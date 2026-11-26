Mô hình dưa lưới trồng theo hướng hữu cơ tại Dfarm Quảng Trị. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tỉnh Quảng Trị, địa phương đã công bố 63 mã số vùng trồng, trong đó có 15 mã phục vụ xuất khẩu và 48 mã phục vụ tiêu thụ nội địa. Tỉnh đồng thời có 2 mã số cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, công tác quản lý các mã số này vẫn còn một số hạn chế. Dữ liệu về ranh giới vùng trồng, nhật ký sản xuất và sản lượng chưa được cập nhật thường xuyên; hồ sơ sản xuất, thông tin vùng trồng chưa được chuẩn hóa về địa danh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Những bất cập này đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, phản ánh đầy đủ, chính xác hiện trạng sản xuất và bảo đảm khả năng truy xuất khi cần thiết.

Việc chuẩn hóa dữ liệu đặc biệt quan trọng đối với các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh. Theo báo cáo rà soát của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tỉnh, cà phê xuất khẩu phải đáp ứng Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), trong khi hồ tiêu phải đáp ứng các yêu cầu về thông tin dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của nước nhập khẩu. Khi các thị trường ngày càng chú trọng tính minh bạch của chuỗi cung ứng, việc chỉ có mã số vùng trồng nhưng thiếu dữ liệu cập nhật về quá trình sản xuất sẽ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã ban hành Phương án số 9913/PA-SNNMT ngày 26/10/2026 về hỗ trợ kết nối chuỗi gạo, cà phê với Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tỉnh đặt mục tiêu đến tháng 6/2027 có ít nhất 2 cơ sở sản xuất gạo, cà phê được kết nối với hệ thống; đến tháng 12/2028 nâng con số này lên ít nhất 20 cơ sở.

Cùng với đó, Quảng Trị triển khai kế hoạch cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn và giảm phát thải dựa trên dữ liệu số giai đoạn 2026-2030. Tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn thành làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm ít nhất 95% số thửa đất đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và hoàn thành 100% trước ngày 1/12/2026; đồng thời nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh. Các nhiệm vụ này hướng đến chuẩn hóa thông tin vùng sản xuất, tăng cường giám sát quy trình canh tác và kết nối dữ liệu giữa các khâu trong chuỗi cung ứng.

Quảng Trị hiện có hơn 4.000 ha cà phê, trong đó khoảng 3.700 ha cho sản phẩm; trên 3.000 ha hồ tiêu và gần 20.000 ha sắn. Cà phê Arabica Khe Sanh đã được cấp chỉ dẫn địa lý, tạo lợi thế trong nhận diện và phát triển thương hiệu. Đây là những vùng nguyên liệu có tiềm năng phát triển sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả lợi thế này, tỉnh cần bảo đảm thông tin về diện tích, ranh giới, quy trình canh tác và sản lượng được cập nhật đầy đủ, thống nhất và có thể kiểm chứng.

Thực tế, yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu không chỉ đặt ra đối với lĩnh vực trồng trọt mà còn ở các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khác. Theo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tỉnh, dữ liệu cơ sở nuôi thủy sản chưa được liên kết với lô thu hoạch; một số người chăn nuôi gặp khó khăn khi kê khai thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia do yêu cầu phải có thư điện tử. Những hạn chế này cho thấy việc chuẩn hóa dữ liệu cần gắn với điều kiện sản xuất thực tế, bảo đảm thông tin được cập nhật thường xuyên và các hộ sản xuất có khả năng tham gia.

Thời gian tới, Quảng Trị sẽ đẩy mạnh chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu các vùng trồng với hệ thống truy xuất nguồn gốc, bảo đảm thông tin về ranh giới, nhật ký sản xuất, sản lượng và quy trình canh tác được quản lý thống nhất, có thể kiểm chứng. Đây là hướng đi quan trọng giúp tỉnh kiểm soát tốt hơn chất lượng vùng nguyên liệu, nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu, qua đó duy trì lợi thế và tăng sức cạnh tranh cho nông sản địa phương.