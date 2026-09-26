Chuẩn hóa quy trình biên soạn 2 chỉ tiêu thống kê tổng hợp cấp xã

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Thống kê tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thu thập và biên soạn 2 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cấp xã gồm: Thu nhập bình quân đầu người và Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn. Nội dung tập huấn tập trung làm rõ phạm vi, nguồn thông tin, quy trình thu thập, phương pháp tính toán và kỹ thuật phân bổ giá trị sản xuất; bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót số liệu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua các địa phương đã chủ động triển khai thu thập, biên soạn 2 chỉ tiêu này. Tính đến nay, cả nước có 15 tỉnh, thành phố ban hành phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người và 9 địa phương ban hành phương án điều tra tổng giá trị sản phẩm cấp xã. Việc tổ chức tập huấn trên phạm vi toàn quốc nhằm khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và thống nhất phương pháp thực hiện giữa các địa phương.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, hội nghị tập trung thảo luận cơ chế phối hợp giữa cơ quan thống kê với các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về nhân lực, kinh phí tại cấp cơ sở - nơi năng lực thống kê chuyên trách còn hạn chế.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh khai thác, chia sẻ dữ liệu hành chính sẵn có từ ngành Thuế, Kho bạc và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc tận dụng hiệu quả nguồn dữ liệu này giúp hạn chế tối đa các cuộc điều tra riêng lẻ gây tốn kém, qua đó tiết kiệm nguồn lực, rút ngắn thời gian tổng hợp và nâng cao độ chính xác của kết quả biên soạn.

Việc chuẩn hóa 2 chỉ tiêu thống kê tổng hợp cấp xã có ý nghĩa quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan bức tranh kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân tại địa phương; tạo căn cứ dữ liệu tin cậy phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách phát triển bền vững của chính quyền các cấp trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, giải đáp các vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, giúp các lực lượng làm công tác thống kê nắm vững quy trình để triển khai đồng bộ ngay sau tập huấn.