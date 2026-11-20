Cảng Cát Lái - Ảnh: SNP.

Nhiều năm qua, sự thiếu vắng một hành lang pháp lý thống nhất để định danh, phân cấp và đánh giá năng lực của các trung tâm logistics đã dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu tính liên kết vùng và chưa tối ưu hóa được nguồn lực hạ tầng.

Khắc phục khoảng trống này, ngày 19/11/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 71/2026/TT-BCT (có hiệu lực thi hành từ ngày 08/01/2027) quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics, tạo ra một thước đo chuẩn xác, minh bạch cho thị trường dịch vụ đầy tiềm năng này.

ĐỊNH HÌNH CHUẨN MỰC TỪ QUY MÔ ĐẾN PHẠM VI PHỤC VỤ

Lần đầu tiên, khái niệm và phạm vi hoạt động của trung tâm logistics được chuẩn hóa một cách toàn diện dưới góc độ pháp lý.

Theo quy định tại Thông tư, trung tâm logistics không đơn thuần là một khu nhà kho lưu trữ hàng hóa thông thường mà là một khu vực có ranh giới địa lý xác định, được quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và công nghệ đồng bộ. Tại đây diễn ra chuỗi hoạt động khép kín từ lưu trữ, gom hàng, chia tách, xử lý, thông quan cho đến phân phối hàng hóa và cung ứng các dịch vụ giá trị gia tăng khác.

Việc phân loại và phân hạng được thiết lập dựa trên hệ thống tiêu chí đa chiều, bao quát từ chức năng, quy mô, năng lực khai thác, mức độ kết nối giao thông cho đến trình độ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi xanh.

Dựa trên quy mô và tầm ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng, hệ thống trung tâm logistics trên lãnh thổ Việt Nam được chia thành ba phân hạng rõ rệt, đóng vai trò như những tầng nấc kết nối chặt chẽ từ địa phương ra quốc tế.

Ở tầng cao nhất, trung tâm logistics hạng I giữ vai trò đầu mối cấp quốc gia và quốc tế.

Để đạt được thứ hạng này, dự án phải sở hữu quỹ đất tối thiểu 20 héc-ta, năng lực thông qua hàng hóa từ 3 triệu tấn mỗi năm trở lên, hoặc tương đương 200.000 TEU hay 35 triệu đơn hàng mỗi năm. Hạ tầng nội khu của trung tâm hạng I đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe với bãi đỗ chứa tối thiểu 200 xe container, hệ thống đường nội bộ hai làn rộng từ 7 mét trở lên nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt cho các phương tiện siêu trường, siêu trọng.

Quan trọng hơn, trung tâm hạng I phải nằm tại các vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp với mạng lưới cao tốc hoặc quốc lộ huyết mạch, đồng thời tích hợp ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau như đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và hàng không, thực hiện tối thiểu một nửa danh mục dịch vụ logistics theo quy định của Chính phủ.

Tiếp nối mạng lưới ở quy mô cấp vùng là các trung tâm logistics hạng II. Đặt tại các trung tâm kinh tế trọng điểm của vùng, các cơ sở này yêu cầu diện tích từ 10 đến dưới 20 héc-ta, đáp ứng năng lực xử lý từ 1 triệu đến dưới 3 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trung tâm hạng II đóng vai trò cầu nối liên vùng, kết nối trực tiếp với ít nhất một phương thức vận tải thông qua hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, đường sông hoặc ga đường sắt cấp vùng, đồng thời cung ứng tối thiểu 30 phần trăm số lượng dịch vụ logistics theo quy định hiện hành.

Ở cấp độ cơ sở, các trung tâm logistics hạng III với diện tích từ 3 đến dưới 10 héc-ta và công suất dưới 1 triệu tấn mỗi năm sẽ đảm nhận nhiệm vụ phục vụ nhu cầu lưu thông, phân phối hàng hóa nội tỉnh và đô thị, kết nối trực tiếp các vùng sản xuất tập trung với thị trường tiêu thụ tại chỗ.

