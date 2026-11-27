Lào Cai hiện có 147.500 ha quế cùng hơn 14.920 ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt 116.582 tấn mỗi năm. Nhiều thương hiệu như chè Shan tuyết Suối Giàng, chè Shan Phình Hồ, chè Shan tuyết Bắc Hà đã đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao, bên cạnh hơn 40 doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến quế xuất khẩu sang châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản.

Toàn tỉnh Lào Cai có 1.221 ha đạt chuẩn chè hữu cơ.

Toàn tỉnh xây dựng được khoảng 25.700 ha vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gồm 24.242 ha quế hữu cơ và 1.221 ha chè hữu cơ, cùng 51 mã số vùng trồng xuất khẩu và 556 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao.

Quy mô vùng nguyên liệu lớn, cùng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, là lợi thế của địa phương, song thực tế tại các cơ sở chế biến cho thấy khoảng cách từ vùng trồng đến chứng nhận Halal vẫn còn xa.

Tại khu vực Văn Yên, một số doanh nghiệp chế biến quế vẫn chủ yếu tập trung vào khâu sơ chế, thiếu dây chuyền sạch khép kín nên gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu về quy trình chế biến theo tiêu chuẩn Halal.

Ông Nông Văn Thành - Phó Giám đốc Công ty TNHH Tiến Hồng, xã Mậu A chia sẻ: "Đơn vị đã có chứng chỉ ISO 22000 để xuất khẩu nguyên liệu thô sang hơn 40 nước châu Âu, bởi vùng nguyên liệu Văn Yên không nhiễm kim loại nặng, kết quả xét nghiệm đều đạt yêu cầu. Tuy nhiên, để cấp chứng nhận Halal, nhà máy phải phân vùng riêng biệt giữa khu sản xuất, khu cắt và bàn đóng gói theo dây chuyền sạch. Hiện tại cơ sở vật chất của doanh nghiệp chưa đáp ứng được tiêu chuẩn phân vùng này".

Sản xuất, chế biến quế tại Công ty TNHH Tiến Hồng.

Ngoài yêu cầu khắt khe về hạ tầng nhà máy, chi phí chứng nhận cũng khiến nhiều đơn vị e ngại. Theo ông Nông Văn Thành - Phó Giám đốc Công ty TNHH Tiến Hồng, chi phí làm chứng nhận Halal lần đầu tốn khoảng 200 triệu đồng, sau 3 năm phải gia hạn và đánh giá lại nhà máy. Trong khi đó, tiêu chuẩn Halal giữa các quốc gia Hồi giáo chưa thống nhất. Theo đánh giá của doanh nghiệp, giá thu mua tại một số thị trường Trung Đông chưa thực sự hấp dẫn và chịu tác động từ xung đột chiến sự, khiến doanh nghiệp tạm dừng tiếp cận để tập trung vào thị trường châu Âu.

Sản phẩm chè đen xuất khẩu của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận.

Trái với vướng mắc ở khâu chế biến, những đơn vị đã quen canh tác theo tiêu chuẩn quốc tế lại có lợi thế rõ rệt khi hướng tới thị trường Halal.

Tại xã Nghĩa Tâm, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận duy trì quy trình kiểm soát đầu vào chặt chẽ với các hộ liên kết trồng chè xuất khẩu.

Ông Đỗ Văn Lừng - Giám đốc, Chủ tịch Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, xã Nghĩa Tâm cho biết: "Hợp tác xã thành lập riêng một đội chỉ phục vụ phun thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ ký hợp đồng, tuyệt đối cấm sử dụng thuốc diệt cỏ và thuốc ngoài danh mục. Khi đơn vị kiểm toán đến, ngay cả vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật cũng được thu gom vào khu riêng để gửi đi tiêu hủy, không để bà con vứt ra đồi chè. Duy trì chứng chỉ không quá khó, miễn là tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc và bảo vệ môi trường".

Với ngành hàng quế, Công ty TNHH Olam Việt Nam cũng đang vận hành chuỗi liên kết hữu cơ xuất khẩu sang Mỹ, EU và Nhật Bản. Ông Nguyễn Văn Tư - Công ty TNHH Olam Việt Nam thông tin: "Sản phẩm xuất sang các thị trường cao cấp bắt buộc phải có chứng nhận của Hiệp hội Nông nghiệp Mỹ và EU. Người trồng quế phải tuân thủ nghiêm kỹ thuật canh tác hữu cơ, đồng thời vùng nguyên liệu được kiểm tra, lấy mẫu và đánh giá cấp lại chứng nhận định kỳ hằng năm".

Các cơ sở sản xuất, đóng gói các sản phẩm quế trên địa bàn tỉnh cơ bản chưa đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn Halal.

Những kết quả bước đầu cho thấy nhiều nông dân và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa tiềm năng này vẫn đối mặt với không ít thách thức, từ nâng cao năng lực chế biến, chuẩn hóa quy trình sản xuất, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đến bảo đảm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ rào cản về chi phí chứng nhận ban đầu.

Để gỡ khó cho cơ sở, tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ Nghị định số 127/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal. UBND tỉnh cùng các Sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường đã đưa kế hoạch kiểm soát an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn Halal xuống tận cấp xã, phường, trong đó có phường Âu Lâu và các vùng sản xuất trọng điểm.

Song song với đó, tỉnh ban hành Nghị quyết 21/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND nhằm hỗ trợ trực tiếp vùng nguyên liệu đạt chuẩn, ứng dụng khoa học - công nghệ, cấp mã số vùng trồng, đầu tư cơ sở đóng gói và chế biến sâu.

Tỉnh đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ mời gọi thu hút 129 dự án trọng điểm về nông, lâm nghiệp, thủy sản và logistics cửa khẩu; trong đó, đến năm 2030 có 100% sản phẩm quế được truy xuất nguồn gốc, số hóa và 90% nông, lâm sản chủ lực, sản phẩm OCOP áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử.

Vùng chè nguyên liệu của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu của thị trường quốc tế.

Theo đồng chí Trần Minh Sáng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, toàn tỉnh đã chuyển đổi 1.850 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây chủ lực, đồng thời quy hoạch vùng nguyên liệu đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu. Ngành nông nghiệp ưu tiên chế biến sâu thay cho xuất bán thô, lấy thị trường xuất khẩu làm định hướng và doanh nghiệp làm động lực dẫn dắt chuỗi giá trị.

Đồng hành cùng khu vực kinh tế tập thể, đồng chí Nguyễn Đức Lâm - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết: "Chúng tôi đang kết nối khách hàng thông qua Trung tâm Xúc tiến thương mại của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để đưa hàng hóa của các hợp tác xã ra thị trường nước ngoài. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ các đơn vị xây dựng nguồn gốc xuất xứ sản phẩm hữu cơ xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện điều kiện, giấy chứng nhận để đưa sản phẩm Halal vào thị trường Trung Đông".

Với quy mô hơn 147.500 ha quế và gần 15.000 ha chè, nông sản Lào Cai đã từng bước khẳng định chất lượng tại nhiều thị trường quốc tế có yêu cầu khắt khe. Việc triển khai hiệu quả Nghị định số 127/2026/NĐ-CP của Chính phủ cùng các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, dược liệu theo Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai, gắn với tháo gỡ khó khăn về chi phí chứng nhận và nâng cấp hạ tầng chế biến sâu, sẽ tạo thêm động lực để nông sản địa phương mở rộng thị trường Halal, nâng cao giá trị xuất khẩu và năng lực cạnh tranh quốc tế.