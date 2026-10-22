Chuẩn bị xét xử Tổng Giám đốc Công ty Triệu nụ cười

Cơ quan An ninh điều tra công bố quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân năm 2025. (Ảnh: Bộ Công an)

Trong vụ án này, 12 bị cáo sẽ hầu tòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có 5 người là cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười. Bị cáo Hồ Quốc Thân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười bị đưa ra xét xử về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả".

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng cuối năm 2023, bị cáo Hồ Quốc Thân được Trần Quang và Hồ Hữu Tường tặng và giới thiệu về đồng tiền lượng tử (QFS).

Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu nụ cười, phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với quảng cáo được bảo chứng bằng tài sản của 48 quốc gia và có thể đạt giá trị 2 triệu USD mỗi đồng, qua đó thu hơn 33,9 tỷ đồng.

Những người muốn thụ hưởng nguồn tiền này phải có đủ “Tâm”, “Trí” và tiền để chi trả các khoản phí. Mục đích của Thân là lấy tiền của người này trả cho người khác để tạo uy tín, thu hút người dân góp tiền an sinh và mua đồng tiền QFS.

Đầu năm 2024, ông chủ Công ty Triệu nụ cười tuyển dụng và bổ nhiệm 5 Phó Tổng Giám đốc, cho phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, 1 đồng tiền lượng tử có giá trị quy đổi từ 3,5-6 triệu đồng; 1 đồng tiền lượng tử doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39-52 triệu đồng.

Thân trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với mỗi đồng QFS cá nhân và từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với mỗi đồng QFS doanh nghiệp.

Tháng 4/2024, để thu hút nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua đồng QFS TNCVN, Hồ Quốc Thân và 5 cựu Phó Tổng giám đốc đã tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Nội dung quảng bá nêu: Chủ tịch Hồ Quốc Thân có chương trình "trợ duyên" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian từ 13-30/6. Triệu nụ cười có sứ mệnh tiếp cận dòng vốn di sản thế giới giúp các doanh nghiệp được tiếp cận dòng vốn này và “tiền lượng tử sẽ thay thế tiền giấy trong tương lai, do lạm phát và tiền giả nên sẽ không dùng tiền giấy nữa…”.

Ngoài ra, dưới danh nghĩa Công ty Triệu nụ cười, Hồ Quốc Thân còn cho phát hành Thẻ An sinh với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn 1 năm.

Lợi ích của Thẻ An sinh được quảng bá như sau: Khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố.

Kết luận điều tra cho thấy, với chính sách và sự truyền thông, quảng bá như trên, Thân và đồng phạm thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS. Số tiền thu được từ việc bán đồng QFS được xác định là hơn 33 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan điều tra mới nhận được đơn tố giác của 35 khách hàng với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Ngoài hành vi liên quan đến đồng QFS, Thân còn đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt 500 triệu đồng của một cá nhân, sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu và trang trải chi phí thành lập Công ty cổ phần Triệu nụ cười.

Viện kiểm sát kết luận, có đủ căn cứ xác định Thân lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 36 cá nhân với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ của Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, có giá trị tương đương hơn 181 triệu đồng.