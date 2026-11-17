Các đại biểu dự tại hội nghị.

Chiều 17/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) làm việc với tỉnh Thanh Hóa về việc hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, gắn với mục tiêu tinh giản biên chế theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị, Thanh Hóa đã chủ động đi trước một bước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đăng ký làm điểm (ngày 14/10/2026). Quá trình thực hiện được triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm phương châm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ luôn nỗ lực bám sát tiến độ, không quản ngày đêm để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu dự tại hội nghị.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng, tỉnh lựa chọn 12 đơn vị để làm điểm; biên soạn và ban hành bộ Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ vị trí việc làm với 90 câu hỏi - đáp hướng dẫn thống nhất cho 4 khối: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, xây dựng phần mềm hỗ trợ chuyển dữ liệu vào 9 biểu nghiệp vụ của Trung ương; xây dựng bộ quy đổi thời gian tạm thời đối với các công việc tương đồng; thành lập nhóm hỗ trợ chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quá trình rà soát.

Đến hết ngày 15/11/2026, tất cả 1.777/1.777 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện kê khai đã hoàn thành bộ 9 biểu và nhập dữ liệu 100% báo đạt (báo xanh) trên cổng vị trí việc làm.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là việc xác định định mức thời gian, danh mục công việc và nhu cầu nhân lực ở từng lĩnh vực trong điều kiện thời gian thực hiện ngắn, khối lượng dữ liệu lớn; cách xử lý nội dung giao thoa, chồng chéo, phương pháp xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế; chuẩn hóa dữ liệu kê khai vị trí việc làm...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đổi mới phương pháp thực hiện nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, rà soát vị trí việc làm không phải là việc làm một lần cho đủ biểu, mà là cuộc cách mạng về phương pháp quản lý con người trong hệ thống chính trị. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giảm bao nhiêu biên chế, mà là mỗi người làm đúng việc, đủ việc, được đánh giá bằng sản phẩm, để bộ máy tinh gọn mà mạnh, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để hoàn thành nhiệm vụ theo các mốc tiến độ cụ thể: Đầu mối 4 khối cấp tỉnh hoàn thành thẩm tra, phê duyệt và chuyển dữ liệu về đầu mối Tỉnh ủy chậm nhất trước 9 giờ ngày 18/11/2026 và Tỉnh ủy kiểm tra, phê duyệt để chuyển dữ liệu của tỉnh về Ban Tổ chức Trung ương chậm nhất trước ngày 20/11/2026 với kết quả cao nhất.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục lãnh đạo quyết liệt, nghiêm túc; hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, có thể kiểm chứng; thực hiện thắng lợi mục tiêu tinh giản biên chế đến năm 2030 theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, chủ động, khoa học của tỉnh Thanh Hóa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, thể hiện tư duy đổi mới, cách làm quyết liệt, cụ thể.

Đồng chí đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bám sát, triển khai nghiêm túc các kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, tập trung hoàn thành đầy đủ các nội dung công việc được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, kiểm tra, phê duyệt và hoàn tất việc chuyển dữ liệu của tỉnh về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 20/11/2026.

Đồng chí nhấn mạnh, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của Thanh Hóa trong quá trình triển khai nhiệm vụ sẽ được Ban Tổ chức Trung ương nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.