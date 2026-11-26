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Rà soát, đồng bộ dữ liệu

Thông tin đăng ký kinh doanh đang được các địa phương đối chiếu lại sau sắp xếp đơn vị hành chính. Qua rà soát, khối lượng dữ liệu cần điều chỉnh lớn, tiến độ thực hiện gấp rút, người kinh doanh cần được hướng dẫn hoàn tất thủ tục để thuận lợi giao dịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Kỳ hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật dữ liệu. Ảnh: PHAN VINH

Đối chiếu dữ liệu

Ở phường Hòa Khánh, việc chuẩn hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh được triển khai trong lúc cơ sở sản xuất, thương mại và dịch vụ liên tục phát sinh những thay đổi về địa điểm, người đại diện và ngành nghề hoạt động. Trên địa bàn hiện có 6.227 hộ kinh doanh và 15 hợp tác xã do phường quản lý. Trong số đó, có 4.619 hộ kinh doanh cùng 2 hợp tác xã nằm trong danh sách cần rà soát, đối chiếu thông tin. Mỗi hồ sơ phải được xem xét với dữ liệu lưu trữ, tình trạng hoạt động thực tế và thông tin từ các đơn vị liên quan.

Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh cho biết, địa phương đã rà soát, cập nhật 3.707 trường hợp, những hồ sơ còn lại tiếp tục được xác minh. Từ ngày 23/8/2026 phường đã có kế hoạch giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm đầu mối thực hiện. Những trường hợp cần điều chỉnh tập trung vào tên phường, đường, tổ dân phố sau sáp nhập, thông tin định danh của chủ hộ và người đại diện. Một số cơ sở đã chuyển địa điểm, bổ sung ngành nghề hoặc ngừng kinh doanh nhưng hồ sơ chưa phản ánh kịp thời.

Khối lượng rà soát ở phường Hòa Khánh

Hộ kinh doanh, hợp tác xã do phường quản lý và số trường hợp đã cập nhật

Hộ kinh doanh do phường quản lý

6.227

Hộ kinh doanh nằm trong danh sách cần rà soát, đối chiếu thông tin

4.619

Trường hợp đã được rà soát, cập nhật

3.707

15 hợp tác xã do phường quản lý, trong đó 2 hợp tác xã nằm trong danh sách cần rà soát

Nguồn: UBND phường Hòa Khánh

Theo ông Vũ, khó khăn cũng phát sinh khi dữ liệu về tình trạng hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh chưa trùng khớp với thông tin do cơ quan thuế quản lý. Có cơ sở đã nghỉ kinh doanh nhưng chưa thông báo, có trường hợp đang hoạt động bình thường song dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ. Địa phương phải liên hệ chủ cơ sở, đối chiếu hồ sơ và phối hợp cơ quan chuyên môn trước khi điều chỉnh. Việc xác minh được thực hiện theo từng trường hợp để bảo đảm thông tin đưa lên hệ thống có căn cứ.

“Thời gian tới, UBND phường tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan, tập trung xử lý những trường hợp còn tồn đọng, hướng dẫn hộ kinh doanh bổ sung thông tin còn thiếu, phấn đấu hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu theo đúng tiến độ thành phố giao”

Ông Huỳnh Anh VũChủ tịch UBND phường Hòa Khánh

Khối lượng công việc còn thể hiện qua số hồ sơ phát sinh trong năm 2026. Mỗi địa bàn phải căn cứ danh sách chuyên đề, kiểm tra cả hồ sơ vừa tiếp nhận. Ở Hòa Khánh, nhiệm vụ trước mắt vẫn là hoàn thiện những trường hợp thuộc diện rà soát, nhất là các hồ sơ liên quan đến địa chỉ và tình trạng hoạt động, trước thời hạn tổng hợp kết quả của thành phố. Từng thông tin được cập nhật đúng giúp người kinh doanh thuận lợi khi kê khai, giao dịch và thực hiện thủ tục tiếp theo. Với cán bộ cơ sở, việc xác minh mất thời gian hơn khi không liên hệ được chủ hộ hoặc thiếu tài liệu đối chiếu, đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên từ khâu tiếp nhận hồ sơ ban đầu cho đến khi kết thúc xử lý.

