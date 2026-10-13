Chuẩn hóa quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 151/2026/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, đồng thời hướng dẫn việc kê khai, báo cáo đối với loại tài sản này. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/11/2026.

Thông tư quy định cụ thể tiêu chuẩn, nguyên tắc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng là tài sản cố định, cùng các nội dung về nguyên giá, hao mòn, khấu hao và giá trị còn lại. Phạm vi áp dụng bao gồm tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin và truyền thông, hạ tầng công nghiệp công nghệ số (bao gồm cả khu công nghệ số tập trung). Bên cạnh đó là tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch, đô thị, kỹ thuật bảo vệ môi trường, đê điều, cảng cá, khu neo đậu, khu tránh trú bão và các tài sản kết cấu hạ tầng khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 151/2026/TT-BTC chuẩn hóa việc quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Đối với đất (bao gồm đất có mặt nước) gắn với công trình kết cấu hạ tầng, trường hợp đối tượng quản lý được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì việc xác định nguyên giá quyền sử dụng đất thực hiện theo Thông tư số 141/2025/TT-BTC và không tính hao mòn, trích khấu hao.

Các trường hợp còn lại không phải xác định nguyên giá, tính hao mòn hay trích khấu hao. Riêng tài sản kết cấu hạ tầng đặc thù đáp ứng điều kiện tại Nghị định số 178/2026/NĐ-CP được quy ước nguyên giá là 01 đồng, không thay đổi nguyên giá và không tính hao mòn, trích khấu hao; phần giá trị đầu tư nâng cấp, mở rộng (nếu có) được hạch toán riêng.

Về nguyên tắc quản lý, mỗi tài sản kết cấu hạ tầng phải được lập hồ sơ để quản lý chặt chẽ cả về hiện vật và giá trị, đồng thời là một đối tượng ghi sổ kế toán riêng. Các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn, khấu hao, giá trị còn lại được thể hiện bằng số nguyên. Tài sản không còn nhu cầu sử dụng nhưng chưa tính đủ hao mòn tiếp tục được theo dõi, tính hao mòn cho đến khi xử lý, không phải trích khấu hao. Tài sản đã tính đủ hao mòn nhưng vẫn sử dụng được thì tiếp tục quản lý, không tính hao mòn, trích khấu hao; nếu sau đó thay đổi nguyên giá thì phải tính lại cho thời gian sử dụng còn lại. Trong thời gian chuyển nhượng quyền thu phí hoặc cho thuê quyền khai thác, đối tượng quản lý vẫn tính hao mòn nhưng không trích khấu hao.

Thông tư cũng xác định các trường hợp điều chỉnh nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng, gồm: đánh giá lại khi kiểm kê theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đầu tư nâng cấp, mở rộng theo dự án được phê duyệt; tháo dỡ hoặc lắp đặt thêm bộ phận tài sản (trừ trường hợp thay thế khi bảo trì công trình); tài sản bị mất một phần hoặc hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, sự cố bất khả kháng mà không được khắc phục, khôi phục theo quy định.

Việc ban hành Thông tư góp phần thống nhất phương pháp hạch toán, theo dõi giá trị tài sản kết cấu hạ tầng, tạo cơ sở cho công tác quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công.