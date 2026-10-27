Chuẩn hóa dữ liệu thuế theo tiêu chí “Đúng - đủ - sạch - sống”

Dữ liệu người nộp thuế có vai trò nền tảng đối với hiệu quả quản lý thuế. Thông tin về mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ, tình trạng hoạt động cần được cập nhật, đối chiếu thường xuyên. Do đó, Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” mà ngành thuế đang triển khai trên toàn quốc không chỉ giúp xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ pháp lý khi giải thể mà còn tháo gỡ những vướng mắc có nguyên nhân từ dữ liệu đăng ký thuế.

Cán bộ thuế giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

Xây dựng bộ dữ liệu thuế minh bạch, chính xác

Triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu tập trung rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa 100% dữ liệu mã số thuế thuộc diện quản lý trên địa bàn tỉnh, đồng thời phân loại chính xác từng nhóm đối tượng từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đến các đơn vị hành chính sự nghiệp để áp dụng quy trình xử lý đúng bản chất.

Song song với đó, đơn vị tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế cũng như thực hiện thủ tục giải thể, đóng mã số thuế đúng quy định.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực thi, ngành thuế thúc đẩy mạnh mẽ cơ chế phối hợp liên ngành giữa cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và UBND cấp xã, phường. Ngoài ra, chiến dịch hướng tới hình thành nền nếp cập nhật dữ liệu chuẩn hóa thường xuyên, từ đó hạn chế tối đa việc phát sinh sai lệch thông tin sau khi kết thúc đợt cao điểm.

Ngành Thuế thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách thuế mới cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, ngành thuế cũng gặp không ít khó khăn do người nộp thuế thay đổi địa điểm kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế; bỏ địa chỉ kinh doanh kéo dài gây khó khăn cho công tác xác minh; dữ liệu lịch sử đăng ký thuế qua nhiều thời kỳ chưa đồng nhất giữa hệ thống thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh; mỗi nhóm đối tượng có đặc thù hồ sơ và thẩm quyền xử lý khác nhau, đòi hỏi công tác phân loại phải cực kỳ tỉ mỉ...

Vì vậy, ngành thuế phân loại rõ 2 trạng thái quản lý trọng tâm, gồm: người nộp thuế đã ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo xác minh của cơ quan thuế (trạng thái 06).

Tính đến ngày 22/10, về tổng khối lượng đã xử lý chuyển trạng thái thành công, toàn tỉnh đã rà soát và xử lý hoàn thành 20.514/30.861 người nộp thuế (đạt 66,5% tổng khối lượng), trong đó, trạng thái 03 hoàn thành: 5.681/9.064 người nộp thuế (đạt 62,7%); trạng thái 06 hoàn thành 14.833/21.797 người nộp thuế (đạt 68,1%).

Nếu tính theo khối đối tượng thì đối với khối cá nhân và hộ kinh doanh, cơ quan thuế đã hoàn thành chuẩn hóa cho 18.475/23.070 người nộp thuế, đạt tỷ lệ 80,1%; khối doanh nghiệp và tổ chức hoàn thành 2.039/7.791 người nộp thuế, đạt tỷ lệ 26,2%.

Kiên quyết xử lý vi phạm và nâng cao cảnh giác cho người nộp thuế

Bên cạnh việc tạo điều kiện tối đa để người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ, cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đã được thông báo, hướng dẫn nhiều lần nhưng vẫn cố tình chây ỳ, không chấp hành hoặc cố ý vi phạm. Các đối tượng này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn theo quy định, đồng thời bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế hoặc ấn định thuế theo Luật Quản lý thuế.

Đặc biệt, đối với các sai phạm nghiêm trọng có dấu hiệu giả mạo thông tin, chiếm đoạt căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp, hoặc tham gia vào đường dây mua bán hóa đơn trái phép, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn, trốn thuế thông qua chuỗi doanh nghiệp "ma" với giá trị lớn mà vẫn trốn tránh không làm việc, cơ quan thuế sẽ ngay lập tức củng cố hồ sơ để chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý hình sự.

Song song với đó, cơ quan thuế sẽ đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thực hiện ngay biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định pháp luật hiện hành.

Cán bộ Thuế cơ sở 6 hướng dẫn người dân cài đặt và sử sụng ứng dụng eTax Mobile.

Thuế tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo. Theo đó, ngành thuế khuyến nghị người nộp thuế cần duy trì thói quen thường xuyên tra cứu, rà soát tình trạng mã số thuế của mình thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc trên Cổng Thông tin điện tử ngành thuế.

Đối với công tác đăng ký thuế, các tổ chức, cá nhân cần chủ động thực hiện đúng quy định pháp luật dựa trên tình hình hoạt động thực tế. Cụ thể, những trường hợp không còn hoạt động kinh doanh phải khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Ngược lại, nếu người nộp thuế đang ở trạng thái 06 nhưng có nhu cầu tiếp tục hoạt động thì cần nộp hồ sơ đề nghị khôi phục hiệu lực mã số thuế, đồng thời phối hợp làm việc với cơ quan thuế để cập nhật chính xác thông tin địa chỉ trụ sở.

Ngành thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao, cơ quan thuế lưu ý người dân cần tăng cường bảo mật thông tin cá nhân. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản, thông tin căn cước công dân hoặc chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu từ các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ thuế.

Ngành thuế khẳng định chỉ làm việc và gửi thông báo qua các kênh chính thức. Do đó, ngay khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người nộp thuế cần liên hệ ngay với các đầu mối hỗ trợ chính thức của Thuế tỉnh hoặc các thuế cơ sở để được xác minh và giải đáp kịp thời. Sự phối hợp chủ động, trung thực và đúng thời hạn của người nộp thuế là yếu tố quan trọng giúp chiến dịch đạt hiệu quả thực chất.

Ngành Thuế khuyến nghị người nộp thuế cần duy trì thói quen thường xuyên tra cứu, rà soát tình trạng mã số thuế của mình thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Phó trưởng Thuế tỉnh Lào Cai – Vương Bích Hằng nhận định: “Sau chiến dịch này, cơ quan quản lý nhà nước sở hữu bộ dữ liệu thuế "sạch", minh bạch, tạo tiền đề nâng cao chất lượng phân tích rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Chiến dịch cũng giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động thực tế hoàn tất dứt điểm thủ tục giải thể, đóng mã số thuế; tránh tình trạng nợ thuế đọng kéo dài, phát sinh tiền chậm nộp hoặc ảnh hưởng đến giao dịch kinh doanh sau này. Đồng thời, việc làm sạch dữ liệu cũng sẽ bảo vệ các chủ thể kinh doanh thượng tôn pháp luật”.

Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” không chỉ là một đợt rà soát hành chính đơn thuần mà có ý nghĩa chiến lược nhằm chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “Đúng - đủ - sạch - sống”. Mục tiêu cuối cùng là vừa nâng cao chất lượng quản lý vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.