Tại Tọa đàm về chỉ số giám sát hệ thống thanh toán và hoạt động trung gian thanh toán ngày 27/11 tại TP. Hồ Chí Minh, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán cho biết, NHNN sẽ từng bước chuẩn hóa dữ liệu báo cáo, hoàn thiện bộ chỉ số và quy trình giám sát, tạo nền tảng cho việc triển khai giám sát tự động trong thời gian tới.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN cho rằng cần chuyển sang giám sát dựa trên rủi ro, dữ liệu và từng bước tiến tới gần thời gian thực - Ảnh: T.B

Chuẩn hóa dữ liệu phục vụ giám sát tự động

Theo đại diện NHNN, những thay đổi về quy mô và tính chất giao dịch thanh toán tại Việt Nam đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác giám sát. Trong 9 tháng năm 2026, Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia xử lý hơn 122 triệu giao dịch, với tổng giá trị gần 455 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% về số lượng nhưng tăng tới 62% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, hệ thống chuyển mạch NAPAS xử lý gần 11 tỷ giao dịch, tăng hơn 32% về số lượng nhưng giảm gần 2,4% về giá trị. Như vậy, trong khi giá trị bình quân mỗi giao dịch liên ngân hàng ngày càng lớn thì các giao dịch thanh toán bán lẻ lại có xu hướng nhỏ hơn về giá trị nhưng gia tăng về tần suất. Bên cạnh yêu cầu bảo đảm thanh khoản, các hệ thống thanh toán phải duy trì năng lực xử lý liên tục 24/7.

Việc mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới và phát triển hạ tầng thanh toán theo hướng mở, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp công nghệ tham gia, cũng đặt ra yêu cầu giám sát sự phụ thuộc giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các đơn vị cung cấp hạ tầng công nghệ.

Theo ông Tuấn, nếu chủ yếu dựa vào báo cáo định kỳ và kiểm tra sau, khi thông tin đến được cơ quan quản lý, rủi ro có thể đã trở thành sự cố. Do đó, cần chuyển sang giám sát dựa trên rủi ro, dữ liệu và từng bước tiến tới gần thời gian thực.

Lãnh đạo Vụ Thanh toán NHNN cho rằng, bên cạnh việc xác định nguồn dữ liệu, tần suất đo lường và khả năng so sánh giữa các tổ chức, cần thiết lập ngưỡng cảnh báo cho từng chỉ số. Đặc biệt, khi một chỉ số vượt ngưỡng, cơ quan giám sát phải xác định được những hành động cụ thể để xử lý.

Ông Vishakh Vinayakumar, chuyên gia EY cho biết, trên cơ sở rà soát khoảng 190 chỉ số giám sát hiện hành của Việt Nam, đối chiếu thông lệ quốc tế và đánh giá 16 khía cạnh năng lực giám sát, nhóm chuyên gia đã xây dựng khuyến nghị gồm 26 chỉ số cơ bản và 24 chỉ số nâng cao.

Trong đó, các chỉ số cơ bản tập trung nâng cao khả năng theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống thanh toán trong ngày. Các chỉ số nâng cao được thiết kế để nhận diện những thay đổi bất thường trong hoạt động của các thành viên, dự báo nguy cơ thiếu hụt thanh khoản, tắc nghẽn giao dịch và khả năng lan truyền rủi ro trong hệ thống.

Nâng cao khả năng khai thác dữ liệu để nhận diện rủi ro

Theo ông Vishakh Vinayakumar, các khuyến nghị lần này không nhằm thay thế hệ thống chỉ số hiện hành của Việt Nam hay gia tăng yêu cầu báo cáo, mà tập trung nâng cao khả năng khai thác dữ liệu để nhận diện rủi ro ngay cả khi hệ thống thanh toán vẫn đang vận hành bình thường.

Chẳng hạn, trong một tình huống giả định được EY đưa ra tại tọa đàm, một thành viên vẫn duy trì kết nối với hệ thống thanh toán, không ghi nhận sự cố kỹ thuật hay chậm trễ trong quyết toán, nhưng số lượng giao dịch giảm tới 50%. Nếu chỉ theo dõi tình trạng kết nối, cơ quan giám sát có thể bỏ qua những dấu hiệu bất thường này. Do đó, EY đề xuất bổ sung các chỉ số so sánh số lượng, giá trị, thời điểm giao dịch, đối tác thanh toán và tình hình sử dụng thanh khoản của từng thành viên với dữ liệu lịch sử.

Đối với nguy cơ tắc nghẽn thanh toán, EY đề xuất xây dựng chỉ số dự báo khả năng hoàn tất quyết toán cuối ngày dựa trên tốc độ xử lý giao dịch, tình trạng giao dịch đang chờ xử lý và thời gian vận hành còn lại của hệ thống. Cùng với đó là các chỉ số cảnh báo sớm nguy cơ thiếu hụt nguồn tiền thanh toán của từng thành viên và đánh giá khả năng chống chịu trước các kịch bản căng thẳng thanh khoản.

Đại diện các tổ chức tài chính quốc tế tham luận tại Tọa đàm về chỉ số giám sát hệ thống thanh toán và hoạt động trung gian thanh toán ngày 27/11 - Ảnh T.B

Ở góc độ phòng, chống gian lận, ông Soham Dutta, chuyên gia EY cho biết, nhiều thị trường đang phát triển các chỉ số đo lường mức thiệt hại do lừa đảo trên mỗi triệu giao dịch thanh toán, tỷ lệ sai lệch thông tin người thụ hưởng, tỷ lệ giao dịch bị hủy sau khi có cảnh báo và thời gian phong tỏa tiền kể từ khi tiếp nhận thông tin lừa đảo. Việc sử dụng các tỷ lệ thay cho số liệu tuyệt đối cũng giúp cơ quan quản lý so sánh hiệu quả kiểm soát gian lận giữa các ngân hàng có quy mô hoạt động khác nhau.

Liên quan đến ứng dụng công nghệ trong giám sát, ông Witit Synsatayakul, chuyên gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đề xuất mở rộng phạm vi giám sát từ các hệ thống thanh toán cốt lõi ra toàn bộ hệ sinh thái thanh toán. Chẳng hạn, khi nhiều ngân hàng cùng sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp hạ tầng công nghệ, cần đánh giá được phạm vi ảnh hưởng đến hệ thống thanh toán nếu nhà cung cấp này gặp sự cố. Theo chuyên gia này, việc kết nối dữ liệu về giao dịch, thanh khoản, quyết toán, vận hành và an ninh mạng sẽ tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhận diện những mối phụ thuộc giữa các tổ chức, đồng thời đánh giá khả năng lan truyền rủi ro từ một tổ chức sang các thành viên khác trong hệ thống.