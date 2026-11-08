Chuẩn hóa dịch vụ tang lễ Thủ đô: Lấy sự an tâm của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ

Trên cơ sở Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND và Quyết định số 93/2026/QĐ-UBND, thành phố Hà Nội đang từng bước chuẩn hóa quy trình phục vụ, công khai thông tin, và bảo đảm quyền lựa chọn của người dân.

Tại Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội, những yêu cầu ấy được cụ thể hóa từ khâu tư vấn, công khai giá đến tổ chức phục vụ, theo quy trình thống nhất, lấy sự tôn nghiêm dành cho người đã khuất và sự an tâm của thân nhân là thước đo cho chất lượng phục vụ.

Minh bạch chi phí, giảm nỗi lo cho tang quyến

Trong ký ức của không ít người dân, việc lo hậu sự cho người thân đã khuất từng là giai đoạn nặng trĩu âu lo, không chỉ bởi nỗi đau chia ly bất ngờ mà còn bởi những băn khoăn về giá cả, phạm vi phục vụ và khả năng phát sinh chi phí ngoài dự kiến. Những lo lắng ấy càng trở nên rõ hơn khi gia đình thiếu một đầu mối tư vấn đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy.

Trước thực tiễn ấy, yêu cầu đặt ra là bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin và chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp. Giá cả và nội dung phục vụ được thông tin rõ ngay từ đầu giúp tang quyến chủ động dự trù kinh phí, hạn chế những quyết định vội vàng trong lúc lo liệu hậu sự.

Quang cảnh điểm ký hợp đồng dịch vụ công số 1 phục vụ tang lễ tại 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Ảnh: Anh Hoàn

Theo quy định của thành phố, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng phải niêm yết công khai giá từng loại hàng hóa, dịch vụ; đơn vị quản lý nghĩa trang thực hiện công khai giá dịch vụ theo quy định tương ứng. Đối với các dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của thành phố tại cơ sở được đầu tư từ ngân sách nhà nước, phương án giá được xem xét theo trình tự quy định trước khi UBND thành phố quyết định. Cơ sở đầu tư ngoài ngân sách cũng phải tuân thủ yêu cầu về xây dựng, công khai và áp dụng giá. Thông tin công khai giúp người dân phân biệt giá dịch vụ với hàng hóa, tiện ích lựa chọn thêm.

Tại Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội, yêu cầu công khai, minh bạch được thể hiện cụ thể qua việc công bố thông tin dịch vụ và hàng hóa trên hệ thống thông tin điện tử của đơn vị. Các nội dung giới thiệu gồm danh mục hàng hóa, chủng loại áo quan, bộ bình quách hỏa táng và các nhóm dịch vụ tổ chức tang lễ, vận chuyển, hỏa táng thi hài, lưu giữ bình tro, tiểu cốt, mai táng và chăm sóc phần mộ.

Ở một số hạng mục, thông tin đơn giá và cách tính được công bố theo từng dịch vụ, tạo cơ sở để người dân tham khảo trước khi liên hệ. Nhờ đó, các gia đình có thể chủ động tìm hiểu, so sánh và lựa chọn phương án phù hợp với nguyện vọng, điều kiện kinh tế mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào thông tin qua trung gian. Khi giá cả, phạm vi phục vụ và quyền lựa chọn được làm rõ ngay từ khâu tư vấn, sự minh bạch trở thành một phần của chất lượng dịch vụ.

Chuẩn hóa quy trình, vẹn tròn nghĩa tình phụng sự

Bên cạnh yêu cầu công khai, minh bạch về giá và chi phí, Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng chuẩn hóa toàn bộ quy trình phục vụ tang lễ, hỏa táng và an táng theo hướng chuyên nghiệp, văn minh và thuận tiện hơn cho người dân. Dịch vụ tang lễ không đơn thuần là một hoạt động cung ứng dịch vụ xã hội thông thường mà gắn liền mật thiết với đời sống tâm linh, thuần phong mỹ tục và truyền thống nghĩa tình sâu nặng của mỗi gia đình.