Cán bộ xuống từng khu chợ để hỗ trợ người dân cập nhật hồ sơ, dữ liệu doanh nghiệp. TRONG ẢNH: Cán bộ xã Chiên Đàn hỗ trợ tiểu thương ở chợ Chiên Đàn cập nhật dữ liệu. Ảnh: TUẤN NHẬT

Hướng dẫn đến từng hộ kinh doanh

Trong khi đó, tại xã Xuân Phú, hồ sơ thuộc diện làm sạch dữ liệu có quy mô nhỏ hơn nhưng những sai lệch gặp phải khá đa dạng. Theo ông Lê Quang Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã, địa phương có khoảng 120 trường hợp là hộ kinh doanh, hợp tác xã cần rà soát, đến nay đã cập nhật khoảng 80 trường hợp. Nhiều hồ sơ vẫn ghi địa chỉ theo đơn vị hành chính cũ, giấy tờ định danh chưa chuyển từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân, hoặc ngành nghề đăng ký chưa thống nhất với hệ thống ngành kinh tế hiện hành. Một số cơ sở đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục với cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Khi xác minh, cán bộ phải kiểm tra thông tin trên hệ thống, hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ liên quan, sau đó hoàn tất hồ sơ thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động.

Ông Khánh thông tin, xã đã hướng dẫn xử lý những trường hợp tại các thôn Hương Quế, Mộc Bài, Yên Lư, Phú Xuân và Dưỡng Mông. Việc xử lý cần người dân nắm rõ trình tự. Ngày 22/10/2026, Xuân Phú tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, hợp tác xã. Bộ phận chuyên môn phối hợp với 15 tổ công nghệ số cộng đồng tại 15 thôn hướng dẫn thao tác trên điện thoại, kiểm tra đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

“Đối với những trường hợp lúng túng, lực lượng hỗ trợ sẽ hướng dẫn từng bước, giúp người dân có thể tự thực hiện trong những lần tiếp theo. Chuyển đổi số phải bắt đầu từ những việc đơn giản, thiết thực, phù hợp với điều kiện từng hộ”

Ông Lê Quang KhánhPhó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú

Tổ công nghệ số cộng đồng xã Xuân Phú cập nhật hồ sơ cho hộ kinh doanh trên địa bàn xã. Ảnh: THANH VŨ

Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn cho biết, địa phương có 353 hồ sơ cần đối chiếu, cập nhật theo kế hoạch, giao Phòng Kinh tế chủ trì hoàn thành công việc trước ngày 10/12/2026. Bên cạnh việc phối hợp với Thuế cơ sở 9 và Công an xã để xác minh địa chỉ, thông tin cư trú, địa phương còn bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa và các điểm kinh doanh để hỗ trợ người lớn tuổi. Ghi nhận thực tế, có rất nhiều trường hợp tiểu thương gặp khó khi cập nhật định danh cá nhân liên quan đến thông tin thuế vì ít sử dụng điện thoại thông minh. Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công đối chiếu hồ sơ, hướng dẫn điều chỉnh, giúp hộ kinh doanh không phải đi lại nhiều lần.

“Chúng tôi ưu tiên hướng dẫn ngay tại nơi người dân kinh doanh, bố trí bàn hỗ trợ ở bộ phận một cửa và huy động tổ công nghệ số cộng đồng giúp những trường hợp còn lúng túng. Người dân làm được các thao tác cần thiết thì những lần cập nhật sau sẽ thuận lợi hơn”

Ông Huỳnh Tuấn NhậtPhó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn

Doanh nghiệp cần hỗ trợ

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tùy theo loại hình kinh doanh, các cơ sở dần điều chỉnh địa chỉ trên giấy tờ và các kênh giao dịch để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thương mại.

Công ty TNHH Mỹ Phương Food (phường Hòa Khánh) họp bàn kế hoạch cải tiến và cập nhật thông tin bao bì sản phẩm theo địa chỉ mới sau sáp nhập. Ảnh: PHAN VINH

Công ty TNHH Mỹ Phương Food (phường Hòa Khánh) đến nay đã hoàn tất điều chỉnh địa chỉ trụ sở trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Thông tin mới được doanh nghiệp thông báo đến cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng, khách hàng và nhà cung cấp trong nước, quốc tế. Tuy nhiên, khối lượng giấy tờ cần cập nhật vẫn kéo dài sang các hồ sơ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và giao dịch với đối tác. Địa chỉ mới phải thống nhất với chứng từ giao dịch khi chuẩn bị đơn hàng.

Bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Mỹ Phương Food cho biết, các cơ quan chức năng đã hướng dẫn thuận lợi khi công ty điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khó khăn phát sinh ở các công việc tiếp theo, đặc biệt là những lô bao bì đã in trước khi tên đơn vị hành chính thay đổi. Sản phẩm TOPCOCO, COCOOL được phân phối qua nhiều kênh, trong đó có những đơn hàng sử dụng bao bì riêng theo yêu cầu của khách hàng. Việc thay đổi thông tin cần tính đến lượng bao bì tồn kho, thời điểm giao hàng và bộ hồ sơ đi kèm từng lô sản phẩm.

“Việc thay đổi địa chỉ hành chính dẫn đến nhiều khó khăn trong xử lý bao bì tồn kho. Trong cùng một đơn hàng xuất khẩu có thể xuất hiện cả địa chỉ cũ và địa chỉ mới trên bao bì, điều này gây khó khăn trong việc chuẩn bị chứng từ, hợp đồng, thủ tục thông quan và hồ sơ sản phẩm của khách hàng. Riêng bao bì OEM, chi phí sửa đổi cũng rất lớn”

Bà Mai Thị Ý NhiGiám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Mỹ Phương Food

Chi phí để in ấn lại bao bì theo địa chỉ mới là một khoản đầu tư khá lớn với nhiều doanh nghiệp. Ảnh: PHAN VINH

Với hàng hóa sản xuất theo nhãn riêng của đối tác, mẫu bao bì đã được thống nhất trước khi đặt hàng. Khi địa chỉ pháp lý thay đổi, doanh nghiệp phải trao đổi lại với khách để biết những thông tin cần điều chỉnh, đồng thời rà soát hồ sơ chứng nhận và chứng từ xuất khẩu có liên quan. Mỹ Phương Food đang tiếp tục thực hiện lộ trình cập nhật, gửi văn bản thông báo đến đối tác để tránh nhầm lẫn khi kiểm tra thông tin. Bà Nhi cho biết, đối tác nước ngoài thường đối chiếu hồ sơ của nhà cung cấp trên những hệ thống dữ liệu công khai, vì vậy dữ liệu thiếu thống nhất có thể dẫn đến yêu cầu giải trình bổ sung, ảnh hưởng tiến độ giao dịch.

Từ thực tế sản xuất, bà Nhi kiến nghị, có văn bản xác nhận thay đổi địa chỉ hành chính bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nêu rõ địa điểm nhà máy vẫn giữ nguyên. Doanh nghiệp mong cơ quan chức năng có hướng dẫn chuyển tiếp đối với bao bì, nhãn mác đã in địa chỉ cũ để chủ động kế hoạch sản xuất. Theo bà Nhi, một đầu mối giải thích rõ quy trình và giấy tờ cần cập nhật sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian khi làm việc với các tổ chức chứng nhận, khách hàng và cơ quan liên quan.

Tiến hành cập nhật địa chỉ sau sắp xếp, Hợp tác xã Phú Bình (xã Tam Xuân) lựa chọn kiểm tra toàn bộ hồ sơ liên quan trước khi điều chỉnh. Đơn vị rà soát giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, hóa đơn điện tử, tài khoản ngân hàng, chữ ký số, các chứng nhận sản phẩm, đồng thời thay đổi thông tin trên biển hiệu và kênh bán hàng trực tuyến. Công việc tưởng chỉ là sửa một địa chỉ nhưng phải thực hiện qua nhiều hệ thống, trong khi mỗi đầu mối có thời điểm cập nhật riêng.

Một địa chỉ, nhiều hệ thống

Những hồ sơ, kênh thông tin Hợp tác xã Phú Bình (xã Tam Xuân) rà soát, thay đổi khi cập nhật địa chỉ sau sắp xếp

Địa chỉsau sắp xếp

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Hóa đơn điện tử

Tài khoản ngân hàng

Chữ ký số

Các chứng nhận sản phẩm

Biển hiệu

Kênh bán hàng trực tuyến

Nguồn: Hợp tác xã Phú Bình

Hợp tác xã Phú Bình (xã Tam Xuân) đã thay đổi toàn bộ thông tin địa chỉ doanh nghiệp trên bao bì và hệ thống cửa hàng online. Ảnh: PHAN VINH

Ông Võ Hồng Long, Giám đốc Hợp tác xã Phú Bình cho biết, có những thông tin đã được hệ thống tự động điều chỉnh, có nội dung đơn vị vẫn phải làm hồ sơ riêng. Độ trễ giữa dữ liệu đăng ký, thuế, ngân hàng và hóa đơn điện tử khiến người làm thủ tục cần kiểm tra nhiều lần để tránh bỏ sót. Hợp tác xã ưu tiên những hồ sơ phục vụ giao dịch, thanh toán, sau đó liên hệ đối tác đối chiếu địa chỉ trên hợp đồng mới, phụ lục hợp đồng đã ký. Bộ phận bán hàng được hướng dẫn giải thích địa danh cũ và mới để khách hàng yên tâm về nguồn gốc sản phẩm.

