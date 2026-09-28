Chuẩn giáo dục nghề nghiệp: Tối đa 30 người học trên mỗi nhà giáo

Học viên tham gia lớp Tin học ứng dụng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo được xây dựng nhằm bảo đảm thống nhất với Nghị định số 361/2026/NĐ-CP ngày 17/9/2026 của Chính phủ, đồng thời làm rõ một số yêu cầu về điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là cụ thể hóa yêu cầu về đội ngũ nhà giáo gắn với quy mô đào tạo. Cụ thể, dự thảo đề xuất số lượng nhà giáo phải đáp ứng yêu cầu theo quy mô đào tạo, bảo đảm tỷ lệ người học trên nhà giáo quy đổi tối đa 30. Thành phần được tính khi xác định tổng số nhà giáo quy đổi ngoài nhà giáo đồng cơ hữu còn bao gồm nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu, nhà giáo thỉnh giảng và cán bộ quản lý có tham gia giảng dạy theo quy định. Đối với một số nhóm nhà giáo, việc quy đổi căn cứ vào khối lượng giảng dạy thực tế trong năm báo cáo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, định mức này được đề xuất trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành và các yêu cầu liên quan tại Nghị định số 361/2026/NĐ-CP. Việc quy định cụ thể tỷ lệ người học trên nhà giáo quy đổi giúp lượng hóa yêu cầu về đội ngũ tương ứng với quy mô đào tạo, qua đó tạo căn cứ để cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí đội ngũ và tự đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn.

Dự thảo cũng đề xuất mức diện tích đất tối thiểu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tính trên người học. Cụ thể, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có diện tích đất sử dụng hợp pháp, đáp ứng quy định của pháp luật và có diện tích đất tối thiểu 12 m² trên một người học, tính theo quy mô đào tạo cao nhất dự kiến trong chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường.

Cùng với yêu cầu về diện tích đất, dự thảo đề xuất phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, thực tập, bảo đảm tổng diện tích sàn sử dụng phục vụ đào tạo tối thiểu 3,5 m² trên một người học quy đổi. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, thực tập đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, quy mô và cơ cấu ngành, nghề; đồng thời bảo đảm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo hộ.

Bên cạnh các yêu cầu về đội ngũ và cơ sở vật chất, dự thảo cũng điều chỉnh một số nội dung về quản trị của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng rõ ràng, cụ thể hơn. Theo đó, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có chiến lược, kế hoạch phát triển phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển./.