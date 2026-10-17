Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách thăm và làm việc với các đơn vị trên địa bàn Thái Nguyên

Tại Z115, báo cáo với đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục CNQP và đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Xuân Quảng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà máy cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2026, Nhà máy đã tập trung sản xuất, sửa chữa các loại sản phẩm quốc phòng bảo đảm tiến độ, chất lượng. Công tác triển khai các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng được thực hiện theo đúng tiến độ.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Nhà máy Z115.

Nhà máy đã hoàn thành 18 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp ứng dụng vào sản xuất. Bên cạnh đó, Nhà máy tích cực sản xuất sản phẩm kinh tế cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Dự kiến năm 2026, giá trị sản xuất của Nhà máy tăng 11% so với năm 2025; doanh thu tăng 10,5% so với năm 2025; thu nhập bình quân của người lao động tăng 7,5% so với năm 2025.

Tại Z127, theo báo cáo của Thượng tá Ngô Quốc Phong, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà máy, trong 9 tháng đầu năm 2026, Nhà máy cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất phôi và bán thành phẩm quốc phòng, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Cùng với đó, Nhà máy tích cực triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh tế, nhất là các mặt hàng cơ khí như: Bi nghiền, tấm lót, hợp kim thép, nhôm hợp kim, đúc gia công cơ khí chịu mài mòn… phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang Đức, Áo... Công tác triển khai di dời sang nhà máy mới, Nhà máy đã tiếp nhận nhà điều hành, nhà ăn ca, nhà công vụ và các nhà xưởng, dây chuyền, thiết bị, công nghệ và đã tổ chức sản xuất sản phẩm tại nhà máy mới.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách và đoàn công tác kiểm tra sản xuất sản phẩm tại Z127.

Tại Z131, sau khi thị sát các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, Nhà máy bảo đảm tốt nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng, bàn giao cho các đơn vị đúng tiến độ. Nhà máy chủ trì, phối hợp triển khai nghiên cứu 48 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp ứng dụng vào sản xuất.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách và đoàn công tác kiểm tra phân xưởng sản xuất thông minh của Z131.

Tại Kho K602, sau khi kiểm tra các nhà kho bảo quản vật tư, hàng hóa, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách và đoàn công tác đã nghe đại diện chỉ huy Kho báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Theo đó, thời gian qua, công tác quản lý vật tư, hàng hóa luôn được Kho K602 thực hiện có nền nếp, chặt chẽ, quản lý nắm chắc số lượng, chất lượng, giá trị, chủng loại.

Vật tư được quản lý bằng hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống sổ sách, biểu mẫu thống nhất, chính quy. Công tác bảo quản được thực hiện theo đúng danh mục, quy trình, chất lượng; kết hợp tốt việc bảo quản với phân cấp chất lượng vật tư.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách và đoàn công tác kiểm tra Phân kho dự trữ quốc phòng của Kho K602.

Phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục CNQP yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, pháp luật, quản lý nắm chắc tình hình tư tưởng, kỷ luật trong đơn vị.

Đối với 3 nhà máy Z115, Z127, Z131 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, sớm hoàn thành theo kế hoạch và đưa vào khai thác, sử dụng; rà soát tổ chức biên chế, sắp xếp, bố trí, phân công lao động phù hợp với dây chuyền sản xuất, giảm lao động gián tiếp, tiết kiệm chi phí để tăng năng suất lao động.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách và đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai Nhà máy Z127 mới.

Chủ động tìm kiếm đối tác, bạn hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện công tác quản lý tài chính, quản lý đất quốc phòng chặt chẽ, đúng quy định; tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; duy trì nghiêm nền nếp, kỷ luật, không để xảy ra mất an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ. Cùng với đó, các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến chế độ chính sách cho người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với Kho K602, cần kiểm tra và khắc phục ngay những nơi có nguy cơ cháy nổ; bổ sung lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; nâng cao chất lượng công tác bảo quản, lưu giữ vật tư, bảo đảm chất lượng và không thất thoát; chú trọng công tác phòng gian bảo mật; tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho bộ đội.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Nhà máy Z115, Z127, Z131 và Kho K602, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách giao các cơ quan chức năng của Tổng cục tổng hợp, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thuộc đề án di dời và đầu tư xây dựng Nhà máy Z127 mới do Ban Quản lý Dự án 9 thực hiện.