Ngày 25/11 tới, TAND Khu vực 4 Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Quang Chiến (SN 1985, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quốc Chiến

Bị hại trong vụ án là 7 người. Trong đó, bị hại Chu Thanh H bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng, bị gãy hai tay, chân… với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 76%.

Theo cáo trạng, khoảng 23h25 ngày 25/3/2026, Vũ Quang Chiến điều khiển xe ô tô Lexus đi đến gần khu vực ngã 4 Trung Kính - Hạ Yên Quyết ở Hà Nội.

Ngay phía trước đầu xe ô tô của Chiến có xe ô tô do anh Lê Thành T điều khiển chở chị Lê Thảo H ngồi cạnh, đang dừng đỗ chờ đèn đỏ, hạ phanh tay.

Lúc này, Chiến do mệt, buồn ngủ không làm chủ được tốc độ và thiếu chú ý quan sát nên điều khiển xe ô tô đâm vào đuôi xe anh T. Chị H thấy va chạm nên xuống xe, ra hiệu cho anh T đánh lái sang phải tránh ô tô phía sau.

Vừa lúc đó, tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, Chiến điều khiển xe ô tô nhấn ga đâm vào đuôi xe ô tô của anh T rồi lao sang làn đường ngược chiều gây ra va chạm liên hoàn với 4 xe ô tô khác và 1 xe máy.

Trong đó, một xe ô tô bị lật ngang, văng theo đà va chạm vào xe ô tô khác, xe ô tô của bị cáo cũng bị lật ngửa.

Người lái xe máy là anh Chu Thanh H bị đẩy ngược về phía sau 15m và bị thương nặng, được đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo Kết luận giám định thương tích, anh H bị thương tích 76%, gồm gãy xương mũi, xoang hàm trái, gãy 2 tay, gãy xương đùi, trật khớp gối…

Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Minh Đ cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu với hậu quả tổn thương sức khỏe 23%.

Ngoài ra, 6 ô tô và 1 mô tô bị hư hại nặng: bị bung bật chốt ba-đờ-sốc sau trái, gãy càng, cửa bánh sau trái cong bẹp, bẹp lõm nắp ca-pô… Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là gần 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Vũ Quang Chiến đã bồi thường, mua lại ô tô bị hư hại nặng của anh Lê Quang Đ; bồi thường và khắc phục, sửa chữa, thay thế phụ tùng xe, sơn xe… cho anh Nguyễn Mạnh H số tiền 170 triệu đồng.

Riêng đối với bị hại Chu Thanh H, bị cáo Vũ Quang Chiến chưa bồi thường.

Anh H yêu cầu bị can bồi thường tiền khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe, thu nhập bị mất trong thời gian hồi phục sức khỏe, bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần… với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.