Chuẩn hóa để thị trường phái sinh phục vụ kinh tế thực

Thước đo thực chất của một thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh không nằm ở quy mô khối lượng hợp đồng được sang tay trên sàn, mà ở năng lực phục vụ nền kinh tế thực, bảo vệ hoạt động sản xuất, lưu thông và xuất khẩu.

Tại Việt Nam, nhiều mặt hàng nông sản giữ vị thế xuất khẩu hàng đầu thế giới nhưng thực trạng sản xuất phần lớn vẫn manh mún, nhỏ lẻ. Việc kỳ vọng từng hộ nông dân trực tiếp mở tài khoản, lập hợp đồng phái sinh hay đáp ứng quy chuẩn giao nhận phức tạp là điều thiếu thực tế.

Hạ tầng kho bãi và logistics đồng bộ giúp tối ưu năng lực bảo quản, bảo đảm tính xác thực của chứng từ hàng hóa khi đưa lên sàn giao dịch.

Do đó, bài toán đặt ra không phải là thu hút bao nhiêu người dân lên sàn, mà là đưa lợi ích của thị trường thẩm thấu vào đời sống kinh tế - xã hội.

Doanh nghiệp đầu mối và hợp tác xã giữ vai trò bản lề trong việc liên kết người sản xuất thông qua các hợp đồng tiêu thụ có cam kết rõ ràng về phẩm cấp, sản lượng và cách tính giá thu mua.

Khi áp dụng các công cụ phái sinh để bảo hiểm rủi ro biến động giá nguyên liệu và thành phẩm, doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch kinh doanh và bao tiêu ổn định cho nông dân.

Tuy nhiên, lợi ích này không tự nhiên chuyển hóa tới người canh tác nếu thiếu cơ chế phân chia hài hòa chi phí, rủi ro và ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp ép giá.

Mục tiêu then chốt của công cụ phái sinh trong nông nghiệp phải là thúc đẩy tổ chức lại sản xuất quy mô lớn, minh bạch hóa giá cả và nâng cao vị thế của người nông dân ngay trong chuỗi giá trị.

Khoảng trống giữa sàn giao dịch và hàng hóa nội địa

Dù chủ trương phát triển phương thức giao dịch hiện đại đã được định hình từ Đại hội IX của Đảng (năm 2001) và tiếp tục được khẳng định qua các Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW cũng như Nghị quyết số 19-NQ/TW, thực tiễn vận hành nhiều năm qua vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể.

Chuẩn hóa từ khâu canh tác đến phân loại sau thu hoạch là tiền đề cốt lõi để nâng giá trị nông sản và đáp ứng tiêu chuẩn giao nhận tập trung.

Hành lang pháp lý từng bước được xác lập từ Luật Thương mại năm 2005 cùng các Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP, song liên kết giữa sàn giao dịch và nguồn hàng vật chất trong nước còn rất hạn chế.

Báo cáo tổng kết thi hành các nghị định trên do Bộ Công Thương công bố vào tháng 8/2025 cho thấy, hoạt động tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam chủ yếu liên thông với các hợp đồng niêm yết ở sàn quốc tế.

Hàng hóa mang nét đặc trưng của Việt Nam gần như chưa hiện diện tương xứng trên bảng giao dịch. Doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu trong nước còn ngần ngại tham gia phòng ngừa rủi ro giá do chưa thấy rõ hiệu quả so với phương thức mua bán truyền thống.

Thực trạng này khiến mục tiêu trợ lực xuất khẩu và định vị thương hiệu nông sản quốc gia thông qua sàn giao dịch vẫn còn nhiều khoảng trống cần lấp đầy.

Nền tảng niềm tin từ chuẩn hóa đồng bộ

Để thị trường phái sinh thực sự thu hút cộng đồng doanh nghiệp và gắn kết với chuỗi giá trị thực, việc chuẩn hóa đồng bộ là tiền đề bắt buộc nhằm tạo dựng niềm tin.

Chuẩn hóa không đơn thuần dừng ở quy cách kỹ thuật của sản phẩm, mà là sự đồng bộ hóa giữa hệ thống kiểm định chất lượng, mạng lưới kho bãi logistics, cơ chế chứng từ kho điện tử và tính minh bạch của thông tin thị trường.

Khi các mắt xích này vận hành thông suốt, chi phí xác minh được kéo giảm, việc luân chuyển và xác nhận quyền sở hữu hàng hóa trở nên an toàn, thuận tiện.

Song song đó, khuôn khổ pháp lý phải bảo đảm tính chắc chắn tuyệt đối cho mọi giao dịch. Quyền và nghĩa vụ của các bên, cơ chế thanh toán bù trừ, quản lý tài sản bảo đảm, tính chung cuộc của thanh toán cũng như quy trình phân xử tranh chấp cần được thiết lập rõ ràng, công bằng.

Sự chuẩn hóa này còn mở đường cho liên thông quốc tế, giúp bạn hàng nước ngoài tiếp cận, kiểm chứng và nhận hàng hóa Việt Nam thông qua hệ thống kho vận đáp ứng chuẩn mực toàn cầu.

Những yêu cầu cấp bách trên đã bắt đầu được cụ thể hóa bằng các quyết sách mới. Ngày 01/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 302/2026/NĐ-CP (thay thế Nghị định 158 và Nghị định 51 từ ngày 15/9/2026), gắn việc cấp phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa với đề án, lộ trình niêm yết hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trong vòng 5 năm.

Tiếp đó, Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 07/8/2026 của Chính phủ thông qua chính sách Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, cùng Quyết định số 2433/QĐ-BCT ngày 28/9/2026 của Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển thị trường giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045, đều đặt trọng tâm phát triển sàn phái sinh gắn liền với hàng hóa vật chất.

Dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh ngày 01/10/2026 cũng đã tiếp cận toàn diện từ chứng thư kho điện tử đến liên thông chuỗi cung ứng.

Khi các mắt xích thể chế và hạ tầng được chuẩn hóa, thị trường hàng hóa phái sinh sẽ vượt khỏi phạm vi của những con số giao dịch tài chính đơn thuần, trở thành điểm tựa vững chắc để nâng tầm nông sản Việt và phụng sự thiết thực cho nền kinh tế đất nước.