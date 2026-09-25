Chuẩn hóa quy trình, nâng cao tính chuyên nghiệp và năng lực chuyển đổi số trong công tác văn phòng cấp ủy

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Văn Trường phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Trường - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự tận tụy, nỗ lực của đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy trong thời gian qua.

Đồng chí thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại ở một số tổ chức cơ sở đảng như: Công tác tham mưu có lúc chưa chủ động; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản Đảng chưa thật sự chuẩn xác; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo vệ bí mật Nhà nước còn lúng túng; công tác lưu trữ hồ sơ chưa thật sự khoa học...

Do đó, việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng, nhằm kịp thời cập nhật kiến thức mới, chuẩn hóa quy trình làm việc và nâng cao kỹ năng thực hành nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở.

Các đại biểu và học viên dự hội nghị tập huấn.

Trong thời gian 1 buổi sáng, 319 học viên được các báo cáo viên, giảng viên chuyên trách đến từ Ban Tổ chức Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh truyền đạt, quán triệt 4 nhóm chuyên đề cốt lõi: Hướng dẫn công tác lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy; quán triệt, triển khai các điểm mới trong quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Cập nhật các quy định mới nhất về thu, nộp, quản lý, sử dụng Đảng phí và quỹ dự trữ tài chính Đảng; quy trình lập dự toán, quyết toán ngân sách, quản lý tài sản Đảng tại cơ sở bảo đảm tính công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định. Hướng dẫn thẩm định, xây dựng các nội dung trình hội nghị cấp ủy; kỹ năng soạn thảo các văn bản mang tính định hướng lớn như nghị quyết, báo cáo sơ kết, tổng kết; chuẩn hóa thể loại, thẩm quyền ban hành và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. Hướng dẫn khai thác, vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin chuyên ngành Đảng, quy trình gửi - nhận văn bản mạng có ký số; chế độ thông tin báo cáo. Đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bí mật của Đảng, bảo mật thông tin trên không gian mạng trong kỷ nguyên số.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, Ban Tổ chức lớp học yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, chủ động trao đổi những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở; đồng thời đề nghị các báo cáo viên đổi mới phương pháp truyền đạt, lấy học viên làm trung tâm, tập trung giải quyết các tình huống thực tế để học viên dễ hiểu, dễ nhớ và áp dụng ngay vào công tác chuyên môn sau khi trở về đơn vị. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh.