Chuẩn bị xét xử vắng mặt nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Hình minh họa.

Ngày 9/11 tới đây, TAND TP. Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) - nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, TP. Hà Nội) - nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc - hai bị cáo Tâm và Giang đang bị truy nã trong vụ sai phạm xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Phiên tòa được diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán Vũ Quang Huy.

Lập khống hồ sơ tín dụng, chiếm đoạt tiền ngân hàng

Theo cáo trạng truy tố, trong giai đoạn 2010 - 2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, có dư nợ 400 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng. Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long gặp và bàn bạc với Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc chi nhánh khi đó, về việc tiếp tục vay vốn SeaBank.

Hai bên thống nhất phương thức lập khống các hồ sơ tín dụng bằng cách Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực để sử dụng ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng.

Giang chỉ đạo cho nhân viên cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.

Với thủ đoạn trên, Long được SeaBank cho vay tổng 30 tỷ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Ký khống hợp đồng, giúp sức chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bị cáo Lê Anh Tâm với vai trò là Giám đốc Công ty An Việt Úc và là em vợ của Long, được xác định đã giúp sức tích cực cho Long trong việc chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lê Anh Tâm biết rõ Nguyễn Hoàng Long thành lập các công ty thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar nhằm mục đích sử dụng pháp nhân, lập các hồ sơ khống để vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng.

Thực tế không có việc mua bán hàng hóa là thép cuộn với Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar nhưng Lê Anh Tâm đã đồng ý ký khống các Hợp đồng mua bán hàng hóa, các Biên bản thẩm định giá, Hợp đồng cho thuê kho ba bên, Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để Nguyễn Hoàng Long sử dụng lập hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Lê Anh Tâm đã ký Hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư là căn hộ số 11, tầng 2, tòa nhà A, khu nhà ở số 6 phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội giữa vợ chồng anh trai Tâm với Seabank Hai Bà Trưng với số tiền 2 tỷ 260 triệu đồng.

Sau đó, Lê Anh Tâm đã thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Long để thực hiện ký khống các hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn trị giá gần 13 tỷ đồng với Công ty Cơ khí Megastar.

Với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thép xây dựng giai đoạn 2011 - 2012; tài sản bảo đảm là căn hộ số 11 và hàng hóa hình thành từ vốn vay được bổ sung theo từng lần nhận nợ, dưới sự chỉ đạo của Giang, các nhân viên SeaBank đã lập các biên bản thẩm định giá trị tài sản bảo đảm và biên bản kiểm kê hàng hóa khống để hoàn thiện hồ sơ cho Tâm vay 7 tỷ đồng của ngân hàng Seabank Hai Bà Trưng

Đến nay xác định Tâm đã sử dụng 1 tài sản thế chấp là căn hộ số 11 được định giá là 2 tỷ 260 triệu đồng nên số tiền Tâm đồng phạm giúp sức cho Long chiếm đoạt tiền của SeaBank Hai Bà Trưng là 4 tỷ 740 triệu đồng. Toàn bộ số tiền giải ngân sau đó được chuyển cho Long sử dụng và chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hương Giang biết Nguyễn Hoàng Long và các công ty thành viên lập hồ sơ vay vốn không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như ghi trong hồ sơ nhưng Nguyễn Hương Giang vẫn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hồ sơ tín dụng khống để ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn tạo điều kiện cho Nguyễn Hoàng Long vay rồi chiếm đoạt tiền gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng tổng số tiền là 14 tỷ225 triệu đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 472/2016/HS-ST ngày 22/12/2016 của TAND TP. Hà Nội tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Hoàng Long, Lê Quỳnh Anh, Thái Quốc Trung, Lại Phú Chiến, Võ Tuấn Hưng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Văn Hoạn, Nguyễn Anh Quang và Đỗ Tuấn Anh phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định tại các Điều 139, Điều 179 của BLHS năm 1999.

Đối với Lê Anh Tâm bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Thị Hương Giang bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã, Quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi của hai đối tượng trên, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang theo quy định.

Đến nay, xem xét thấy có đủ tài liệu để điều tra, truy tố, xét xử đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang nên Cơ quan điều tra ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với 2 bị can Lê Anh Tâm, Nguyễn Thị Hương Giang để kết luận điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.

Hiện, TAND TP. Hà Nội đã kêu gọi các bị cáo Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng khoan hồng của pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI XEM TẠI ĐÂY