Tại Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội, quy trình từ tiếp nhận nhu cầu, hướng dẫn hồ sơ, tư vấn lựa chọn, ký hợp đồng đến tổ chức phục vụ theo thời gian, địa điểm thống nhất được công khai để gia đình dễ theo dõi. Việc phối hợp giữa các bộ phận và ứng dụng công nghệ giúp giảm thao tác, hạn chế chờ đợi, tránh phải hỏi lại hoặc bổ sung thông tin nhiều lần.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại để được Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội hướng dẫn đăng ký dịch vụ; website của đơn vị cung cấp thông tin và kênh đăng ký trực tuyến đối với các nội dung đã triển khai. Đầu mối điện thoại trực 24/7 góp phần bảo đảm việc tư vấn, tiếp nhận thông tin không bị gián đoạn ngoài giờ hành chính.

Đáng chú ý, tính nhân văn trong chính sách của Thủ đô còn được thể hiện qua quy định cho phép người dân ký hợp đồng đăng ký trước phần mộ hoặc vị trí lưu giữ tro cốt cho người từ 70 tuổi trở lên hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo, tạo thêm điều kiện để các gia đình chủ động chuẩn bị việc hậu sự của người thân theo nguyện vọng và đúng đối tượng, điều kiện quy định.

Tính chuyên nghiệp của quy trình dịch vụ còn thể hiện ở việc kiểm soát kỹ thuật nghiêm ngặt, hướng tới sự an toàn, tôn nghiêm và chính xác trong mọi tình huống. Từ tiếp nhận thi hài, tổ chức lễ tiễn biệt, hỏa táng đến chèn bọc, bàn giao hoặc lưu giữ tro cốt, thông tin từng ca được gắn với mã định danh để theo dõi, đối chiếu. Tại Đài Hóa thân Hoàn vũ Văn Điển, thuộc Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội, bộ phận phục vụ lễ tiễn biệt, vận hành lò hỏa táng và quản lý bình tro phối hợp, xác nhận thông tin tại từng khâu chuyển giao. Các điểm kiểm soát giúp hạn chế sai sót, thuận tiện tra cứu và tạo sự an tâm cho gia đình.

Cùng với đó, việc kiểm soát khí thải, vệ sinh và khử khuẩn sau từng ca phục vụ góp phần giữ gìn không gian nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng và nghĩa trang sạch sẽ, thanh tịnh, tôn nghiêm.

Hà Nội đặc biệt chú trọng chuẩn hóa toàn bộ quy trình phục vụ tang lễ theo hướng chuyên nghiệp, văn minh và thuận tiện hơn cho người dân. Ảnh: Anh Hoàn

Chuẩn hóa dịch vụ không thể tách rồi đạo đức nghề nghiệp và văn hoá ứng xử của người trực tiếp phục vụ tang lễ. Tại Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội, gia đình được tư vấn rõ về thủ tục, nội dung dịch vụ, mức giá và các phương án phù hợp với nguyện vọng, phong tục, điều kiện thực tế; quyền lựa chọn được tôn trọng, không gây áp lực sử dụng thêm dịch vụ. Sự tận tụy, đồng cảm phải song hành với yêu cầu phòng ngừa sách nhiễu, trục lợi hoặc thu giá không đúng quy định.

Đặc biệt, công tác chăm sóc, tri ân người có công với cách mạng và các anh hùng liệt sĩ luôn được xác định là một nhiệm vụ chính trị thiêng liêng. Tinh thần nghĩa tình ấy được Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội thể hiện cụ thể qua việc chăm sóc, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, cũng như tổ chức tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng, chu đáo, đúng nghi thức. Những việc làm đó không chỉ thể hiện trách nhiệm của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Chuẩn hóa dịch vụ tang lễ không chỉ là hoàn thiện quy định mà còn là nâng cao chất lượng phục vụ. Từ thực tiễn hoạt động của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội, có thể thấy việc công khai giá giúp gia đình chủ động lựa chọn; hợp đồng rõ ràng tạo căn cứ đối chiếu; quy trình thống nhất nâng cao trách nhiệm phối hợp và kiểm soát chất lượng. Đó là một bước tiến dài trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và thể hiện chiều sâu của chính sách an sinh xã hội tại Thủ đô. Khi sự tôn nghiêm dành cho người đã khuất và sự an tâm của thân nhân trở thành thước đo trong từng khâu phục vụ, những giá trị nghĩa tình, nhân văn của Hà Nội sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong lòng nhân dân.