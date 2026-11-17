Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu đổi mới tuyển sinh đại học theo hướng đánh giá đúng năng lực người học, bảo đảm kiểm soát thống nhất chuẩn đầu vào các ngành đào tạo, cơ sở đào tạo và kiểm soát chặt chất lượng đầu ra.

Triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra và tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, giảm chi phí, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

So với dự thảo công bố ngày 17/9, Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT có một số điều chỉnh theo hướng tăng tính linh hoạt và xác lập lộ trình phù hợp hơn; mục tiêu chuẩn hóa tuyển sinh, bảo đảm công bằng và nâng cao chất lượng đầu vào vẫn được giữ vững

Theo đó, nếu dự thảo đề xuất mỗi ngành, chương trình đào tạo chỉ được áp dụng tối đa 1 phương thức từ năm 2028, thì quy định chính thức nâng giới hạn này lên 2 phương thức. Riêng năm 2027, mức tối đa 3 phương thức vẫn được giữ nguyên như dự thảo. Ở cấp cơ sở đào tạo, giới hạn tối đa 5 phương thức cũng không thay đổi. Các phương thức xét tuyển thẳng và cử tuyển không tính vào giới hạn này.

Quy định chính thức được đánh giá là lựa chọn có tính dung hòa. Duy trì tối đa 2 phương thức từ năm 2028 tạo dư địa để các trường lựa chọn cách đánh giá phù hợp, đồng thời đặt ra yêu cầu phải chịu trách nhiệm về tính khoa học, minh bạch của phương thức đã chọn. Theo quy định mới, các trường phải xác định cụ thể trọng số tính điểm xét tuyển của từng hợp phần trong mỗi phương thức; công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển và cách tính điểm; sử dụng một thang điểm xét tuyển thống nhất, bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Cách xử lý điểm cộng cũng thể hiện rõ hơn tinh thần điều chỉnh chính sách theo lộ trình. Dự thảo ngày 17/9 đề xuất không sử dụng điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung. Quy định chính thức vẫn hướng tới mục tiêu này, nhưng cho phép những trường đã sử dụng điểm cộng theo quy định trước đó được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027, với tổng điểm cộng không quá 0,5 điểm trên thang 30 và phải giải trình việc sử dụng. Từ năm 2028, điểm cộng không còn được sử dụng.

Các ý kiến từ đại diện cơ sở giáo dục đại học, chuyên gia và giáo viên nhìn chung đồng tình với định hướng chuẩn hóa tuyển sinh, giảm số phương thức xét tuyển và từng bước bỏ điểm cộng nhằm hạn chế chênh lệch, tăng tính minh bạch, công bằng trong đánh giá thí sinh. Những điều chỉnh trong Thông tư 95 được nhìn nhận là bước chuyển tiếp cần thiết, giúp các trường và thí sinh có thời gian thích ứng.

Với thí sinh, quy chế mới đặt ra yêu cầu chủ động tìm hiểu đề án tuyển sinh của từng trường, từng ngành; rà soát phương thức xét tuyển, điều kiện sử dụng chứng chỉ, cách quy đổi điểm và các mốc thời gian liên quan. Đặc biệt, không nên mặc định phương thức từng có lợi thế ở những mùa tuyển sinh trước sẽ tiếp tục được áp dụng, mà cần lựa chọn nguyện vọng dựa trên năng lực thực tế và thông tin tuyển sinh chính thức của cơ sở đào tạo.

Thông tư 95 có hiệu lực từ ngày 11/11/2026; riêng Điều 1 đến Điều 9 sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Các nội dung có lộ trình riêng thực hiện theo năm tuyển sinh tương ứng.