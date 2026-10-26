Chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tập huấn nghiệp vụ chuyển đổi số cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cán bộ làm công tác đảng vụ.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh hiện có 11 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với tổng số 1.061 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 98% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được làm sạch, chuẩn hóa, đối soát và đồng bộ trước ngày 30/11/2026.

Để bảo đảm tiến độ, Đảng ủy tập trung rà soát hạ tầng kỹ thuật, tài khoản, phân quyền người dùng, đường truyền và thiết bị bảo mật phục vụ kết nối, vận hành; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng lịch công tác chi tiết, quán triệt đến toàn thể đảng viên và triển khai thực hiện nghiêm túc. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ và từng đảng viên được xác định cụ thể trong quá trình kê khai, kiểm tra, thẩm định thông tin; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn và bảo mật thông tin nội bộ của Đảng. Từ ngày 15/9 đến 30/9/2026, Đảng ủy tập trung rà soát hệ thống tổ chức đảng trực thuộc trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên, gồm tên gọi, loại hình, phân loại, mã định danh và quan hệ trực thuộc theo Quy định số 208-QĐ/TW.

Đối với dữ liệu đảng viên, yêu cầu đặt ra là 100% đảng viên đủ điều kiện hoàn thành kê khai, bổ sung thông tin trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử chậm nhất ngày 20/10/2026. Đảng ủy, chi ủy chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thông tin của đảng viên thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chính xác, thống nhất với hồ sơ gốc, hoàn thành chậm nhất ngày 30/10/2026.

Đảng viên Đảng bộ Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La cập nhật thông tin đảng viên trên Sổ tay đảng viên điện tử.

Đồng chí Phạm Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, cho biết: Ban Xây dựng Đảng chủ trì thẩm định, phê duyệt theo từng đợt đối với hồ sơ đã được chi bộ kiểm tra, đối chiếu, xác nhận; kịp thời thông báo những trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung. Tính đến ngày 20/10, toàn Đảng bộ đã số hóa 943/1.061 hồ sơ đảng viên; còn 118 hồ sơ chưa số hóa, chủ yếu là đảng viên dự bị. Có 947/1.061 đảng viên đã cập nhật thông tin trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Với khối lượng hồ sơ lớn, yêu cầu cao về độ chính xác và thời gian triển khai gấp, các chi, đảng bộ trực thuộc đã chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, kiểm soát chất lượng từng khâu, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có 10 chi bộ trực thuộc với 206 đảng viên, gồm 198 đảng viên chính thức và 8 đảng viên dự bị. Đến nay, Đảng bộ cơ bản hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu đảng viên.

Cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh rà soát cập nhật thông tin đảng viên trên Sổ tay đảng viên điện tử.

Đồng chí Vũ Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cho biết: Đảng ủy đã quán triệt đến các chi bộ và toàn thể đảng viên về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; yêu cầu cấp ủy, bí thư chi bộ và từng đảng viên nâng cao trách nhiệm trong rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất với hồ sơ gốc. Đồng thời, phân công bộ phận tham mưu phối hợp với các chi bộ hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp thông tin còn thiếu, sai lệch hoặc chưa đồng bộ để kịp thời bổ sung, điều chỉnh. Công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ được tăng cường; những khó khăn, vướng mắc được trao đổi, tháo gỡ kịp thời. Việc quản lý, khai thác dữ liệu cũng được thực hiện đúng thẩm quyền, bảo đảm yêu cầu bảo mật, từng bước đưa công tác cập nhật dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên vào nền nếp.

Tại Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc, mặc dù số lượng đảng viên đông, có nhiều chi bộ và thời gian triển khai gấp, công tác kê khai, cập nhật, rà soát dữ liệu vẫn được thực hiện khẩn trương, đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc, thông tin: Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo các chi ủy triển khai tích cực, thường xuyên kiểm tra và báo cáo tiến độ hằng ngày. Đến ngày 20/10, toàn bộ 410 đảng viên thuộc 13 chi bộ trực thuộc đã thực hiện kê khai, cập nhật thông tin trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Từ ngày 22/10, các chi ủy đã tiến hành rà soát, gửi dữ liệu để Đảng ủy xác nhận.

Việc rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh không chỉ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất mà còn tạo nền tảng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đây là bước quan trọng trong đẩy mạnh chuyển đổi số công tác xây dựng Đảng, hướng tới phương thức quản lý khoa học, hiện đại, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.