Bên cạnh việc phân tầng theo quy mô, Thông tư mới của Bộ Công Thương còn mở ra hướng tiếp cận theo chiều sâu thông qua việc phân định năm loại hình trung tâm logistics chuyên biệt. Cách tiếp cận này phản ánh đúng xu thế phát triển của thương mại hiện đại, khi mỗi ngành hàng và phương thức vận tải đều đòi hỏi những giải pháp hạ tầng đặc thù.

Dù hoạt động ở loại hình nào, các trung tâm này đều phải đáp ứng những điều kiện nền tảng về diện tích tối thiểu 3 héc-ta, kết nối giao thông thuận tiện và cung cấp ít nhất ba dịch vụ logistics cơ bản.

ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HẠ TẦNG XANH

Điểm nổi bật nhất trong Thông tư số 71/2026/TT-BCT chính là việc luật hóa các yêu cầu về ứng dụng công nghệ cao, an toàn thông tin và phát triển bền vững thành những tiêu chí bắt buộc để xét hạng.

Trong kỷ nguyên kinh tế số và kinh tế xanh, một trung tâm logistics hiện đại không thể chỉ đo đếm bằng diện tích nhà xưởng hay sức chứa hàng hóa mà phải được định giá bằng hàm lượng công nghệ và mức độ thân thiện với môi trường.

Đối với nhóm trung tâm hạng I, yêu cầu về kỹ thuật được nâng lên mức độ khắt khe bậc nhất. Các trung tâm này bắt buộc phải vận hành hệ thống quản lý kho bãi ở cấp độ 1, tích hợp mạng lưới camera giám sát liên tục ngày đêm cùng công nghệ kiểm soát ra vào bằng thẻ thông minh.

Đáng chú ý, để bảo đảm tính liên tục của chuỗi cung ứng quốc gia trước mọi biến cố, trung tâm hạng I phải trang bị nguồn điện dự phòng đủ sức duy trì hoạt động cho toàn bộ hệ thống kho chuyên dụng, an ninh và điều phối giao thông chặng cuối trong tối thiểu 24 giờ khi xảy ra sự cố mất điện lưới. Kèm theo đó là yêu cầu về đường truyền viễn thông dự phòng từ hai nhà cung cấp độc lập trở lên và các phương án bảo vệ an toàn thông tin mạng nghiêm ngặt cho toàn bộ dữ liệu vận hành.

Tương tự, các trung tâm hạng II và hạng III cũng phải từng bước số hóa với yêu cầu tự động hóa và kết nối dữ liệu điện tử tối thiểu 30% và 10% các quy trình chủ chốt.

Song hành với chuyển đổi số là những cam kết mạnh mẽ về chuyển đổi xanh. Lần đầu tiên, việc sử dụng năng lượng tái tạo trở thành điều kiện tiên quyết để phân hạng trung tâm logistics. Nếu như các trung tâm hạng I bắt buộc phải sử dụng nguồn điện từ năng lượng tái tạo, thì các trung tâm hạng II và hạng III cũng phải xây dựng lộ trình và kế hoạch chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch này.

Bên cạnh đó, tất cả các hạng trung tâm đều phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thiết lập quy trình thu gom, tái chế hoặc tái sử dụng bao bì, vật liệu đóng gói, đồng thời bố trí hạ tầng bãi đỗ và trạm sạc cho xe điện phù hợp với quy mô khai thác.

Những quy định này không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành vận tải kho bãi mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam khi đáp ứng các tiêu chuẩn xanh khắt khe từ thị trường quốc tế.

Thay vì tạo ra thêm các thủ tục hành chính xin - cho rườm rà, Thông tư số 71/2026/TT-BCT áp dụng cơ chế quản lý hiện đại dựa trên nguyên tắc doanh nghiệp tự đánh giá, tự công bố và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành trung tâm logistics sẽ căn cứ vào bộ tiêu chí để tự xác định thứ hạng, loại hình của mình, sau đó thực hiện công bố công khai toàn bộ thông tin về nhận diện, năng lực hạ tầng, tiêu chuẩn kỹ thuật và cam kết phát triển bền vững lên Cơ sở dữ liệu hạ tầng thương mại quốc gia tại địa chỉ TradeNode.vn.