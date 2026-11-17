Báo cáo đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục và đoàn công tác, Đại tá Phan Chiến Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty GAET nêu rõ: Tổng công ty GAET hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung chủ yếu vào hoạt động thương mại quân sự và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN). Tổng công đã và đang khẳng định vai trò trong kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.

Hiện nay, Tổng công ty đã xác lập mạng lưới quan hệ với trên 200 đối tác đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 100 đối tác có quan hệ gắn kết chiến lược để thực hiện nhiều dự án, hợp đồng cho các quân, binh chủng trong toàn quân và chuyển giao dây chuyền công nghệ hiện đại cho các nhà máy CNQP; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm CNQP; chủ trì thiết kế, chế tạo, tổng lắp một số bộ phận và thử nghiệm hoàn chỉnh các xe thiết giáp chở quân thuộc Dự án XTC-02...

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty GAET.

Bên cạnh đó, là đơn vị duy nhất trong Bộ Quốc phòng được giao kinh doanh VLNCN, Tổng công ty vừa cung ứng VLNCN vừa cung cấp dịch vụ nổ mìn, khoan nổ mìn trọn gói, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Với vai trò thành viên Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam, Tổng công ty đã và đang phát huy vai trò là đơn vị thương mại nòng cốt qua các kỳ triển lãm. Đối với Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, tính đến ngày 30-10, Tổng công ty đã kết nối 240 đầu mối, doanh nghiệp đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tăng 70% so với mục tiêu đề án giao.

Kết quả sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty những năm gần đây tăng trưởng khá. Doanh thu bình quân tăng khoảng 21,95 %/năm, thu nhập người lao động tăng bình quân 19,71 %/năm. Năm 2026, dự kiến doanh thu vượt 16% so với kế hoạch năm, tăng 27,6% so với năm 2025; thu nhập bình quân dự kiến đạt 26,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 12,75% so với năm 2025… Những năm tới, Tổng công ty phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty GAET kiểm tra công tác nổ mìn tại mỏ Nam Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng công ty GAET trong thời gian qua. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục yêu cầu đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp trên; thực hiện tốt phương châm, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc CNQP "phải hiện đại hơn, hiệu quả hơn và thương mại sản phẩm tốt hơn nữa"; thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản được cấp trên giao; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các nhà máy trong Tổng cục CNQP triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí, trang bị kỹ thuật do Việt Nam sản xuất; kinh doanh VLNCN, tiền chất thuốc nổ hiệu quả, chặt chẽ, an toàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án bảo vệ đơn vị, phòng cháy-chữa cháy, thiên tai, cứu hộ-cứu nạn; thường xuyên kiểm tra, khắc phục nguy cơ mất an toàn; đẩy mạnh công tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát…

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách giao các cơ quan chức năng của Tổng cục tổng hợp, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục giải quyết theo thẩm quyền đối với các đề xuất, kiến nghị của đơn vị.