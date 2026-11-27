Toàn tỉnh hiện đang tập trung rà soát, chuẩn hóa hơn 1,1 triệu thửa đất nhằm khắc phục triệt để độ vênh giữa bản đồ địa chính qua các thời kỳ và thực địa

Khi dữ liệu số đối chiếu với thực địa

Gần 1 tháng qua, Hội trường tổ dân phố Đa Lộc (phường Xuân Trường - Đà Lạt) luôn đông người dân đến đối chiếu thông tin đất đai. Cầm trên tay tập hồ sơ đất đai của gia đình, nhiều hộ dân chăm chú rà lại từng số tờ, số thửa cùng cán bộ chuyên môn. Thậm chí, không ít trường hợp dù chưa có tên trong danh sách mời đợt này cũng chủ động tìm đến để hỏi thủ tục tra cứu, cập nhật thông tin thửa đất của gia đình. Ông Huỳnh Ngọc Hưng - Tổ trưởng tổ dân phố Đa Lộc cho biết, bà con địa phương rất đồng tình và sẵn sàng phối hợp. Tuy nhiên, vì đất đai là tài sản lớn nên khi thông tin trên hệ thống một số hộ chưa khớp với sổ đăng ký hoặc giấy tờ đang giữ, người dân không khỏi băn khoăn. Mong mỏi chung của các hộ dân là từng thông số phải được rà soát kỹ lưỡng, chuẩn xác trước khi đưa vào hệ thống quản lý.

Trực tiếp tham gia rà soát tại cơ sở, bà Nguyễn Thị Xuân Hiền - cán bộ Tổ công tác Tổ Đa Lộc cho biết, quá trình thu thập thông tin thực tế cho thấy còn nhiều sai lệch mà nếu chỉ nhìn trên máy sẽ khó nhận diện hết. Có trường hợp tọa độ định vị không khớp với hiện trạng và giấy chứng nhận; có thửa hiển thị chồng lấn nhau, thậm chí hộ rơi vào tình cảnh điểm định vị đất lại nằm ngay giữa đường giao thông. Có khu vực có 4 hộ dân cùng nguồn gốc đất khai hoang từ lâu nhưng dữ liệu ghi nhận 3 hộ trên hệ thống, hộ còn lại dù có trích lục bản đồ nhưng lại trống dữ liệu. Những tình huống như vậy, tổ công tác đều lập biên bản ghi nhận chi tiết và gửi UBND phường tiếp tục xác minh để bổ sung, điều chỉnh.

Câu chuyện ở Đa Lộc là lát cắt phản ánh rõ nét bản chất của công tác làm sạch dữ liệu đất đai hiện nay. Đó không chỉ là việc nhập liệu trên phần mềm, mà là quá trình đi từng ngõ, gặp từng chủ đất, lật giở từng trang hồ sơ cũ để chuẩn hóa.

Người dân đến đối chiếu thông tin đất đai tại Tổ dân phố Đa Lộc

Khắc phục “độ vênh” giữa hồ sơ và thực địa

Nhìn rộng ra toàn tỉnh, khối lượng công việc đặt ra cho ngành chức năng và các địa phương là cực kỳ lớn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh đã phân loại được 2.078.661 thửa đất trên hệ thống VNPT-iLIS. Trong đó, có 949.847 thửa đã đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Như vậy, vẫn còn tới 1.128.814 thửa đất cần tiếp tục rà soát, làm sạch và chuẩn hóa.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cũng chỉ rõ 2 nhóm vướng mắc chính hiện nay. Thứ nhất là sự thiếu đồng bộ về thông tin chủ sử dụng. Nhiều hồ sơ cũ bị khuyết thông tin cá nhân, chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Không ít chủ đất đã qua đời, chuyển nơi ở hoặc đi làm ăn xa khiến việc xác minh kéo dài. Ngoài ra, việc người dân chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, tách - hợp thửa hay chuyển mục đích sử dụng nhưng chậm đăng ký biến động cũng làm dữ liệu bị “trễ” so với thực tế.

Thứ hai là độ vênh về kỹ thuật đo đạc qua các thời kỳ. Do bản đồ địa chính được lập ở nhiều giai đoạn với phương pháp và hệ tọa độ khác nhau, dẫn đến diện tích, số thửa, ranh giới giữa bản đồ số, hồ sơ lưu trữ và hiện trạng có sự chênh lệch. Một số hồ sơ giấy lưu trữ lâu năm bị thất lạc hoặc chưa được quét đầy đủ, khiến dữ liệu bản đồ, thông tin chủ đất và hồ sơ quét chưa ăn khớp. Vì vậy, đợt làm sạch này phải triển khai đồng thời nhiều phần việc. Vừa chuẩn hóa dữ liệu sẵn có, đối soát định danh với ngành công an, bổ sung hồ sơ quét, vừa đo đạc bổ sung những khu vực còn trống dữ liệu.

Cơ quan chuyên môn cũng lưu ý rằng, việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nhằm phục vụ quản lý nhà nước và minh bạch hóa thông tin, không đồng nghĩa mọi thửa đất được thu thập thông tin đợt này đều đương nhiên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tính pháp lý của từng thửa đất vẫn phải xét duyệt chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật.

Chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” là nền tảng cốt lõi để Lâm Đồng nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy chuyển đổi số

Hướng tới nền tảng dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”

Xác định chuẩn hóa dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Theo đó, cán bộ phải trực tiếp xuống cơ sở đối chiếu hồ sơ, đến tận nhà hỗ trợ người già yếu, đi lại khó khăn; mọi thủ tục cập nhật đều miễn phí và bảo mật tuyệt đối.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 6 tổ công tác trực tiếp bám sát các địa bàn để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc ngay tại chỗ về kỹ thuật, phần mềm cũng như nhân lực. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, lực lượng công an, UBND cấp xã và đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố đang đưa công việc này đi sâu vào từng khu dân cư. Các cơ quan chuyên môn cũng đang huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, tổ chức làm thêm ngoài giờ để phấn đấu hoàn thành cơ bản khối lượng công việc trước ngày 31/12/2026.

Chuẩn hóa từng thửa đất từ sự đồng thuận của người dân chính là gốc rễ để xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, tạo nền tảng minh bạch hóa quản lý và rút ngắn thủ tục hành chính tại Lâm Đồng.