Chuẩn hóa nhãn sản phẩm để chinh phục thị trường

Doanh nghiệp địa phương kết nối B2B, đưa hàng vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn Central Retail Việt Nam tại Made in Da Nang EXPO 2026. Ảnh: VĂN HOÀNG

Chú trọng đầu tư bao bì, nhãn mác

Chuyên sản xuất các mặt hàng đặc sản, OCOP phục vụ nhu cầu tiêu dùng và làm quà tặng du lịch, Công ty CP Công nghệ DAVIFOOD Việt Nam (phường Ngũ Hành Sơn) xác định việc nâng cao chất lượng, đầu tư cải tiến bao bì, nhãn mác là yếu tố quan trọng để gia tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Bà Trần Thị Việt Liên, Phó Giám đốc công ty cho biết, giữa nhiều sản phẩm cùng được bày bán trên kệ, bao bì bắt mắt là yếu tố giúp thu hút sự chú ý của khách hàng. Để sản phẩm cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp xác định việc chuẩn hóa bao bì, nhãn mác phải được thực hiện đồng bộ với nâng cao năng lực sản xuất.

Cùng với yêu cầu chất lượng, sản lượng và khả năng cung ứng ổn định, các hệ thống phân phối rất chú trọng đến tính minh bạch của thông tin hàng hóa.

“Việc đầu tư máy móc, thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất và hoàn thiện bao bì sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng đơn hàng lớn, duy trì uy tín và mở rộng thị trường. Khi bao bì đạt chuẩn, sản phẩm mới được bảo quản tốt khi trưng bày trên kệ trong thời gian dài. Nội dung trên bao bì cần phải rõ ràng và phải truy xuất nguồn gốc sản phẩm để tạo sự minh bạch, tin tưởng cho người tiêu dùng”, bà Liên chia sẻ.

Bên cạnh các doanh nghiệp, nhiều hợp tác xã trên địa bàn thành phố cũng nhận định bao bì, nhãn mác đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dấu ấn thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và thu hút người tiêu dùng.

Bà Bùi Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Hợp tác xã Best One (phường Quảng Phú) cho biết, các sản phẩm của hợp tác xã hiện chủ yếu tiêu thụ trong nước, phục vụ du khách và khai thác hình thức xuất khẩu tại chỗ thông qua hoạt động du lịch. Trong bối cảnh thị trường ngày càng có nhiều lựa chọn, chất lượng sản phẩm dù được bảo đảm nhưng nếu hình thức chưa hấp dẫn, thiếu tính tiện dụng thì vẫn khó tạo lợi thế cạnh tranh.

Vì vậy, hợp tác xã chú trọng nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng, cải tiến mẫu mã, phát triển các dòng sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng và làm quà tặng. Đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch để tìm kiếm khách hàng và mở rộng kênh phân phối.

Theo bà Nhung, người tiêu dùng có xu hướng thích sản phẩm tiện lợi với mẫu mã bắt mắt, có chất lượng và mang lại trải nghiệm tốt. Nếu sản phẩm đáp ứng được các yếu tố này, việc tiếp cận thị trường sẽ dễ dàng hơn so với sản phẩm còn làm thô.

Hợp tác xã Best One (phường Quảng Phú) đầu tư máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: VĂN HOÀNG

Đáp ứng tiêu chuẩn thị trường

Theo các chuyên gia, việc chuẩn hóa bao bì, nhãn mác là một trong những yếu tố quan trọng, tạo cơ hội giúp đơn vị sản xuất đưa hàng vào các hệ thống phân phối hiện đại và mở rộng hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc Siêu thị GO! Đà Nẵng cho biết, để đưa hàng vào siêu thị, nhà cung cấp cần đáp ứng các điều kiện theo tiêu chuẩn của hệ thống. Riêng bao bì, nhãn hàng hóa cần có mã vạch và đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tuy nhiên, trên thực tế, so với các doanh nghiệp lớn, nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất OCOP quy mô nhỏ gặp khó khăn trong việc thay đổi bao bì do số lượng in ấn trước đó còn nhiều. Ngoài ra, một số cơ sở chưa thực sự chú trọng đến thông tin ghi nhãn, hoặc chưa được tư vấn đầy đủ ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm. Điều này khiến doanh nghiệp phải mất thêm thời gian, chi phí chỉnh sửa khi có nhu cầu đưa hàng vào hệ thống siêu thị.

Do đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần chủ động tìm hiểu yêu cầu của hệ thống phân phối, xây dựng kế hoạch hoàn thiện hồ sơ, bao bì và nhãn hàng hóa ngay từ đầu để hạn chế chi phí phát sinh.

Ông Võ Văn Khanh, Trưởng đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho rằng, trong thương mại điện tử xuyên biên giới, người mua không có điều kiện trực tiếp kiểm tra hàng hóa trước khi quyết định đặt hàng. Do vậy, bao bì và nhãn mác cần phải cung cấp đầy đủ, minh bạch thông tin về thành phần, nguồn gốc xuất xứ, công dụng, hướng dẫn sử dụng và tiêu chuẩn chất lượng… để tạo niềm tin với người tiêu dùng quốc tế.

Hiện nay, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ đặt ra những yêu cầu chặt chẽ hơn về ghi nhãn và minh bạch thông tin hàng hóa. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, điều chỉnh bao bì, nhãn mác để đảm bảo tuân thủ quy định. Đây là cơ hội để nâng cấp chất lượng sản phẩm, chuyên nghiệp hóa thương hiệu và chuẩn bị năng lực tham gia xuất khẩu và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, thời gian qua, đơn vị phối hợp các sở, ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới máy móc, thiết bị, ứng dụng giải pháp kỹ thuật và hoàn thiện sản phẩm. Đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp với các đơn vị thu mua, bộ phận phát triển nhà cung cấp của hệ thống siêu thị thông qua hoạt động kết nối giao thương (B2B) và tư vấn chuyên sâu.

Trong khuôn khổ chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang - Niềm tin hàng Việt”, Sở Công Thương phối hợp các đơn vị tư vấn, hệ thống phân phối rà soát, phân loại sản phẩm theo từng nhóm tiêu chí. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hạn chế về chất lượng, mẫu mã, bao bì và nhãn hàng hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu của các kênh phân phối hiện đại.