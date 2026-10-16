Chuẩn bị xét xử nữ đại gia Chu Thị Thành tại Hà Nội

Ngày 2/11 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các bị can: Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang) - ảnh CAND

Cùng vụ án, có 22 người khác bị xét xử về các tội danh Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Trốn thuế.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 4 ngày. HĐXX gồm 5 người với 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Chương. Có 5 kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội và VKSND Tối cao được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (77,15%) và con trai bà là Chu Đăng Khoa – tức “Khoa kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi” (22,77%). Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng.

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức sử dụng 2 tài khoản ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý, chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG).

Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các Dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Sau đó tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng, đồng thời thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300 – 500 đồng/lít xăng dầu.

Số tiền người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào Thiên Minh Đức sẽ được hợp thức bằng nội dung "Chu Thị Thành bổ sung vốn" hoặc "Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.

Để che giấu việc bán hóa đơn khống, Công ty Thiên Minh Đức yêu cầu khách hàng phải chuyển đủ số tiền ghi trên hóa đơn vào tài khoản của Thiên Minh Đức. Sau đó, khách hàng làm văn bản đề nghị trả lại tiền thì Thiên Minh Đức chuyển khoản lại.

Khoản tiền trả lại khách hàng được hợp thức bằng cách rút tiền mặt, với lý do “rút tiền tài khoản về nhập quỹ”.

Theo quy định, hằng tháng Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính (thông qua Cục Quản lý giá) và Bộ Công thương (thông qua Vụ Thị trường trong nước) về việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của tháng trước liền kề.

Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG, Chu Thị Thành và đồng phạm soạn thảo báo cáo định kỳ hằng tháng của Quỹ BOG tại Công ty Thiên Minh Đức, thể hiện số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế.

Bằng các thủ đoạn trên, Chu Thị Thành chủ mưu, chỉ đạo thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG. Nhóm này còn thực hiện bán khống 153 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị cáo khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.