Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Phù Yên cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên hệ thống.

Đồng bộ các giải pháp

Xã Phù Yên được hợp nhất từ các xã: Huy Tân, Huy Thượng, Huy Hạ, Huy Tường và thị trấn Quang Huy. Địa bàn rộng, với 117 km², hơn 10.200 hộ dân và 47.299 người. Nhiều hồ sơ địa chính được lập qua các thời kỳ còn thiếu thông tin, hoặc có sai lệch về ranh giới, diện tích; người sử dụng đất đã chết, chuyển nơi cư trú, người sử dụng đất đi làm ăn xa gây khó khăn và kéo dài thời gian xác minh. Thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều trường hợp chưa thống nhất với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhiều trường hợp đã thay đổi thông tin nhân thân, địa chỉ thường trú nhưng chưa được cập nhật theo quy định...

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; UBND xã Phù Yên đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai và ban hành kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng địa bàn. Các lực lượng tích cực rà soát, thu thập, quét và số hóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ dân, làm việc cả ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ và chuẩn hóa dữ liệu đúng quy chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, fanpage, Cổng thông tin điện tử xã, bảng tin, zalo và facebook; vận động người dân phối hợp cung cấp hồ sơ, kiểm tra và chỉnh sửa thông tin sai lệch.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Phù Yên cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên hệ thống..

Ông Cầm Văn Dương, quyền Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Phù Yên, cho biết: Lực lượng mỏng, với 8 biên chế; Phòng đề xuất UBND xã tăng cường 2 công chức từ Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Kinh tế để thực hiện nhiệm vụ. Thành lập các các tổ công tác phối hợp cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn cước công dân của các chủ sử dụng đất chưa có dữ liệu trong hệ thống. Công tác nhập dữ liệu và quét hồ sơ đất đai, căn cước công dân được triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ.

Xã cũng huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ rà soát dữ liệu đất đai. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực V để xử lý các nội dung liên quan đến dữ liệu không gian, hồ sơ quét và thông tin pháp lý. Phối hợp với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để thu thập thông tin từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp. Việc phân công rõ việc, đầu mối, sự phối hợp chặt chẽ và tổ chức công việc theo hướng cuốn chiếu, tiến độ được duy trì liên tục. Tính đến ngày 18/11, xã Phù Yên đã đồng bộ lên VNLIS Trung ương 39.205 thửa đất thuộc nhóm 1 đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”, chiếm trên 76,9%; số thửa đất nhóm 2 chưa đạt chuẩn, cần làm sạch chiếm 12,6%; số thửa đất nhóm 3 chưa xây dựng cơ sở dữ liệu vùng “trắng” cần tạo lập mới chiếm 10,4%.

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng dữ liệu

Ông Phan Ngọc Linh, Chủ tịch UBND xã Phù Yên, cho hay: Dữ liệu đất đai sau khi được làm sạch giúp cho địa phương thuận lợi trong quản lý quỹ đất, theo dõi biến động và xử lý các vấn đề phát sinh. Trước đây, khi cần kiểm tra thông tin một thửa đất hoặc nguồn gốc sử dụng, xã phải rà soát hồ sơ lưu trữ qua nhiều năm. Hiện nay, dữ liệu đã được số hóa và liên thông, việc tra cứu thuận lợi hơn, giúp cán bộ xã chủ động trong giải quyết công việc.

Đoàn viên thanh niên xã Phù Yên hỗ trợ rà soát dữ liệu đất đai.

Qua rà soát, trên địa bàn xã Phù Yên, số thửa đất nhóm 3 chưa xây dựng cơ sở dữ liệu vùng “trắng” cần tạo lập mới là 5.315 thửa đất, chiếm 10,4%. Trong đó, nhiều thửa đất cần rà soát do người sử dụng đất không ở địa phương, chủ sử dụng đất đi làm ăn xa, chủ sử dụng đất đã chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định. Các trường hợp này UBND xã chỉ đạo Tổ công tác phối hợp với các bản, tiểu khu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhóm Zalo và hệ thống loa truyền thanh để người dân chủ động phối hợp cung cấp giấy tờ. Với những thửa đất đã qua nhiều lần chuyển nhượng, Ban quản lý bản chủ động liên hệ chủ sở hữu cũ để kết nối với chủ mới, cùng đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ. Các thửa đất cần rà soát thuộc nhóm 3 còn lại là những thửa đất thuộc quỹ đất công sử dụng vào mục đích công cộng như đất sông, suối, đất giao thông, đất thủy lợi, đất chưa sử dụng... đối với nhóm đất này căn cứ vào hồ sơ địa chính Phòng Nông nghiệp và Môi trường giao công chức làm thêm giờ vào buổi tối lập danh sách số thửa, số tờ bản đồ, diện tích của thửa đất gửi Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai khu vực V lấy số mã định ranh thửa đất đủ căn cứ nhập dữ liệu thửa đất từ nhóm 3 lên nhóm 2 và nhóm 1.

Bên cạnh đó, UBND xã tiếp tục phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các bản, nắm bắt những khó khăn trong quá trình triển khai để kịp thời giải quyết. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo lịch đo đạc, để người dân chủ động bố trí thời gian, chuẩn bị giấy tờ và phối hợp xác định ranh giới thửa đất. Phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát khối lượng còn lại, thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Duy trì các tổ công tác lưu động, tập trung xác minh, số hóa dứt điểm những thửa đất còn lại. Chú trọng cập nhật, chỉnh lý biến động ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, bảo đảm dữ liệu được duy trì thường xuyên, liên tục. Phấn đấu hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Trung tâm xã Phù Yên.Ảnh: PV

Ông Thào A Tống, Trưởng bản Sáy Tú, cho biết: Là bản đặc biệt khó khăn, với 38 hộ, 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Bản đã tổ chức họp, thông báo kế hoạch và tuyên truyền về lợi ích của việc đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Nhờ đó, người dân đồng thuận, tích cực phối hợp. Bà con mong việc đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính sẽ tạo cơ sở để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần hạn chế tranh chấp đất đai có thể phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng đất sau này.

Khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, làm giàu, làm sạch, từng thửa đất sẽ có mã định danh riêng. Người dân khi tra cứu thông tin đất đai trên VNeID sẽ đầy đủ, minh bạch, đồng thời cũng giúp giảm hồ sơ giấy tờ, hướng tới giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, góp phần thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tiến tới chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, thuận tiện, hiệu quả.