Chuẩn hóa dữ liệu đất đai tạo nền tảng quản lý minh bạch, hiện đại

Viên chức, người lao động Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoằng Hóa rà soát, bổ sung, cập nhật dữ liệu đất đai trong chiến dịch “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai.

Nỗ lực từ cơ sở

Xã Triệu Sơn là một trong những địa phương thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu về tiến độ thực hiện chiến dịch "làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai. Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ”, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tế.

Ông Lê Trọng Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn cho biết: Ngay khi triển khai chiến dịch, UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo, kiện toàn 14 tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai thông tin, thu thập, quét, chụp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và cập nhật dữ liệu vào biểu mẫu. Tại mỗi điểm thu thập thông tin, nhập liệu đều bố trí cán bộ chuyên môn, công an xã phối hợp với cán bộ thôn hỗ trợ người dân kê khai thông tin. Việc trao đổi vướng mắc, cập nhật, giao ban tiến độ được thực hiện liên tục, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Tính đến ngày 13/10/2026, địa phương đã “làm sạch” 44.740/33.399 thửa đất, đạt 133,96% so với kế hoạch tỉnh giao; đã “làm sạch” 44.740/46.752 thửa đất theo tiêu chí mới “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, đạt 95,73% tổng thửa đất trên địa bàn.

Công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai tại khu vực các xã thuộc huyện Hoằng Hóa (cũ) cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoằng Hóa đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm công tác phụ trách địa bàn từng xã. Các nhóm chủ động phân chia công việc, phối hợp với UBND xã, chuyên viên phòng kinh tế để rà soát, chuyển đổi tờ, thửa; xác định vị trí không gian; đối soát dữ liệu dân cư; thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan. Quá trình thực hiện được tổ chức theo hướng vừa đẩy nhanh tiến độ vừa kiểm tra, đối chiếu, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và thống nhất của dữ liệu. Kết quả, đến ngày 13/10/2026, các xã thuộc khu vực Hoằng Hóa (cũ) đã “làm sạch” được 61.090/63.914 thửa, đạt 95,58% kế hoạch và xếp thứ 4 toàn tỉnh.

Ông Lê Trung Dũng, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoằng Hóa cho biết: Khối lượng công việc trong chiến dịch rất lớn, trong khi yêu cầu về tiến độ và độ chính xác của dữ liệu ngày càng cao. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch khoa học, phân công nhiệm vụ phù hợp, chi nhánh phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tích cực phối hợp của đội ngũ viên chức, người lao động. Trong thời gian thực hiện chiến dịch, cán bộ, viên chức, người lao động của chi nhánh thường xuyên làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả buổi tối, thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ để vừa tập trung rà soát, xử lý hồ sơ, cập nhật dữ liệu, bảo đảm tiến độ, yêu cầu đặt ra của tỉnh, ngành chức năng, vừa phải bảo đảm giải quyết các thủ tục hành chính phát sinh hằng ngày.

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ

Triển khai kế hoạch về hoàn thiện, duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu được giao. Đến ngày 1/7/2026, tổng số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống” trên phần mềm VNPT iLIS là 1.244.500/1.121.444 thửa, đạt tỷ lệ 111%, vượt chỉ tiêu được giao. Tính đến ngày 14/10/2026, tổng số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm theo tiêu chí mới trên phần mềm VNPT iLIS là 1.481.494 thửa, tăng 236.994 thửa so với ngày 1/7/2026. Dữ liệu đất đai đang được các địa phương tiếp tục “làm giàu” thêm các trường thông tin và đồng bộ từ địa phương lên Trung ương. Kết quả đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai của tỉnh Thanh Hóa theo tiêu chí mới lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) là 1.470.676/3.003.525 thửa đất (xếp thứ 19/34 tỉnh, thành phố). Trong đó, số thửa đất đã “làm giàu”, “làm sạch” dữ liệu đạt tiêu chí mới (nhóm 1) là 1.314.156 thửa.

Kết quả này cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị. Trước khi triển khai kế hoạch, số thửa đất đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” trên hệ thống quốc gia chỉ đạt khoảng 5,4%. Sau chiến dịch, Thanh Hóa đã vươn lên nhóm các địa phương có kết quả cao. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, phân bổ chỉ tiêu, khối lượng thửa đất cần tiếp tục “làm giàu”, “làm sạch” đến từng xã, phường, làm cơ sở tổ chức thực hiện trong thời gian tới, bảo đảm dữ liệu đất đai được cập nhật liên tục, chất lượng, sử dụng lâu dài.

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai góp phần tạo điều kiện để tỉnh tái cấu trúc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo tính toán, việc thực hiện tái cấu trúc thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND cấp xã với khoảng 291.008 hồ sơ/năm, thời gian tuân thủ giảm từ bình quân 16,05 giờ xuống 7,04 giờ/1 hồ sơ, tương ứng giảm 56,1%; chi phí tuân thủ giảm 58,7%, tiết kiệm cho người dân và doanh nghiệp trên 145 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện. Đây là một trong những dự án chuyển đổi số có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của tỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến hết quý III/2027. Khi hoàn thành, hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hiệu quả công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; quản lý, giám sát các dự án có sử dụng đất; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê và xác định giá đất. Đồng thời, tạo nền tảng để giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng tính công khai, minh bạch.