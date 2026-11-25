Các học viên tham gia đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức được Thạc sỹ Phạm Thị Quyên giảng viên Trường cao đẳng Nông thôn Bắc Bộ truyền đạt các nội dung: Khái niệm tài sản của hợp tác xã; quyền sở hữu tài sản; đặc điểm sử dụng tài sản; căn cứ đánh giá năng lực tài chính; kiến thức về thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hợp tác xã...

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: LM Thảo

Đợt tập huấn tập trung sâu vào nghiệp vụ chuyên ngành kế toán, trọng tâm là chuyên đề kế toán tài sản cố định trong hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2023 và Thông tư số 71/2024/TT-BTC. Đây là những nội dung thiết thực giúp đội ngũ kế toán nắm vững bản chất tài sản tập thể, phân biệt rõ tài sản của hợp tác xã với tài sản của doanh nghiệp cũng như tài sản cá nhân của thành viên.

​Qua các tình huống thực tế và bài tập thảo luận, học viên sẽ được làm rõ sự khác biệt giữa tài sản chung không chia và tài sản chia; nhận diện đúng các loại tài sản cố định đặc thù trong sản xuất nông nghiệp như nhà kho, máy cày, máy gặt liên hợp, hệ thống tưới nhỏ giọt, trạm bơm hay thiết bị phục vụ chuyển đổi số; đặc biệt là cập nhật những điểm mới của Thông tư số 71/2024/TT-BTC, như hạch toán tài sản do Nhà nước hỗ trợ vào tài khoản tài sản chung không chia và quỹ chung không chia, theo dõi chi phí xây dựng cơ bản dở dang hay lựa chọn đúng tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh, quản lý hợp tác xã.

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Thành cho biết: Qua các đợt thanh tra cho thấy vướng mắc lớn nhất ở nhiều hợp tác xã nông nghiệp hiện nay là thao tác ghi sổ, quản lý vòng đời tài sản và xác định quyền sở hữu, nguồn hình thành. Không ít đơn vị còn lúng túng khi phân loại tài sản chung không chia, thiếu hồ sơ pháp lý gốc, chưa xử lý dứt điểm các công trình thủy lợi đã bàn giao nhưng vẫn tính khấu hao trên sổ sách, hoặc chậm thanh lý máy móc hư hỏng, lạc hậu...

​Do đó, chương trình tập huấn sẽ hướng dẫn các học viên rà soát toàn diện danh mục tài sản theo nguồn vốn, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện kiểm kê định kỳ, xây dựng quy chế quản lý nội bộ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như gắn mã tài sản, mã QR để nâng cao tính minh bạch.

Đợt tập huấn giúp các học viên hiểu đúng bản chất tài sản trong hợp tác xã theo quy định pháp luật; phân biệt tài sản của hợp tác xã với tài sản của doanh nghiệp; phân biệt được tài sản chung không chia và tài sản chia; nhận diện đúng các loại tài sản cố định trong hợp tác xã nông nghiệp; hiểu vai trò của tài sản cố định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của hợp tác xã, từ đó tránh các sai sót phổ biến trong quản lý và hạch toán tài sản.

Việc chuẩn hóa công tác kế toán tài sản cố định không chỉ giúp báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hạn chế sai sót mà còn củng cố năng lực tài chính, tạo uy tín để các hợp tác xã tiếp cận vốn vay, chính sách hỗ trợ và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố.