Chuẩn hóa mẫu mã, bao bì, tăng sức cạnh tranh sản phẩm Đà Nẵng

Đổi mới bao bì, nâng tầm sản phẩm địa phương

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chất lượng không còn là yếu tố duy nhất quyết định sức tiêu thụ của sản phẩm. Mẫu mã, bao bì, nhãn mác sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng, thu hút người tiêu dùng và nâng cao giá trị hàng hóa. Nhận thức rõ điều này, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tại TP. Đà Nẵng đang chú trọng đầu tư đổi mới diện mạo sản phẩm, hướng đến sự tiện dụng, thẩm mỹ và mang dấu ấn văn hóa địa phương.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Dana Elite là một trong những đơn vị đang từng bước nâng cấp bao bì sản phẩm. Mới đây, doanh nghiệp được ngành Công Thương Đà Nẵng hỗ trợ 35 triệu đồng để đổi mới mẫu mã, bao bì. Theo bà Trịnh Thị Kim Xuyến, Giám đốc Công ty, nguồn hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về vốn đầu tư. “Doanh nghiệp nhỏ rất cần đầu tư máy móc, bao bì nhưng nguồn vốn có giới hạn. Vì vậy, sự hỗ trợ của ngành Công Thương là động lực để doanh nghiệp có thêm điều kiện đầu tư và tăng trưởng”, bà Xuyến chia sẻ.

Hiện, các sản phẩm chủ lực của Dana Elite chủ yếu phục vụ thị trường du lịch, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu. Do đó, doanh nghiệp xác định bao bì không chỉ có chức năng bảo quản mà còn góp phần tạo sức hút, giúp sản phẩm được lựa chọn nhiều hơn. Hai tiêu chí được đơn vị ưu tiên khi thiết kế bao bì mới là thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng và thể hiện được câu chuyện văn hóa, đặc trưng của địa phương. "Bao bì phải thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng nhiều lần; đồng thời cần gắn với những câu chuyện thể hiện nét văn hóa, đặc trưng của vùng miền và Đà Nẵng”, bà Xuyến cho biết.

Hợp tác xã Best One mới đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại để đóng gói sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt là khách du lịch

Tương tự, Hợp tác xã Best One cũng chú trọng cải tiến mẫu mã nhằm tiếp cận tốt hơn thị trường du lịch. Các sản phẩm từ trái nhàu của đơn vị chủ yếu tiêu thụ trong nước, phục vụ du khách và xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch.

Bà Bùi Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Hợp tác xã Best One cho rằng, thị trường du lịch Đà Nẵng có nhiều tiềm năng, song để sản phẩm địa phương tạo được lợi thế, bên cạnh chất lượng cần đầu tư hình thức và tính tiện dụng. Người tiêu dùng hiện nay có xu hướng lựa chọn những sản phẩm vừa đẹp, vừa thuận tiện khi sử dụng. "Người tiêu dùng bây giờ thích sản phẩm vừa tiện lợi, vừa đẹp, có chất lượng và mang lại trải nghiệm tốt. Những sản phẩm đáp ứng được các yếu tố đó sẽ dễ tiếp cận thị trường hơn so với sản phẩm còn làm thô”, bà Nhung nhận định.

Bên cạnh đổi mới bao bì, hợp tác xã cũng chủ động nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, phát triển các dòng sản phẩm mới và tích cực tham gia hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch để mở rộng kênh phân phối.

Chuẩn hóa để mở rộng thị trường

Không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước, việc chuẩn hóa mẫu mã, bao bì còn là yêu cầu quan trọng để sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường quốc tế, nhất là thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Ông Võ Văn Khanh, Trưởng đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho rằng, thương mại điện tử xuyên biên giới mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận người mua quốc tế mà không cần đầu tư quá lớn vào hệ thống phân phối truyền thống. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Theo ông Khanh, Đà Nẵng có lợi thế về cảng biển, sân bay quốc tế, hạ tầng logistics và định hướng phát triển Khu thương mại tự do. Đây là những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đưa các sản phẩm đặc trưng như nông sản, hải sản chế biến, thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm du lịch ra thị trường quốc tế. Dù vậy, lợi thế hạ tầng sẽ khó phát huy nếu sản phẩm chưa được đầu tư bài bản. “Doanh nghiệp cần tập trung chuẩn hóa sản phẩm, bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu quốc tế; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu”, ông Khanh nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng (Sở Công Thương Đà Nẵng) cho biết, mẫu mã và bao bì ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Đặc biệt, bao bì còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo quản, lưu thông và độ hoàn thiện của hàng hóa khi đến tay khách hàng.

Do đó, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới bao bì, nhãn mác là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao tính thẩm mỹ, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương, từng bước đáp ứng xu hướng tiêu dùng và yêu cầu của thị trường.

Đổi mới bao bì, nhãn mác là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao tính thẩm mỹ, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm Đà Nẵng

Theo lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc hỗ trợ đổi mới máy móc, công nghệ, xúc tiến thương mại, đơn vị đã khảo sát, hỗ trợ nhiều lượt doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu sản phẩm. “Thời gian tới, Trung tâm sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND ngày 29/06/2026 của HĐND TP. Đà Nẵng quy định chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố để hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp theo chuỗi khép kín, từ sản xuất, cải tiến mẫu mã, bao bì đến tiêu thụ sản phẩm”, ông Đinh Văn Phúc cho hay.

Nhiều chủ thể sản phẩm Đà Nẵng đã chú trọng đầu tư liên tục đổi mới mẫu mã, bao bì theo thị hiếu tiêu dùng và theo hướng xanh, xem đây là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Với sự chủ động đổi mới từ cơ sở sản xuất cùng chính sách hỗ trợ của ngành chức năng, sản phẩm Đà Nẵng có thêm điều kiện nâng cao giá trị, phát huy bản sắc địa phương và mở rộng thị trường.