“Hợp tác xã mong các hệ thống đăng ký kinh doanh, thuế, ngân hàng và hóa đơn điện tử được liên thông, tự động cập nhật thông tin sau thay đổi địa giới hành chính, để cơ sở không phải thực hiện những thủ tục lặp lại ở nhiều nơi. Đồng thời có hướng dẫn rõ ràng về những thông tin phải điều chỉnh, đầu mối thực hiện và quy định chuyển tiếp đối với hợp đồng, giấy phép, bao bì, nhãn mác đang lưu hành. Ngoài ra, có danh mục thống nhất về đầu mối tiếp nhận, giấy tờ điều chỉnh để cơ sở chủ động, tránh liên hệ nhiều nơi. Với bao bì còn tồn, Phú Bình cần hướng dẫn chuyển tiếp để chủ động kế hoạch in mới”

Ông Võ Hồng LongGiám đốc Hợp tác xã Phú Bình

Quản lý hiệu quả nhờ dữ liệu thống nhất

Để duy trì dữ liệu đăng ký và thuế “đúng - đủ - sạch - sống” sau rà soát, địa phương, cơ quan quản lý và cơ sở kinh doanh cần phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ giải pháp, tạo cơ sở quyết định chất lượng dữ liệu những năm tiếp theo.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bàn Thạch hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục cập nhật hồ sơ kinh doanh. Ảnh: Địa phương cung cấp

Cập nhật khi hồ sơ phát sinh

Ở phường Bàn Thạch, việc cập nhật dữ liệu đăng ký kinh doanh được gắn với công việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hằng ngày. Trên địa bàn phường hiện có 2.567 hộ kinh doanh và 38 hợp tác xã, tổ hợp tác, chi nhánh. Địa chỉ, chủ hộ, ngành nghề và tình trạng hoạt động được theo dõi để hồ sơ phù hợp thực tế. Địa phương giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm đầu mối, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và cơ quan liên quan kiểm tra khi có biến động.

Ông Trần Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch cho biết, trong năm 2026, phường đã tiếp nhận, giải quyết 586 trường hợp đăng ký hộ kinh doanh mới, 238 trường hợp thay đổi nội dung đăng ký và 404 trường hợp chấm dứt hoạt động. Đây là số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết trong năm, không phải kết quả riêng của đợt làm sạch dữ liệu. Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-STC về triển khai công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã năm 2026 trên địa bàn thành phố của Sở Tài chính, UBND phường đã tổ chức đối chiếu hồ sơ trong phạm vi quản lý. Theo danh sách rà soát chuyên đề do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cung cấp, địa phương không có cơ sở thuộc diện phải xử lý theo danh sách này. Việc kiểm tra dữ liệu vẫn được duy trì trong các hồ sơ mới phát sinh. Với nội dung liên quan đến mã số thuế hoặc tình trạng hoạt động, phường phối hợp cơ quan thuế xác minh, trường hợp cần kiểm tra địa chỉ thực tế có sự tham gia của tổ dân phố.

Hồ sơ hộ kinh doanh phường Bàn Thạch tiếp nhận, giải quyết

Năm 2026, đơn vị: trường hợp

2.567hộ kinh doanh

38hợp tác xã, tổ hợp tác, chi nhánh

586

238

404

Đăng ký hộ kinh doanh mới

Thay đổi nội dung đăng ký

Chấm dứt hoạt động

Đây là số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết trong năm, không phải kết quả riêng của đợt làm sạch dữ liệu.

Nguồn: UBND phường Bàn Thạch

Theo ông Dương, những trường hợp chưa đủ căn cứ pháp lý để điều chỉnh được phân loại, báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn. Phường cũng hướng dẫn người kinh doanh chủ động thông báo khi thay đổi địa chỉ, ngành nghề hoặc chấm dứt hoạt động, góp phần giảm khối lượng hồ sơ phải truy tìm, xác minh sau nhiều tháng. Việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký kinh doanh giúp chính quyền địa phương nắm chắc tình hình hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã, phục vụ công tác thống kê và xây dựng chính sách phát triển kinh tế phù hợp. Đối với người dân, thông tin được cập nhật thống nhất sẽ hạn chế sai sót, giảm việc bổ sung giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính.

