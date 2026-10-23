Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo:

Nguyễn Thị Hương Giang, sinh năm 1973; nơi thường trú: Phòng 401A, chung cư M3-M4, số 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội; nơi ở hiện nay: không xác định. Hiện bị cáo đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 14 ngày 24/12/2013 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Lê Anh Tâm, sinh năm 1981; nơi thường trú: P407 T4 Tập thể Viện thú y, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội; nơi tạm trú: Phòng 206 Chung cư số 249A Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội; nơi ở hiện nay: không xác định. Hiện bị cáo đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 103 ngày 13/11/2014 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Bị cáo Lê Anh Tâm bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thời gian mở phiên tòa: 8 giờ 30 phút ngày 9/11/2026.

Địa điểm mở phiên tòa: Khu xét xử, trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi các bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú, có mặt tại phiên toà để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.