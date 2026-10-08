Chuẩn hóa chuyên môn cho cô đỡ thôn, bản để chăm sóc mẹ, trẻ sơ sinh tốt hơn

Ngày 8/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An (CDC Nghệ An) cho biết, đội ngũ cô đỡ thôn, bản tại các địa bàn miền núi đã được đào tạo, chuẩn hóa chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh tại cộng đồng.

Các cô đỡ thôn, bản tham gia buổi đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh. ẢNH: T.L

Trước đó, từ tháng 7 đến tháng 10/2026, CDC Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức khóa đào tạo cho nhân viên y tế thôn, bản kiêm nhiệm cô đỡ thôn, bản. Khóa đào tạo được triển khai dưới sự hướng dẫn của Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An, phối hợp với Trường Đại học Y khoa Vinh.

Trong thời gian học tập, các học viên được cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thực hành các nội dung chuyên môn liên quan đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh. Học viên thực hành, thực tập tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và một số trạm y tế.

Nội dung đào tạo tập trung vào những kỹ năng thiết thực như theo dõi thai nghén, chăm sóc trước sinh, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm ở phụ nữ mang thai; theo dõi chuyển dạ, đỡ đẻ thường và xử trí ban đầu một số tình huống cấp cứu sản khoa.

Việc chuẩn hóa đội ngũ cô đỡ thôn, bản góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ngay tại cộng đồng, đặc biệt ở những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế. ẢNH: Tư liệu.

Các học viên cũng được hướng dẫn kiểm tra bánh rau sau đẻ, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, xử trí ban đầu khi trẻ sặc sữa và nhận biết những dấu hiệu bất thường ở trẻ.

Bên cạnh đó, học viên được trang bị kỹ năng truyền thông, giáo dục sức khỏe và phối hợp vận chuyển an toàn người bệnh đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các cô đỡ thôn, bản trở về địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh tại cộng đồng. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Với kiến thức và kỹ năng được cập nhật, chuẩn hóa, cô đỡ thôn, bản có thể hỗ trợ phụ nữ trong quá trình mang thai, sinh con và chăm sóc trẻ sơ sinh; đồng thời phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế kịp thời.