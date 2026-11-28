Không để hồ sơ cũ trở thành “điểm nghẽn” trong hoạt động mới

Theo số liệu của Bộ Tài chính, khoảng 617.000 mã số thuế của doanh nghiệp cần được rà soát. Trong đó, gần 292.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế; khoảng 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và có nợ thuế.

Kết quả bước đầu cho thấy, đến cuối tháng 9/2026, gần 125.000 doanh nghiệp, chi nhánh và tổ chức đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; hơn 52.000 trường hợp được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để tiếp tục thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh; hơn 4.000 trường hợp được khôi phục mã số thuế để trở lại hoạt động.

Hướng dẫn thủ tục cho người nộp thuế tại Thuế cơ sở 4 thành phố Hà Nội. Ảnh: Đ.Tâm

Tuy nhiên, phía sau những con số này vẫn còn lượng lớn hồ sơ tồn đọng từ nhiều năm. Có doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ năm 2013 nhưng vẫn còn những vấn đề liên quan đến thuế, hóa đơn, chứng từ chưa được xử lý dứt điểm. Những “hồ sơ cũ” này có thể trở thành rào cản đối với chính người từng đại diện, quản lý doanh nghiệp khi họ muốn thành lập hoặc điều hành một doanh nghiệp mới.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh nhận định, các khoản nghĩa vụ cũ nếu chưa được xác định, xử lý rõ ràng có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng, tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng của doanh nghiệp mới. Trong trường hợp hồ sơ, chứng từ không còn đầy đủ hoặc doanh nghiệp cũ không còn kế toán, việc bổ sung, giải trình cũng làm phát sinh thêm chi phí và thời gian.

Vì vậy, theo các chuyên gia, làm sạch dữ liệu thuế cần được đặt trong mối quan hệ với quyền gia nhập, rút lui và tái gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ là đưa mã số thuế ra khỏi hệ thống mà phải xác định rõ doanh nghiệp nào thực sự chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp nào có khả năng khôi phục, nghĩa vụ nào còn tồn tại và nghĩa vụ nào cần được xử lý theo quy định.

Phân loại đúng bản chất, xử lý đúng từng nhóm

Một trong những yêu cầu quan trọng của chiến dịch là phân loại chính xác hồ sơ để tránh tình trạng doanh nghiệp có giao dịch thực bị đánh đồng với trường hợp mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc đề nghị phân loại rõ các nhóm doanh nghiệp. Với doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn hoặc không có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp, cần có cách xử lý phù hợp. Trong khi đó, các trường hợp có hành vi mua bán hóa đơn trái pháp luật, bỏ trốn hoặc cố tình né tránh nghĩa vụ thuế phải được xử lý nghiêm theo quy định.

“Cần nghiên cứu cách xử lý phù hợp đối với các trường hợp doanh nghiệp đã ngừng hoạt động thực tế, không phát sinh hoạt động kinh doanh nhưng còn tồn tại nghĩa vụ về kê khai hoặc xử phạt do chậm thực hiện thủ tục. Việc phân loại đúng bản chất sẽ giúp cơ quan quản lý tập trung nguồn lực vào những hồ sơ có rủi ro thực sự, đồng thời giảm chi phí tuân thủ cho những doanh nghiệp không còn hoạt động”. Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2026, theo Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội, chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài. Tuy nhiên, quy định này không đồng nghĩa với việc tự động xóa các nghĩa vụ lệ phí môn bài đã phát sinh trước đó. Những khoản nghĩa vụ cũ vẫn cần được rà soát, xác định và xử lý theo quy định. Ngày 21/11/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết 63/2026/QH16 về một số chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp, tạo thêm cơ sở để giải quyết những hồ sơ tồn đọng thuộc diện được áp dụng chính sách.

Đối với doanh nghiệp ở trạng thái 06 - không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, một vướng mắc đáng chú ý là khi muốn hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp có thể phải khôi phục mã số thuế, cập nhật địa chỉ mới và thực hiện thêm các bước xác minh, kiểm tra. Điều này làm phát sinh chi phí, trong khi nhiều doanh nghiệp thực tế đã chấm dứt hoạt động từ lâu.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, ngày 3/11/2026, Cục Thuế ban hành Công văn 8283/CT-NVT hướng dẫn xử lý người nộp thuế ở trạng thái 06 có hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Theo đó, khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện cập nhật trạng thái theo quy định trong thời hạn 1 ngày làm việc. Tuy nhiên, thời hạn này là thời gian xử lý cập nhật trạng thái trên hệ thống, không có nghĩa toàn bộ nghĩa vụ thuế và thủ tục giải thể được hoàn tất trong một ngày.

Cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế xử lý số thuế nộp thừa hoặc bù trừ nghĩa vụ, không gây sức ép để người nộp thuế từ chối quyền hoàn thuế, bù trừ theo quy định.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 1/11 đến 31/12/2026, tập trung vào các hồ sơ khó, tồn đọng lâu năm và có mức độ rủi ro cao. Cơ quan thuế được yêu cầu rà soát lịch sử kê khai, nộp thuế; công khai, hướng dẫn rõ thủ tục và nghĩa vụ phải thực hiện; hạn chế yêu cầu người nộp thuế bổ sung những tài liệu không có căn cứ hoặc phải giải trình nhiều lần về cùng một nội dung.

Đối với trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành việc kê khai đến thời điểm đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng việc xử lý của cơ quan thuế bị kéo dài, không đặt thêm yêu cầu kê khai bổ sung những kỳ phát sinh do nguyên nhân thuộc về cơ quan quản lý.

Mục tiêu của chiến dịch vì thế không dừng ở việc giảm số lượng mã số thuế tồn trên hệ thống. Quan trọng hơn là làm rõ từng hồ sơ, giải quyết dứt điểm nghĩa vụ còn tồn tại, khôi phục những trường hợp đủ điều kiện và tạo điều kiện để doanh nghiệp thực sự chấm dứt hoạt động có thể rút lui khỏi thị trường một cách minh bạch. Khi dữ liệu được làm sạch, quy trình được chuẩn hóa và trách nhiệm được phân định rõ, “hồ sơ cũ” sẽ không còn trở thành điểm nghẽn đối với những hoạt động kinh doanh mới.