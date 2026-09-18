Chuẩn hoá hệ thống xét nghiệm cho y học chính xác

Không chỉ lập website hay fanpage giả mạo, các đối tượng xấu còn lợi dụng tên tuổi, hình ảnh cơ quan nhà nước để tạo lập nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội khiến người dùng nhầm tưởng mình đang tiếp cận một kênh thông tin chính thức. Rất nhiều nhóm mang tên “Thông tin Chính phủ” đã xuất hiện trên Facebook nhưng đều là nhóm giả mạo.