Chuẩn bị xét xử vụ sản xuất và tiêu thụ hơn 1,2 triệu bình cứu hỏa giả

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân bởi tính chất nghiêm trọng và tác hại nguy hiểm của sản phẩm bình chữa cháy giả sau khi bị phát tán ra thị trường.

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Trong số 9 bị cáo, có 3 bị cáo Đặng Quốc Hoàng (SN 1974, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Vietlink - Công ty Vietlink), Phùng Hữu Lợi (SN 1983, Giám đốc Công ty CP điện và chiếu sáng An Phú - Công ty An Phú), Dong Liang (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, là công nhân Công ty Long Thành (Trung Quốc), sang làm việc tại Công ty Vietlink) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Ba bị cáo gồm: Phạm Đức Cảnh (SN 1979, cựu Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Phòng cháy chữa cháy - Công an TP. Hồ Chí Minh), Phạm Thị Hương (SN 1987, Giám đốc Công ty TNHH công nghệ Phòng cháy chữa cháy Phương Nam - Công ty Phương Nam), Đặng Kim Tựu (SN 1984, Trưởng Phòng kiểm định phương tiện Phòng cháy chữa cháy, Công ty Phương Nam) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo còn lại gồm: Đinh Xuân Các (SN 1989, Giám đốc Công ty CP TechBoss - Công ty TechBoss), Nguyễn Khắc Toàn (SN 1988, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty TechBoss) và Nguyễn Đức Trung (SN 1982, Trưởng Phòng đo lường thời gian, Tần số và Âm thanh – Rung động, Viện đo lường Việt Nam) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 9/2025, ông Bùi Duy L (SN 1981, trú tại xã Phù Đổng, Hà Nội) đến cơ quan Công an tố giác việc ông mua nhiều bình chữa cháy nhãn hiệu Gragon của Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Bách Thắng và của Công ty TNHH vật tư thiết bị Hoàng Anh. Nhưng khi sử dụng, ông L đã không dập được đám cháy như hướng dẫn in trên vỏ bình và cam kết của đơn vị bán hàng.

Trên cơ sở tố giác của ông L, Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án.

Theo đó, năm 2016, Đặng Quốc Hoàng và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978, trú tại phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh, đang bị truy nã) thành lập và điều hành Công ty Vietlink với ngành nghề kinh doanh là nhập khẩu, sản xuất các loại phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy nhãn hiệu Dragon.

Từ năm 2019, Công ty Vietlink nhập khẩu của Công ty Long Thành (Trung Quốc) bột chữa cháy không đảm bảo chất lượng, vỏ bình chữa cháy và các linh kiện sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy về sản xuất tại Việt Nam.

Công ty Long Thành cử Dong Liang sang làm việc tại Công ty Vietlink để điều phối, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc. Đến nay xác định, Công ty Vietlink sản xuất, bán cho đại lý 1.049.875 bình bột chữa cháy thu lời hơn 344 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2024, Đặng Quốc Hoàng chuyển nhượng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty Vietlink sang Công ty An Phú. Từ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy tiếp tục được Phùng Hữu Lợi, Đặng Quốc Hoàng và Dong Liang thực hiện.

Cơ quan tố tụng xác định, trong năm 2025, Công ty An Phú đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường 226.568 bình bột nhãn hiệu Dragon với tổng doanh thu là hơn 117 tỷ đồng và sản xuất 7.062 bình bột nhãn hiệu 990 đưa ra thị trường tiêu thụ 1.392 bình với tổng doanh thu là hơn 561 triệu đồng.

Trong thời gian từ tháng 3- 7/2022, Nguyễn Đức Cảnh nhờ Phạm Thị Hương thành lập Công ty Phương Nam và thuê Đặng Kim Tựu làm Trưởng phòng Kỹ thuật.

Tháng 6/2023, khi Công ty Vietlink thuê Công ty Phương Nam kiểm định bình chữa cháy, Ngân đã thỏa thuận và đưa hối lộ cho Cảnh để Hương và Tựu chỉ đạo các nhân viên Công ty Phương Nam tiếp nhận, lấy mẫu, kiểm định sai quy trình và cấp giấy chứng nhận kiểm định đạt chất lượng đối với các bình bột chữa cháy do Công ty Vietlink sản xuất.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Ngân đã đưa hối lộ là hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, Cảnh nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng, Hương nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng, Tựu nhận hối lộ 160 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ, Công ty CP do Đinh Xuân Các làm Giám đốc có chức năng hiệu chuẩn máy móc, thiết bị. Khi Các thuê Nguyễn Đức Trung đến hiệu chuẩn tại Công ty Phương Nam thì Trung biết các máy móc, thiết bị tại đây không đạt chuẩn để đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, Trung vẫn nói với Nguyễn Khắc Toàn (khi đó là Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TechBoss) là đạt chuẩn, không cần kiểm tra mà cấp luôn kết quả hiệu chuẩn và cấp cho các máy móc, thiết bị của Công ty Phương Nam, đồng thời nhận tiền phí theo quy định.

Cơ quan tố tụng xác định, từ cuối năm 2022- 2024, Trung cùng Toàn và Các đã giả mạo cấp khống Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt thiết bị, máy móc của Công ty Phương Nam và nhận phí kiểm định là hơn 353 triệu đồng. Trong đó, Trung nhận hơn 156 triệu đồng, Toàn và Các được hưởng tổng cộng hơn 196 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của các bị cáo Trung, Toàn, Các đã cấu thành tội “Giả mạo trong công tác”.

Được biết, HĐXX trong vụ án gồm 5 người, 2 Thẩm phán, 3 Hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa.

Tính đến thời điểm hiện tại có tổng số 9 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập 26 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên tòa.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được diễn ra trong 3 ngày.