Chuẩn chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các ngành về hạt nhân

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2888/QÐ-BGDĐT Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các ngành về điện hạt nhân. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 2/10/2026.

Phương thức tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các ngành về hạt nhân

Cơ sở đào tạo lựa chọn và quy định phương thức tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định hiện hành.

Việc tuyển sinh các ngành về điện hạt nhân cần bảo đảm đánh giá năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu (đối với chương trình định hướng nghiên cứu) và mức độ phù hợp của nền tảng liên ngành với định hướng đào tạo; đồng thời chú trọng đánh giá nhận thức về văn hóa an toàn, an ninh và trách nhiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực hạt nhân.

Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các ngành về điện hạt nhân

Đối với Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành về điện hạt nhân

Chương trình đào tạo được thiết kế theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng nghề nghiệp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chương trình phải bảo đảm cung cấp kiến thức chuyên sâu, cập nhật và phù hợp theo định hướng đào tạo:

- Định hướng (1): Kiến thức chuyên sâu về công nghệ lò phản ứng, hệ thống năng lượng, kỹ thuật và công nghệ phục vụ thiết kế, vận hành và phát triển hệ thống điện hạt nhân.

- Định hướng (2): Kiến thức chuyên sâu về an toàn, an ninh, bảo vệ bức xạ, pháp quy và quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân.

- Định hướng (3): Kiến thức chuyên sâu về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mô phỏng, khoa học dữ liệu và hạ tầng số trong lĩnh vực điện hạt nhân. Luận văn thạc sĩ phải gắn với định hướng chuyên sâu và giải quyết vấn đề khoa học, kỹ thuật hoặc công nghệ trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Về Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ các ngành về điện hạt nhân

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ được tổ chức theo định hướng nghiên cứu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình phải phát triển năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ trong lĩnh vực điện hạt nhân; bảo đảm nghiên cứu sinh được tham gia các hoạt động nghiên cứu, học thuật và hợp tác khoa học phù hợp với định hướng đào tạo.

Nội dung học phần và chuyên đề tiến sĩ chuyên sâu theo từng định hướng:

- Định hướng (1): Các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ và hệ thống năng lượng điện hạt nhân;

- Định hướng (2): Các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu về an toàn, an ninh và quản lý hạt nhân;

- Định hướng (3): Các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật hạt nhân số và hạ tầng thông minh. Công bố khoa học là yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh chỉ được phép bảo vệ luận án tiến sĩ khi đã đáp ứng tiêu chí về công bố theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ sở đào tạo.

Luận án tiến sĩ phải có đóng góp mới về khoa học, công nghệ hoặc ứng dụng trong lĩnh vực điện hạt nhân, phù hợp với hướng nghiên cứu đã đăng ký và đáp ứng các yêu cầu đối với luận án tiến sĩ./.

TOÀN VĂN: Quyết định số 2888/QÐ-BGDĐT Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các ngành về điện hạt nhân