưởi sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 98%.

Sau một năm trồng, đường kính gốc tăng từ 1-1,5cm lên 3-4cm, đường kính thân đạt 2,5-3cm, chiều cao từ 1,5 đến 1,8m. Cây có 3-4 cấp cành, lá xanh đậm, sinh trưởng khỏe, tình trạng sâu bệnh hại không đáng kể.

Đáng chú ý, các mô hình trồng bưởi theo hướng hữu cơ đạt năng suất trung bình 35-38 tấn/ha, hiệu quả kinh tế từ 650 đến 750 triệu đồng/ha/năm, cao hơn khoảng 15% so với phương thức sản xuất truyền thống.

Kết quả này cho thấy việc thay đổi quy trình canh tác, tăng cường sử dụng vật tư đầu vào an toàn và ứng dụng kỹ thuật phù hợp không chỉ cải thiện chất lượng nông sản mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng.

Đến nay, Hà Nội có 114 vùng sản xuất bưởi tập trung với tổng diện tích 7.890ha. Trong đó, diện tích áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, GlobalGAP, VietGAP kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm đạt 708,8ha, góp phần đưa diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn này lên khoảng 12% tổng diện tích.

Thành phố cũng có 22 cơ sở ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất bưởi với diện tích 206,4ha, chủ yếu sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, giống nuôi cấy mô, phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu

Để phát triển bền vững vùng trồng bưởi, việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn cần đi đôi với tổ chức lại sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo ông Bùi Văn Lập, hộ trồng bưởi tại xã Yên Bài, các ngành chức năng cần tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn người dân kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời tư vấn, hỗ trợ các hộ và hợp tác xã có vùng trồng cây ăn quả đủ điều kiện áp dụng quy trình này.

Cùng với chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ hợp tác xã, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình, chuỗi liên kết sản xuất cây ăn quả hiệu quả để bảo đảm đầu ra thuận lợi vào vụ thu hoạch.

Các hộ dân cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: PV

Về vấn đề này, theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, sản xuất bưởi tiêu chuẩn VietGAP đòi hỏi người trồng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.

Trong đó, kỹ thuật bón phân có vai trò quan trọng, cần ưu tiên sử dụng phân hữu cơ để cải thiện độ phì nhiêu của đất, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng khỏe, cho quả có chất lượng tốt. Bên cạnh đó, người trồng cần thường xuyên theo dõi, phát hiện và phòng trừ các đối tượng gây hại như bệnh nấm, nhện đỏ, sâu đục thân.

Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ đúng danh mục được phép sử dụng, ưu tiên các chế phẩm sinh học, bảo đảm thời gian cách ly trước thu hoạch. Thực hiện đồng bộ các yêu cầu này giúp hạn chế tồn dư hóa chất, nâng cao chất lượng, mẫu mã và độ đồng đều của quả bưởi.

Cùng với hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang đẩy mạnh việc hỗ trợ các địa phương, hợp tác xã xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm; gắn mã truy xuất nguồn gốc, mã QR Code để minh bạch thông tin về vùng trồng và quá trình sản xuất.

Thành phố cũng thúc đẩy đăng ký, quản lý mã số vùng trồng, từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ động khảo sát, tìm hiểu nhu cầu của các thị trường, tham gia hội chợ và các hoạt động kết nối giao thương để định hướng sản xuất, phát triển những giống bưởi có chất lượng cao, phù hợp thị hiếu và tiêu chuẩn của từng thị trường.

Sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP nâng cao giá trị cho người dân. Ảnh: Trọng Tùng

Có thể thấy, nâng cao chất lượng quả bưởi không chỉ là câu chuyện thay đổi kỹ thuật canh tác mà còn đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ trong tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Khi người trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia chuỗi liên kết, sản phẩm bưởi Hà Nội sẽ có thêm điều kiện khẳng định uy tín, nâng cao giá trị kinh tế và phát triển theo hướng an toàn, bền vững.

Bài viết này có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.