“Sau đợt tổng hợp cuối năm, Bàn Thạch dự kiến tiếp tục đối chiếu thông tin thuế và đăng ký kinh doanh khi có biến động. Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự phối hợp giữa các đơn vị và người kinh doanh. Thông tin chính xác, cập nhật kịp thời giúp người dân giảm thời gian làm thủ tục”

Ông Trần Thanh DươngPhó Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch

Cán bộ Thuế cơ sở 9 tuyên truyền, hướng dẫn điều chỉnh thông định danh cá nhân đối với hộ kinh doanh. Ảnh: PHAN VINH

Phối hợp đồng bộ hóa dữ liệu

Triển khai công tác rà soát, cập nhật dữ liệu, ngày 28/7/2026 Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 62/KH-STC về làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã năm 2026 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Tài chính xác định việc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã là nhiệm vụ cần hoàn thành trong năm 2026. Phạm vi rà soát gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở danh sách từ hệ thống đăng ký kinh doanh, các đơn vị kiểm tra lại hồ sơ lưu trữ và thông tin đang có trên hệ thống, xác định trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh trước khi cập nhật.

Kế hoạch tập trung vào 10 nhóm trường thông tin, gồm mã số thuế, tình trạng pháp lý, địa chỉ, các mốc đăng ký, thông tin người đại diện hoặc chủ cơ sở, vốn điều lệ, lao động, ngành nghề và chủ sở hữu hưởng lợi. Địa chỉ trụ sở được đối chiếu theo tên gọi mới, giấy tờ định danh của người đại diện, chủ hộ được kiểm tra. Đối với cơ sở đã ngừng hoạt động, chấm dứt kinh doanh hoặc thay đổi tình trạng pháp lý, việc kiểm tra phải dựa vào hồ sơ gốc, thông tin thực tế và kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền.

Nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chủ động liên hệ cơ quan chức năng để nhanh chóng cập nhật hồ sơ, dữ liệu, thông tin nhằm hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. TRONG ẢNH: Doanh nghiệp thực hiện số hóa hồ sơ nội bộ. Ảnh: PHAN VINH

Bà Ung Thị Nho Vân, Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế - Thuế cơ sở 9 thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền các xã, phường và cơ quan đăng ký kinh doanh trong công tác rà soát, đối chiếu thông tin người nộp thuế. Trước đó, thực hiện Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục Thuế về Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, cơ quan thuế đã tập trung xác minh thông tin định danh, địa chỉ đăng ký và tình trạng hoạt động của người nộp thuế, đồng thời hướng dẫn các trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh hồ sơ.

Theo số liệu Thuế cơ sở 9 cung cấp, đến ngày 31/10/2026, đơn vị đã rà soát, chuẩn hóa, xác minh thông tin của 3.404 người nộp thuế thuộc các nhóm hồ sơ được theo dõi, đồng thời gửi thông báo, thư mời hoặc tin nhắn SMS đến 5.429 người nộp thuế để liên hệ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan. Kết quả này góp phần tạo nền tảng quan trọng để cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc đối chiếu, cập nhật thông tin theo Kế hoạch số 62/KH-STC của Sở Tài chính, từng bước khắc phục những dữ liệu còn thiếu hoặc chưa thống nhất giữa các hệ thống quản lý.

Kết quả rà soát của Thuế cơ sở 9

Đến ngày 31/10/2026

3.404

người nộp thuế

được rà soát, chuẩn hóa, xác minh thông tin

5.429

người nộp thuế

nhận thông báo, thư mời hoặc tin nhắn SMS để liên hệ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan

Nguồn: Thuế cơ sở 9 thành phố Đà Nẵng

“Việc đồng bộ hóa dữ liệu giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế mang lại lợi ích thiết thực cho người nộp thuế. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác, doanh nghiệp và hộ kinh doanh giảm được những thủ tục trùng lặp, hạn chế sai sót hồ sơ và thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính”

Bà Ung Thị Nho VânTổ trưởng Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế - Thuế cơ sở 9 thành phố Đà Nẵng

Nội dung: PHAN VINH - AN NHIÊN - NAM PHƯỚC

Trình bày: MINH TẠO

(Bài có sử dụng hình ảnh AI trong thiết kế)