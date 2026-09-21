Chuẩn hóa phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư

Quang cảnh lớp học. Ảnh: N.LY

Kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư nhằm hướng tới 3 mục tiêu trọng tâm: Đánh giá khách quan hiệu quả thực tế của dự án sau khi đưa vào khai thác; kịp thời phát hiện sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân; kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý và sử dụng nguồn lực đầu tư công.

Chương trình đào tạo gồm 3 chuyên đề, tập trung vào khung phương pháp và hệ thống tiêu chí kiểm toán đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng.

Chuyên đề thứ nhất - Khung định hướng về xây dựng tiêu chí kiểm toán đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng - do Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách KTNN Lê Thị Hồng Hạnh giảng dạy. Nội dung chuyên đề giúp học viên tiếp cận tư duy hệ thống trong xây dựng tiêu chí kiểm toán theo hướng khoa học, khách quan và bám sát thực tiễn.

Chuyên đề thứ hai - Các tiêu chí kiểm toán đánh giá hiệu quả dự án đầu tư trong lĩnh vực giao thông đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng - do Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV Lại Xuân Nghị giảng dạy. Đây là nội dung tập trung vào lĩnh vực có tỷ trọng đầu tư công lớn nhất hiện nay.

Chuyên đề thứ ba - Hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng - do Trưởng phòng KTNN khu vực XII Đào Hải Anh giảng dạy. Chuyên đề đi sâu hướng dẫn hệ thống tiêu chí áp dụng cho từng loại hình công trình cụ thể, gồm: công trình giao thông, công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, và công trình công nghiệp.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách KTNN Lê Thị Hồng Hạnh giảng dạy tại lớp học. Ảnh: N.LY

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách KTNN Lê Thị Hồng Hạnh, khóa học nhằm chuyển tải cho các kiểm toán viên sự khác biệt giữa kiểm toán tuân thủ và kiểm toán đánh giá hiệu quả dự án đầu tư sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, bao gồm: mục tiêu, nội dung và phương pháp kiểm toán… Từ đó, các kiểm toán viên xác lập được các tiêu chí, chuyển từ việc kiểm toán đúng thiết kế các dự án công trình sang đánh giá giá trị thực sự mà công trình mang lại...

Đặc biệt, theo yêu cầu của lãnh đạo KTNN, các đoàn kiểm toán phải đánh giá dựa trên các tiêu chí phù hợp với từng loại hình công trình và lượng hóa tối đa tiêu chí. Vì vậy, khung định hướng sẽ là hướng dẫn chung, còn các KTNN chuyên ngành, khu vực và các đoàn kiểm toán sẽ căn cứ thực tế loại hình dự án, chọn lựa tiêu chí phù hợp nhất để đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.

Tham dự lớp học, học viên Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng phòng Kiểm toán Dự án đầu tư, KTNN chuyên ngành Ib - kỳ vọng, các kiến thức, kinh nghiệm được chia sẻ sẽ áp dụng tốt vào các khâu của quá trình kiểm toán, lập đề cương, khảo sát và xây dựng kế hoạch, nhận diện được các rủi ro và trọng yếu đối với hoạt động kiểm toán dự án đầu tư.

“Đối với các dự án đầu tư, kiểm toán không chỉ dừng lại ở việc đánh giá tính tuân thủ và giá trị quyết toán của dự án, mà còn phải đánh giá được tính hiệu quả dự án mang lại, như: mục tiêu của dự án có đạt được, chi phí vận hành, bảo hành, tác động của dự án đối với kinh tế - xã hội và môi trường; qua đó sẽ có những kết luận, kiến nghị sát với thực tiễn và mang tính thuyết phục cao”- học viên Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ.

Theo kế hoạch, ngày 23/9, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán sẽ tổ chức Lớp giới thiệu tổng quát một số công cụ AI phổ biến phục vụ hoạt động kiểm toán. Lớp học được thiết kế nhằm trang bị kiến thức nền tảng về AI tạo sinh, kỹ thuật xây dựng câu lệnh và quy định an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu kiểm toán.

Lớp học cũng sẽ giúp các kiểm toán viên vận dụng AI đúng phạm vi cho phép vào đầy đủ các khâu của quy trình kiểm toán, gồm: chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, lập/gửi báo cáo kiểm toán và theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị. Đồng thời, học viên được quán triệt tuân thủ tuyệt đối Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.