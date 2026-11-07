Chuẩn hóa năng lực cán bộ kiểm tra từ cơ sở

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2026 tại Đà Nẵng. Ảnh: UBKT Thành ủy

Nâng cao năng lực kiểm tra ở cơ sở

Tại xã Xuân Phú, công tác kiểm tra gặp không ít khó khăn do sự thay đổi về quy mô quản lý và yêu cầu chuyên môn ngày càng rộng. Ông Nguyễn Mậu Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, cho biết, có những vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu mà cán bộ kiểm tra cơ sở chưa có nhiều điều kiện tiếp cận.

Khối lượng công việc tăng, yêu cầu tiến độ và chất lượng cao hơn, trong khi nhân lực, kinh nghiệm chuyên môn và phương tiện phục vụ nhiệm vụ còn hạn chế. “Thực tiễn đòi hỏi cán bộ kiểm tra phải có dũng khí nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng bản chất vấn đề, không né tránh, không nể nang, nhưng cũng không chủ quan, nóng vội hoặc kết luận khi chưa có đầy đủ căn cứ”, ông Vinh cho biết.

Đối với những vụ việc phức tạp, vượt quá kinh nghiệm xử lý, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Xuân Phú chủ động báo cáo, trao đổi xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Khi cần thiết, đơn vị phối hợp với cơ quan chuyên môn nhằm làm rõ các vấn đề nghiệp vụ, bảo đảm việc đánh giá có căn cứ và đúng thẩm quyền. Qua đó, giúp tháo gỡ khó khăn trong từng vụ việc, tạo cơ hội học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực và hạn chế sai sót.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bàn Thạch Trần Thị Kim Dung chia sẻ, những vấn đề phát sinh ở cơ sở liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, đòi hỏi cán bộ kiểm tra nắm vững quy định của Đảng, am hiểu thực tiễn, sâu sát địa bàn và nhạy bén trong phát hiện vấn đề. Từ thực tiễn đó, bà Dung xác định cần tiếp tục nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nhất là nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm; nghiên cứu, vận dụng quy định của Đảng vào từng loại hình tổ chức đảng, từng lĩnh vực công tác; thẩm tra, xác minh, thu thập và đánh giá.

Bên cạnh đó, bà Dung mong muốn công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cơ sở cần đổi mới theo hướng tăng tính thực hành, gắn với những tình huống cụ thể phát sinh trong thực tiễn, tăng cường phân tích để cán bộ trao đổi kinh nghiệm, thảo luận và đề xuất phương án xử lý. Đồng thời, tăng cường kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như tài chính, đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, quản lý tài sản công và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Bồi dưỡng cán bộ gắn với thực tiễn

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Thắng Lợi, chuẩn hóa năng lực cán bộ kiểm tra cơ sở không đơn thuần là bổ sung kiến thức nghiệp vụ mà phải được nhìn nhận như một quá trình xây dựng đội ngũ đáp ứng đồng bộ các yêu cầu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực tham mưu, kỹ năng thực tiễn và khả năng chuyển đổi số.

Cán bộ kiểm tra trước hết phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có bản lĩnh đấu tranh với cái sai, không né tránh va chạm, không nể nang trước những vi phạm. Đồng thời, người làm công tác kiểm tra phải tuyệt đối trung thành, kháchquan, công tâm, liêm khiết, giữ gìn danh dự và uy tín của mình.

Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Xuân Phú tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng bám sát chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ảnh: UBKT xã Xuân Phú

Bên cạnh đó, cán bộ kiểm tra phải nắm vững các quy định về kiểm tra, giám sát của Đảng, đồng thời có kiến thức liên ngành, hiểu biết về quản lý nhà nước, pháp luật và thực tiễn quản lý ở cơ sở. Những lĩnh vực như đất đai, tài chính - ngân sách, đầu tư công, tài nguyên, môi trường, quản lý tài sản công, chính sách an sinh xã hội và công tác cán bộ cần được quan tâm nghiên cứu sâu.

Quan trọng hơn, cán bộ kiểm tra phải có kỹ năng nhận diện sớm dấu hiệu vi phạm, chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền, bảo đảm khách quan, công tâm, chính xác và chặt chẽ. Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác phần mềm nghiệp vụ, quản lý hồ sơ và phân tích dữ liệu cũng cần được xem là một tiêu chí thiết yếu trong chuẩn hóa đội ngũ.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức 11 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật cho hơn 900 học viên là thành viên ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc và đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy còn phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát cho 428 cán bộ thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy các xã, phường.

Cùng với đào tạo, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành lập 8 tổ theo dõi địa bàn nhằm hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ xuyên suốt giữa cấp trên và cơ sở. Đồng thời ban hành quy chế về công tác địa bàn, xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ và tổ theo dõi địa bàn, chế độ làm việc và phương thức nắm tình hình.

Thông qua hoạt động bám sát địa bàn, cán bộ theo dõi thường xuyên phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong phương pháp, quy trình công tác để hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục; kịp thời giải đáp khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Đối với những vấn đề khó, phức tạp, các tổ địa bàn báo cáo xin ý kiến Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, chỉ đạo. Ngoài ra, tăng cường 2 công chức từ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hỗ trợ 2 xã Trà Vân và Phước Thành, hướng dẫn trực tiếp và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho cán bộ cơ sở.

Những giải pháp này cho thấy chuẩn hóa năng lực cán bộ kiểm tra không chỉ là tự học, tự rèn luyện của từng cá nhân mà cần có sự đồng hành, hướng dẫn thường xuyên của cấp trên, cơ chế phối hợp rõ ràng và điều kiện bảo đảm để cán bộ cơ sở từng bước trưởng thành từ thực tiễn.