Việc xây dựng hệ thống chỉ dẫn đường mòn tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam có thể giúp mở lối những cung đường khám phá an toàn cho du khách.

Biển chỉ dẫn đường mòn được đánh dấu tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: VQG Cát Tiên

Những rủi ro trên cung đường khám phá

Những năm gần đây, các hoạt động đi bộ khám phá thiên nhiên (như trekking, hiking...) ngày càng được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ mang đến cơ hội rèn luyện sức khỏe, hòa mình vào thiên nhiên, những hành trình xuyên rừng, băng núi tạo nên sức hấp dẫn riêng nhờ cảm giác chinh phục và khám phá những cảnh đẹp ít người có cơ hội đặt chân tới. Tuy nhiên, không ít trường hợp đã gặp tai nạn khi leo núi, xuyên rừng, thám hiểm hang động.

Cách đây không lâu, ngày 30-10, khi tham quan ở khu vực núi Thị Vải (thành phố Hồ Chí Minh), hai nữ sinh Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh bị lạc và được tìm thấy cách địa điểm ban đầu 5km. Trước đó, vào ngày 25-10, một nữ du khách Malaysia rơi xuống hố khai thác khoáng sản sâu 10m, đã bị bỏ hoang từ lâu, khi leo núi Hòn Bồ ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Nhóm bạn đi cùng đã nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và nữ du khách sau đó đã được giải cứu.

Ngày 13-10, hai du khách người Mỹ và Đức đến khu vực suối Đá Hang núi Bà Nà (Đà Nẵng) để cắm trại trong ngày nhưng đã bị lạc khi tìm đường ra khỏi rừng. Không thể định vị đường qua các ứng dụng bản đồ trực tuyến, hai du khách đã phải gọi điện nhờ cứu trợ, sau đó được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi an toàn.

Trước đó, cũng đã có không ít trường hợp xảy ra sự cố khi leo núi như tại núi Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), núi Cô Tiên (Nha Trang), núi Hàm Lợn (Hà Nội)... Theo anh Đinh Hoàng, nhà sáng lập Tổ Ong Adventure, đơn vị chuyên tổ chức tour trekking, địa hình rừng núi Việt Nam có độ dốc cao, chia cắt mạnh bởi nhiều dãy núi đá, thung lũng và vực sâu, trong khi rừng rậm, tán lá dày rất dễ khiến du khách đi nhầm hướng. Đặc biệt, nếu có sương mù, việc xác định phương hướng càng khó khăn, kể cả với những người đã có kinh nghiệm trekking.

Xây dựng hệ thống chỉ dẫn đường mòn tiêu chuẩn

Thực trạng an toàn trong du lịch khám phá đang đặt ra những vấn đề về yêu cầu xây dựng hệ thống chỉ dẫn đường đi để du khách chủ động hơn trong hành trình, thay vì trông chờ hoàn toàn vào định vị qua điện thoại, hay kinh nghiệm của người dẫn đường. Ở những khu vực không có sóng di động hay khi thiết bị điện tử hết pin hoặc gặp điều kiện thời tiết xấu khiến tầm nhìn bị hạn chế, thì những dấu hiệu chỉ dẫn trực quan ngay trên đường đi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Việt Nam có khoảng 3/4 diện tích là đồi núi, sở hữu hệ sinh thái đa dạng cùng nhiều cảnh quan tự nhiên đặc sắc. Đây là lợi thế để phát triển các loại hình du lịch đi bộ đường dài, leo núi, khám phá hang động và du lịch sinh thái dưới tán rừng. Tuy nhiên, tại nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia, hệ thống hạ tầng chỉ dẫn vẫn chưa được tổ chức đồng bộ theo một quy chuẩn thống nhất, rõ ràng và dễ hiểu, giúp du khách dễ dàng định hướng và nâng cao mức độ an toàn khi tham quan. Trong bối cảnh "chỉ cần rời khỏi đường mòn khoảng 5m đã có thể bị lạc khi đi rừng ở Việt Nam" như Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên Phạm Xuân Thịnh từng chia sẻ, thì sự xuất hiện của một hệ thống chỉ dẫn đường mòn chuẩn châu Âu tại Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của ban quản lý các vườn quốc gia, các đơn vị chuyên tổ chức tour trekking và cộng đồng đam mê leo núi xuyên rừng.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị định vị GPS hay sóng điện thoại thông minh dễ mất tín hiệu giữa rừng sâu, “Czech the Trail” - “Hệ thống chỉ dẫn đường mòn Cộng hòa Séc” sử dụng các ký hiệu được tối giản và chuẩn hóa để sơn trực tiếp lên thân cây, vách đá hoặc treo trên các cột gỗ được đóng ven đường tại các vị trí cố định dọc tuyến đường, tạo nên một thứ “ngôn ngữ đường mòn” mà người sử dụng có thể nhận biết, ghi nhớ và áp dụng ở các địa điểm khác nhau. Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái chia sẻ: “Lâu nay, chưa có nhiều đơn vị tổ chức có kinh nghiệm đánh dấu đường mòn hay đưa các chỉ dẫn về an toàn nên đã có nhiều trường hợp du khách bị lạc, gặp khó khăn trong hành trình khám phá của mình. Cá nhân tôi cho rằng, mô hình chỉ dẫn đường mòn này rất hay và có thể áp dụng sớm tại Việt Nam”.

Đưa “ngôn ngữ đường mòn” vào khai thác, mới đây, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Cát Tiên bước đầu khảo sát và thí điểm hệ thống đánh dấu đường mòn của Cộng hòa Séc tại một số tuyến phổ biến được nhiều du khách lựa chọn khám phá. Theo Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên Phạm Xuân Thịnh, hệ thống đánh dấu đường mòn rõ ràng, dễ nhận biết không chỉ giúp du khách chủ động định hướng tuyến đường, mà còn có thể hỗ trợ đơn vị quản lý tổ chức tuần tra rừng hiệu quả hơn, kiểm soát tuyến tham quan, hạn chế tình trạng xâm nhập vào những khu vực không được phép tiếp cận. “Trong tương lai, chúng tôi mong muốn có thể phát triển thành một mạng lưới chỉ dẫn các tuyến du lịch đầy đủ và hoàn thiện tại Vườn, giúp du khách thêm thuận tiện và tăng tính chủ động, bảo đảm an toàn khi trải nghiệm rừng nhiệt đới Cát Tiên”, ông Phạm Xuân Thịnh chia sẻ.

Đã đến lúc việc xây dựng hệ thống chỉ dẫn đường mòn tại Việt Nam cần được nhìn nhận như một bước đầu tư cho hạ tầng du lịch khám phá. Bởi sức hấp dẫn của một cung đường không chỉ ở cảnh quan đẹp, mà còn ở sự an toàn của điểm đến với những hệ thống chỉ dẫn rõ ràng, dễ hiểu để du khách biết mình đang ở đâu, cần đi theo hướng nào và khu vực nào không được phép tiếp cận. Khi mỗi dấu chỉ dẫn đường đều được đặt đúng chỗ, những cánh rừng, ngọn núi và vùng thiên nhiên hoang sơ của nước ta sẽ có thêm cơ hội mở cửa đón du khách.