Chuẩn hóa dữ liệu tài nguyên du lịch, mở hướng phát triển du lịch thông minh

Hội nghị nhằm hỗ trợ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra, quản lý tài nguyên du lịch.

Hoạt động này có ý nghĩa đối với các địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch, trong đó có Đà Nẵng. Sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố sở hữu hệ thống tài nguyên phong phú, từ du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị đến các di sản văn hóa thế giới như đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn; cùng hệ sinh thái du lịch cộng đồng, làng nghề truyền thống và du lịch sinh thái miền núi.

Việc xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu tài nguyên du lịch được xem là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng đánh giá đầy đủ tiềm năng từng khu vực, xác định lợi thế phát triển sản phẩm, đồng thời nâng cao hiệu quả quy hoạch, quản lý và xúc tiến điểm đến.

Theo định hướng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chuyển đổi số ngành du lịch đang chuyển từ số hóa các hoạt động riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ, lấy dữ liệu làm nền tảng. Đặc biệt, nền tảng số dùng chung quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch được xác định là một trong những giải pháp thúc đẩy quản lý, kết nối và khai thác dữ liệu toàn ngành.

Đối với Đà Nẵng, yêu cầu đặt ra là tăng cường kiểm kê, số hóa tài nguyên du lịch, từng bước kết nối dữ liệu giữa các khu, điểm du lịch và cơ quan quản lý. Qua đó, tạo nền tảng phát triển các sản phẩm du lịch thông minh, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách và khai thác hiệu quả không gian du lịch mới theo hướng bền vững.