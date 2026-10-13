Chuẩn bị xét xử vụ án vận chuyển trái phép hơn 900 tỷ đồng ra nước ngoài

Theo cáo trạng, từ năm 2021, nắm bắt được nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài (chủ yếu chuyển sang Trung Quốc) và chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam của nhiều người, Zheng Yan Fei (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch hợp thức hồ sơ để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tài liệu điều tra thể hiện, Zheng Yan Fei tìm kiếm khách có nhu cầu chuyển tiền và thỏa thuận chi phí, sau đó thuê Linh đứng tên Giám đốc Cty Việt Linh và Cty Phong Lâm. Bên cạnh đó, Zheng Yan Fei liên hệ với 2 nhân viên ngân hàng là Khoa và Lịch để hướng dẫn Linh làm hồ sơ thanh toán chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại.

Cơ quan chức năng xác định, trong năm 2021 và 2022, lợi dụng chính sách của Việt Nam về việc được thanh toán tiền ngoại tệ cho các hợp đồng kinh tế thông qua hình thức tạm nhập, tái xuất, Linh đã sử dụng 2 doanh nghiệp do mình đứng tên để hợp thức hóa việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của 2 nhân viên ngân hàng, các bị cáo đã soạn thảo, hợp thức các hợp đồng kinh tế tạm nhập, tái xuất với các đối tác nước ngoài. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất chủ yếu là đồ điện tử với giá trị hợp đồng rất lớn. Sau đó, các bị cáo dùng tài khoản cá nhân của Linh để nhận tiền chuyển khoản của khách có nhu cầu hoặc hợp thức nguồn tiền khách chuyển, thông qua hình thức mua bán đồng tiền ảo USDT rồi nộp tiền vào tài khoản Cty Việt Linh, Cty Phong Lâm để chuyển ra nước ngoài.

VKS xác định, với vai trò GĐ, Linh đã hợp thức hồ sơ của Cty Việt Linh và Cty Phong Lâm nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 40 triệu USD, tương đương hơn 923 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Linh cũng chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 11 triệu USD, tương đương hơn 269 tỷ đồng.

Bị cáo Lịch, Khoa bị xác định đã hợp thức hồ sơ của Cty Việt Linh, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, các bị cáo đã chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 35 triệu USD, tương đương hơn 813 tỷ đồng; chuyển trái phép tiền từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 11 triệu USD.

Đối với bị cáo Meng Jun, theo VKS, bị cáo được Linh thuê làm kế toán cho Cty Lâm Phong. Quá trình làm việc, Meng Jun đã giúp Linh hợp thức hồ sơ, vận chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 4 triệu USD, tương đương khoảng 110 tỷ đồng; chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 16 tỷ đồng.

Đối với Zheng Yan Fei, qua tra cứu thông tin xuất nhập cảnh, cơ quan điều tra xác định người này thường nhập cảnh Việt Nam 1 lần/tháng và xuất cảnh ngay trong ngày. Ngày 11/6/2025, Zheng Yan Fei đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Cơ quan điều tra đã ủy thác tư pháp cho cơ quan chức năng Trung Quốc nhưng chưa có kết quả trả lời nên quyết định tách rút tài liệu liên quan đối tượng để làm rõ, xử lý sau.