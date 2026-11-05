Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định 3198/QĐ-BGDĐT ban hành Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành Đào tạo giáo viên trình độ đại học. Quyết định gồm 4 Điều ban hành kèm theo Chuẩn Chương trình đào tạo trình độ Đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc lĩnh vực Khoa học Giáo dục và Đào tạo giáo viên.

Danh mục các ngành thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên trình độ đại học

Danh mục thống kê các ngành thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên theo quy định hiện hành bao gồm:

Mã ngành được cập nhật theo Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học

Tiêu chí đánh giá, xét tuyển vào chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học phải dựa trên yêu cầu về kiến thức nền tảng gắn với nội dung các môn học ở cấp THPT và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Các yêu cầu, tiêu chí đánh giá cụ thể về phẩm chất, năng lực của người dự tuyển đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương do cơ sở đào tạo giáo viên quy định, chủ yếu dựa trên thành tích học tập hoặc kết quả thi, đánh giá thí sinh; nhằm đảm bảo thí sinh trúng tuyển có khả năng theo học, hoàn thành và đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học trong thời gian đào tạo tiêu chuẩn.

Cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức đánh giá sự phù hợp của người dự tuyển với yêu cầu nghề nghiệp, yếu tố tâm lý sư phạm theo quy định hiện hành về tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên; nội dung và phương thức đánh giá phải phù hợp với đặc thù của chương trình đào tạo, bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch và có căn cứ khoa học.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học bao gồm các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực chung, năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn, tương thích với mô tả trình độ bậc 6 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam và phù hợp với các yêu cầu về năng lực nghề nghiệp giáo viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học phải được cụ thể hóa trong chuẩn đầu ra của các học phần và thành phần trong chương trình đào tạo, đồng thời được thực hiện có hệ thống qua liên kết giữa các học phần và các thành phần. Mỗi chuẩn đầu ra phải được cụ thể hóa thành các chỉ báo có thể quan sát, đo lường và đánh giá; việc đánh giá phải xác định phương pháp, thiết kế công cụ, xác lập ngưỡng đạt phù hợp và minh chứng tương ứng. Kết quả đánh giá làm căn cứ để xét công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng và cải tiến chương trình đào tạo.

Sinh viên sư phạm khi tốt nghiệp phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu ở bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, trừ trường hợp chuẩn đầu ra của một số chương trình đào tạo giáo viên có yêu cầu cao hơn. Yêu cầu đầu ra về ngoại ngữ đối với sinh viên sư phạm là người nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ sở đào tạo giáo viên xác định yêu cầu về năng lực số trong chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo trên cơ sở tham chiếu Khung năng lực số cho người học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với đặc thù ngành đào tạo, yêu cầu năng lực nghề nghiệp giáo viên và điều kiện bảo đảm chất lượng; quy định mức năng lực cần đạt, phương pháp đánh giá và công khai trong chương trình đào tạo./.

TOÀN VĂN: Quyết định 3198/QĐ-BGDĐT ban hành Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành Đào tạo giáo viên trình độ đại học