Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Mặt trận Thủ đô

Không chỉ kiện toàn, đội ngũ cán bộ, MTTQ Việt Nam các cấp còn phải được nâng cao năng lực, kỹ năng và phương pháp công tác, đủ khả năng nắm bắt tình hình nhân dân, tổ chức phong trào, giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ

Tại xã Vĩnh Thanh (Hà Nội), việc đổi mới hoạt động Mặt trận được triển khai đồng thời với kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thanh Thịnh Vinh cho biết, MTTQ xã đã chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình của thành phố và Đảng ủy thành những kế hoạch trọng tâm; phát huy vai trò của các ủy viên Ủy ban MTTQ, tổ tư vấn và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư…

Xã Vĩnh Thanh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận. Ảnh: PV

Phương thức quản lý, điều hành công việc từng bước được đổi mới theo hướng khoa học, thực chất. Các chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng được xây dựng theo phương châm “6 rõ”; nhiệm vụ được phân công, theo dõi, kiểm đếm trên hệ thống không gian làm việc số HanoiWork. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trở thành căn cứ đánh giá cán bộ hằng tháng, góp phần nâng cao trách nhiệm cá nhân. Trong năm 2026, địa phương tổ chức 3 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 700 lượt cán bộ Mặt trận, đoàn thể và chi hội, tập trung vào kỹ năng nắm bắt dư luận, giám sát, phản biện xã hội.

Tại phường Phú Thượng (Hà Nội), yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ được đặt ra rõ nét trong quá trình sắp xếp lại hệ thống chi hội và địa bàn dân cư. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Thượng Đỗ Thị Phương Lân cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội đã chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động liên tục, thống nhất. Sau sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố từ ngày 1-7-2026, Hội thành lập và kiện toàn 16 chi hội phụ nữ với 16 chi hội trưởng, 32 chi hội phó. Ban Chấp hành Hội hiện có 23 ủy viên, Ban Thường vụ có 7 ủy viên, cùng 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Thượng ra mắt 16 chi hội sau sắp xếp. Ảnh: PV

Tuy nhiên, theo bà Đỗ Thị Phương Lân, kiện toàn tổ chức mới chỉ là bước đầu; điều quan trọng hơn là cán bộ phải có đủ kỹ năng để đảm đương công việc trong điều kiện địa bàn và đối tượng vận động ngày càng đa dạng. Vì vậy, Hội đã tổ chức 9 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 1.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ, tập trung vào kỹ năng tuyên truyền, vận động, tổ chức sinh hoạt chi hội, quản lý hội viên, tài chính và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Một điểm nhấn là diễn đàn “Tháng nghe phụ nữ nói”, tạo không gian để cán bộ, hội viên trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Qua đó, Hội kịp thời nắm bắt tình hình, tổng hợp kiến nghị để phản ánh tới cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

Thực tiễn hiện nay cho thấy, yêu cầu đối với cán bộ Mặt trận hiện nay không dừng ở việc nắm vững nghiệp vụ hay hoàn thành nhiệm vụ hành chính. Cán bộ phải thực sự gần dân, hiểu dân, có khả năng vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; đồng thời chủ động tham mưu, phối hợp và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, công tác tổ chức, cán bộ được tập trung triển khai gắn với kiện toàn bộ máy, ổn định đội ngũ sau sắp xếp và nâng cao chất lượng cán bộ Mặt trận các cấp. Thành phố đã xây dựng Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp” giai đoạn 2026-2031; tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường với hơn 600 cán bộ tham dự.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận. Ảnh: PV

Cùng với đó, hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 133 điểm cầu với 1.520 cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Thành phố cũng cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trung ương và thành phố, chuẩn bị nội dung bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố…

Chia sẻ tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa, nhấn mạnh, giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện của hệ thống Mặt trận.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa cho rằng, cán bộ Mặt trận không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ sâu mà còn phải có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học và tinh thần trách nhiệm cao; phải chủ động nghiên cứu, nắm chắc chủ trương, chính sách và nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm các đề xuất sát thực tiễn, rõ trách nhiệm và có tính khả thi. Cùng với đó là đổi mới phương thức phối hợp, bảo đảm thông tin thông suốt giữa thành phố và cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cán bộ Mặt trận phải biết lựa chọn những vấn đề người dân thực sự quan tâm để tham mưu giám sát, phản biện; không chỉ dừng ở việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị mà còn phải theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, bảo đảm hiệu quả thực chất. Đồng thời, chuyển đổi số cần trở thành công cụ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động chuyên môn, từ quản lý, điều hành, tổng hợp thông tin đến xử lý công việc. Cán bộ phải thường xuyên học tập, nâng cao kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học.

Đặc biệt, theo đồng chí Trần Thị Phương Hoa, cần đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Hiệu quả công việc phải được đánh giá bằng chất lượng tham mưu, tiến độ thực hiện, khả năng phối hợp và kết quả cụ thể, chứ không chỉ bằng số lượng văn bản hay hoạt động đã triển khai.

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Mặt trận vì thế không đơn thuần là sắp xếp đủ vị trí hay tổ chức thêm các lớp tập huấn. Cốt lõi là xây dựng được đội ngũ có năng lực thực tiễn, phương pháp làm việc hiện đại, tinh thần trách nhiệm và khả năng gắn bó với nhân dân. Khi mỗi cán bộ thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, hoạt động Mặt trận mới có thể đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.