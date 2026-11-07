Chuẩn hóa năng lực số trong đào tạo ngành Sư phạm

Đây là một bước triển khai định hướng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhà giáo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW, đồng thời gắn đào tạo giáo viên với yêu cầu chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Tích hợp AI xuyên suốt chương trình, tăng thời lượng thực hành

Sinh viên thực tập tại Trường Tiểu học và THCS Unigo. Ảnh: Hoàng Yến

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm rà soát, xây dựng yêu cầu về năng lực số trong chuẩn đầu ra của từng chương trình trên cơ sở tham chiếu Khung năng lực số cho người học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Từng cơ sở phải xác định mức năng lực sinh viên cần đạt, quy định cách đánh giá và công khai trong chương trình đào tạo. Yêu cầu này phải phù hợp với đặc thù ngành đào tạo, năng lực nghề nghiệp của giáo viên và điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở.

Nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm AI tạo sinh, phải được tích hợp xuyên suốt chương trình và gắn với thực hành sư phạm số. Sinh viên được rèn luyện cách lựa chọn, sử dụng và kiểm chứng kết quả do AI tạo ra khi xây dựng học liệu, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Về ngoại ngữ, sinh viên sư phạm khi tốt nghiệp phải đạt tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, trừ trường hợp chương trình có yêu cầu cao hơn. Riêng sinh viên ngành Sư phạm tiếng nước ngoài phải đạt tối thiểu bậc 5 đối với ngoại ngữ chính và bậc 3 đối với ngoại ngữ phụ.

Chương trình đào tạo hướng tới giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết vấn đề trong thực tiễn, tiếp tục phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời.

Nâng chuẩn đội ngũ giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ phải trực tiếp giảng dạy ít nhất 60% tổng khối lượng học tập thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên sâu. Đối với thành phần nghiệp vụ sư phạm, ít nhất 50% số giảng viên trực tiếp giảng dạy phải có trình độ tiến sĩ và chuyên môn phù hợp với học phần được phân công.

Mỗi chương trình phải có ít nhất một giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ ngành phù hợp, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lí đào tạo hoặc giảng dạy đại học, chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình.

Để chủ trì giảng dạy, chương trình phải có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu hoặc đồng cơ hữu có trình độ tiến sĩ, chuyên môn phù hợp, trong đó ít nhất 2 người có chuyên môn về khoa học giáo dục. Sau 3 năm kể từ ngày ban hành Chuẩn, số lượng tiến sĩ cơ hữu, đồng cơ hữu chủ trì giảng dạy chương trình phải đạt ít nhất 7 người.

Chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học có thời gian đào tạo chuẩn 4 năm, với ít nhất 125 tín chỉ, chưa bao gồm các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định. Thành phần nghiệp vụ sư phạm có ít nhất 30 tín chỉ, trong đó ít nhất 12 tín chỉ dành cho rèn luyện nghiệp vụ, thực hành và thực tập sư phạm. Trong 12 tín chỉ tối thiểu này, ít nhất 8 tín chỉ dành cho thực hành, thực tập tại các cơ sở thực hành, thực tập.

Cơ sở đào tạo phải có cơ sở thực hành sư phạm hoặc có thỏa thuận hợp tác với các cơ sở giáo dục phù hợp, đồng thời tổ chức phối hợp giữa giảng viên sư phạm và giáo viên hướng dẫn tại nơi thực hành, thực tập.