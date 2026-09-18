Chuẩn hoá hệ thống xét nghiệm cho y học chính xác
Sáng 18/9, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ nhất của Viện Xét nghiệm Y học, đánh dấu một năm đơn vị này được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất các đơn vị xét nghiệm trong toàn bệnh viện. Đây được xác định là bước đi chiến lược nhằm xây dựng hệ thống xét nghiệm thống nhất, chuẩn hóa chất lượng, liên thông kết quả và đáp ứng yêu cầu phát triển y học hiện đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuan-hoa-he-thong-xet-nghiem-cho-y-hoc-chinh-xac-418233.htm