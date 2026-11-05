Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách kiểm tra dây chuyền sản xuất pháo hoa tại miền Nam

Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, Nhà máy Z121 tập trung nghiên cứu, phát triển hơn 600 chủng loại pháo hoa nổ và 12 chủng loại pháo hoa, với hiệu ứng, kích cỡ, mẫu mã, kiểu dáng đa dạng, phong phú. Sản phẩm pháo hoa nổ của nhà máy đã xuất khẩu sang Nhật Bản, UAE, Mỹ; đồng thời ký thỏa thuận hợp tác với đối tác PTZ (Tây Ban Nha) nghiên cứu, chế thử và cung cấp pháo hoa nổ cho thị trường châu Âu.

Dự kiến năm 2026, nhà máy sản xuất 120.000 quả pháo hoa phục vụ thị trường trong nước, 60.000 giàn pháo hoa tầm thấp; xuất khẩu sang Nhật Bản 284.246 quả pháo hoa nổ và hơn 15 triệu giàn pháo hoa. Trong đó, dây chuyền sản xuất tại miền Nam đạt sản lượng hơn 3,5 triệu giàn pháo hoa, kịp thời cung ứng phục vụ các sự kiện và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách và đoàn công tác thị sát các phân xưởng sản xuất pháo hoa tại miền Nam của Nhà máy Z121.

Về hệ thống phân phối, nhà máy có 922 cửa hàng trên toàn quốc, được quản lý, duy trì hoạt động thông qua 3 chi nhánh đại diện tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Nhà máy cũng triển khai hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET), với 106 cửa hàng.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách và đoàn công tác kiểm tra dây chuyền sản xuất pháo hoa.

Dây chuyền sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ tại miền Nam của Nhà máy Z121 đã hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào sản xuất với công suất 3,5 triệu sản phẩm pháo hoa/năm. Hiện, nhà máy đang triển khai giai đoạn 2. Khi hoàn thành, dây chuyền sẽ đạt công suất 7 triệu sản phẩm pháo hoa và 15.000 sản phẩm pháo hoa nổ tầm thấp/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách đánh giá cao nỗ lực của Nhà máy Z121 trong triển khai các hạng mục dây chuyền sản xuất pháo hoa, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn. Đồng chí yêu cầu nhà máy tập trung nguồn lực hoàn thành giai đoạn 2 của dự án; tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu; có chính sách thu hút nguồn nhân lực tại chỗ. Đồng thời, nhà máy cần thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn, chính sách và dân vận, góp phần xây dựng mối quan hệ quân dân bền chặt.