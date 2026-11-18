Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CAND)

Bị hại trong vụ án là 7 người. Trong đó, bị hại C.T.H bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76% do gãy hai tay, gãy chân và nhiều thương tích khác.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 23h25’ ngày 25/3/2026, Vũ Quang Chiến điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX300, BKS 30K-20147 đi đến gần khu vực ngã 4 phố Trung Kính - Hạ Yên Quyết. Lúc này, ngay phía trước đầu xe ô tô của Chiến có ô tô nhãn hiệu Vinfast VF6 PLUS do anh L.T.Tr điều khiển, chở chị L.T.H (ở Hà Nội) ngồi cạnh, đang dừng đỗ chờ đèn đỏ và đã hạ phanh tay.

Tuy nhiên, do mệt và buồn ngủ nên Chiến đã không làm chủ được tốc độ và thiếu chú ý quan sát nên điều khiển ô tô đâm vào đuôi xe anh Tr. Chị H thấy va chạm nên xuống xe, ra hiệu cho anh Tr đánh lái sang phải tránh ô tô phía sau.

Đúng lúc tín hiệu đèn giao thông chuyển sang xanh, Chiến nhấn ga, tiếp tục đâm vào đuôi xe anh Tr rồi lao sang làn đường ngược chiều. Chiếc Lexus đâm vào phần hông phía sau bên trái chiếc ô tô Vinfast Limo Green do anh N.M.H điều khiển, rồi tiếp tục đâm vào xe máy Honda Wave do anh C.T.H điều khiển. Cú đâm khiến anh H bị đẩy ngược về phía sau khoảng 15m.

Sau khi đâm vào xe máy của anh H, ô tô của Chiến tiếp tục va chạm vào phần hông đầu bên phải xe ô tô Vinfast Herio Green do anh P.H.D điều khiển. Cú đâm này khiến xe Lexus do Chiến điều khiển bị lật ngang, văng theo đà, va chạm vào phần đầu bên phải ô tô Vinfast do anh L.Q.Đ điều khiển.

Cú đâm trên khiến ô tô của anh Đ bị lực tác động mạnh, đẩy về sau, tiếp tục va chạm với ô tô nhãn hiệu Corolla Altis do anh P.T.T điều khiển rồi dừng lại, còn xe của Chiến bị lật ngửa.

Hậu quả, anh C.T.H và anh N.M.Đ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Kết luận giám định thương tích, anh H bị thương tích 76%, gồm gãy xương mũi, xoang hàm trái, gãy 2 tay, gãy xương đùi, trật khớp gối… Anh N.M.Đ bị thương tích 23%. Ngoài ra, 6 ô tô và 1 mô tô bị hư hại nặng: bị bung bật chốt ba-đờ-sốc sau trái, gãy càng, cửa bánh sau trái cong bẹp, bẹp lõm nắp ca-pô…

Cơ quan tố tụng xác định, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là gần 400 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo Vũ Quang Chiến đã bồi thường, mua lại ô tô bị hư hại nặng của anh L.Q.Đ; đồng thời bồi thường 170 triệu đồng cho anh N.M.H để khắc phục, sửa chữa, thay thế phụ tùng và sơn xe…

Riêng đối với bị hại C.T.H, Vũ Quang Chiến chưa bồi thường.

Trong khi đó, anh H yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 2 tỷ đồng, gồm tiền khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe, thu nhập bị mất trong thời gian hồi phục sức khỏe và khoản bù đắp tổn thất tinh thần…