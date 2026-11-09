Chuẩn hóa dữ liệu đất đai, tạo động lực phát triển nông thôn

Xã Chiềng Mung tăng tốc hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, 75 xã, phường trong tỉnh đã huy động lực lượng rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những hồ sơ thiếu thông tin, chưa thống nhất giữa hồ sơ giấy và dữ liệu số được các tổ công tác kiểm tra, bổ sung, xử lý kịp thời.

Tại xã Nậm Lầu, Đảng ủy xã đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ công tác giúp việc triển khai đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Với phương châm “không để sót thửa đất”, xã quán triệt nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Xã đã huy động lực lượng tập trung làm giàu, làm sạch dữ liệu, bảo đảm yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Cán bộ xã trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với Ban quản lý và Ban công tác Mặt trận các bản đến từng hộ, rà soát từng thửa đất, thu thập, đối chiếu hồ sơ; đồng thời, tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu, cho biết: Toàn xã có 26.690 thửa đất, đến nay, đã cập nhật lên hệ thống 22.078 thửa. Trong đó, nhóm 1 đạt chuẩn “đúng, đủ, sạch, sống”, đã đồng bộ lên hệ thống VNLIS, có 18.703 thửa, đạt 75,8%; nhóm 2 có 4.320 thửa, chiếm 17,7%; nhóm 3 còn 1.667 thửa, chiếm 6,5%. Xã đang tập trung xử lý hồ sơ còn lại, quyết tâm đến ngày 15/11/2026 hoàn thành 100% cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực 3 đo đạc tại thực địa

Với sự vào cuộc tích cực của các địa phương, đến nay toàn tỉnh đã tạo lập cơ sở dữ liệu cho 1.636.751 thửa đất, đạt 81% tổng số hơn 2,02 triệu thửa đất. Trong đó, có 1.284.811 thửa đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, đạt 63,6% tổng số thửa; còn 351.940 thửa đã cập nhật nhưng cần tiếp tục bổ sung, chuẩn hóa, chiếm khoảng 21% tổng số thửa đã đưa vào hệ thống. Đẩy nhanh tiến độ, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp đôn đốc và tổ chức các đoàn trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tập trung tháo gỡ những khó khăn phát sinh

Đối chiếu, rà soát dữ liệu đất của người dân

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn. Việc đồng bộ dữ liệu từ hệ thống thông tin đất đai địa phương (VBDLIS) lên hệ thống quốc gia (VNLIS) phát sinh vướng mắc kỹ thuật. Tại nhiều khu vực chưa có bản đồ địa chính chính quy, việc xác định vị trí, kiểm tra hiện trạng thửa đất mất nhiều thời gian. Một số dữ liệu đã cập nhật chưa bảo đảm chất lượng, đòi hỏi phải rà soát, chỉnh sửa kỹ lưỡng trước khi tích hợp. Trước khối lượng công việc lớn, từ ngày 15 đến 30/10, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh triển khai đợt cao điểm 15 ngày, đêm, cử các tổ cán bộ chuyên môn trực tiếp hỗ trợ 75 xã, phường tháo gỡ khó khăn về hồ sơ, xử lý lỗi kỹ thuật. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các địa phương chuẩn bị đo đạc, lập bản đồ địa chính tại 18 xã đã có chủ trương phê duyệt, từng bước tạo lập nguồn dữ liệu gốc chính quy.

Xác định vị trí đất trên bản đồ

Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cho biết: Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/12/2026. Sở yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện, đồng thời kiểm tra chặt chẽ chất lượng dữ liệu đầu vào. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu phải bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, kiên quyết không chạy theo số lượng, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất và có thể khai thác, sử dụng lâu dài.

Hoàn thiện bản vẽ dữ liệu đất đai

Với quyết tâm chính trị cao và các giải pháp đồng bộ, Sơn La tập trung cao hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm hệ thống thông tin vận hành thông suốt, kết nối đồng bộ. Đây sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng, phục vụ công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.