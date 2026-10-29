Chuẩn hóa dữ liệu, tăng tốc tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và "Chiến dịch 500 ngày đêm", Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc cung cấp thông tin, khảo sát, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quân khu đã tổ chức 50 đợt khảo sát, quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang trước 3 tháng và thu nhận 22.856 mẫu thân nhân liệt sĩ.

Tại tỉnh Thái Nguyên, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực theo đúng kế hoạch. Tỉnh đã khảo sát thực địa, xác minh và phối hợp quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Thượng Minh; cung cấp, trao đổi thông tin về 169 trường hợp liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành rà phá bom mìn 105ha tại địa bàn Cao Bằng được giao.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Trong thực hiện lấy mẫu ADN, Thái Nguyên đã hoàn thành khảo sát 82/82 nghĩa trang. Lực lượng chức năng đã khai quật 941/941 mộ chưa rõ thông tin tại 49 nghĩa trang, thu thập 468 mẫu sinh học đủ điều kiện và bàn giao cho Viện Pháp y (Bộ Y tế).

Đồng thời, Công an tỉnh đã phối hợp thu nhận 3.919 mẫu sinh phẩm thân nhân và làm sạch dữ liệu 1.011 trường hợp.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm. Đồng thời đề xuất Ban Chỉ đạo Quân khu 1 và các cơ quan chuyên môn tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện khảo sát địa hình phức tạp; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ ở cơ sở; đẩy mạnh phối hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các ngành để đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực rà soát, xác minh thông tin; hoàn thiện và cập nhật đồng bộ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ bảo đảm chính xác, thống nhất; tập trung mọi nguồn lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao năm 2027 và giai đoạn 2 của "Chiến dịch 500 ngày đêm".