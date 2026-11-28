Số lượng công chức giảm, áp lực công việc tăng

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến ngày 30/6/2026, đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại UBND xã, phường, đặc khu có 6.760 người. Trong đó, 94,8% có trình độ chuyên môn từ cử nhân luật trở lên; 76,3% đã được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp, hộ tịch. Đáng chú ý, số lượng công chức tư pháp cấp xã đã giảm đáng kể sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trong khi đó, phạm vi địa bàn và thẩm quyền giải quyết công việc ở cấp xã được mở rộng do tiếp nhận thêm nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện. Công chức tư pháp, hộ tịch không chỉ xử lý hồ sơ hộ tịch mà còn phải đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác khác, bao gồm cả kiêm nhiệm công việc văn phòng, phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND cấp xã.

Người dân tới Trung tâm hành chính công làm thủ tục tư pháp hộ tịch. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Kết quả kiểm tra, khảo sát và phản ánh của các địa phương thời điểm cuối năm 2025 cho thấy khoảng 70% số lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp phát sinh thuộc lĩnh vực hộ tịch. Có những xã phát sinh 300-400 hồ sơ mỗi ngày. Thực tế này tạo áp lực lớn đối với đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với việc nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn người dân và xử lý những tình huống nghiệp vụ phức tạp.

Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ người làm công tác hộ tịch cũng chưa đồng đều. Vẫn còn công chức chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn cử nhân luật trở lên hoặc chưa được bồi dưỡng, có chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch theo quy định và một bộ phận được điều chuyển từ các lĩnh vực không phải tư pháp, pháp luật cần được tích lũy thêm về kinh nghiệm trong xử lý hồ sơ có yếu tố nước ngoài, hồ sơ phải xác minh qua nhiều nguồn thông tin...

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai đăng ký hộ tịch trực tuyến, kết nối, chia sẻ dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không phụ thuộc địa giới hành chính thì yêu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ càng trở nên cần thiết. Dù công chức đã sử dụng hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, cổng dịch vụ công và các phần mềm nghiệp vụ, tuy nhiên, khả năng khai thác chức năng nâng cao, xử lý dữ liệu phức tạp và khắc phục sai lệch dữ liệu vẫn còn hạn chế.

Chuẩn hóa đội ngũ từ 1/3/2027

Từ kết quả rà soát, Bộ Tư pháp đã đề xuất Chính phủ ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với mục tiêu bảo đảm từ ngày 1/3/2027, 100% người thực hiện công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; UBND các cấp chỉ bố trí, tuyển dụng mới những người đủ tiêu chuẩn để thực hiện công tác hộ tịch.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 948/BC-BTP về kết quả rà soát thực trạng và đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác hộ tịch.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác hộ tịch, nhất là trong thực hiện thủ tục hộ tịch trực tuyến. UBND các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Để đạt mục tiêu này, kế hoạch ưu tiên nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp cấp xã. Những người chưa đáp ứng yêu cầu về bằng cấp hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sẽ được đào tạo bổ sung chuyên môn luật hoặc tham gia các chương trình bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm. Các nhiệm vụ này được triển khai trong giai đoạn 2026-2028, ưu tiên hoàn thành trước ngày 1/3/2027.

Đối với công chức có nhu cầu được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng để các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện bồi dưỡng ngay sau khi nghị định quy định chi tiết Luật Hộ tịch năm 2026 được ban hành, bảo đảm hoàn thành trước thời hạn 1/3/2027.

Cùng với kiến thức chuyên môn, kế hoạch chú trọng tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng kỹ năng số, công nghệ. Nội dung tập trung vào hướng dẫn sử dụng, thao tác trên phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử; làm rõ vai trò, ý nghĩa và trách nhiệm của cơ quan hộ tịch trong triển khai phần mềm, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đây là yêu cầu quan trọng để đội ngũ có thể đáp ứng phương thức giải quyết thủ tục hành chính ngày càng dựa trên dữ liệu và môi trường điện tử.

Các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng sẽ được tổ chức ở cả trung ương và địa phương, theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì tổ chức tập huấn chuyên sâu ở trung ương; UBND cấp tỉnh chủ trì tổ chức tại địa phương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Bộ Tư pháp kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ kết quả rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, xác định rõ đối tượng, số lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm tổ chức thực hiện; ưu tiên bố trí kinh phí, kiện toàn đội ngũ công chức hộ tịch cấp xã phù hợp với khối lượng công việc, quy mô dân số và đặc điểm địa bàn. Đồng thời, cần có phương án điều chỉnh nhân sự đối với trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn, hạn chế tình trạng kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết thủ tục hộ tịch; bảo đảm điều kiện làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.