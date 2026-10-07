Chuẩn bị xét xử Mr Pips, Shark Bình và 186 bị cáo

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định xét xử Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 26/10 và kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của chủ tọa là thẩm phán Trần Nam Hà.

Ngoài Mr Pips và Mr Hunter, có 186 bị cáo khác hầu tòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trong đó, vợ Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981), chủ Công ty Ngân Lượng, bị xét xử về hành vi giúp nhóm của Mr Pips rửa tiền khoảng 318 tỷ đồng.

Bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips. Ảnh: CA Hà Nội

Theo cáo trạng, để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Cơ quan điều tra cáo buộc Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các Công ty "ma", rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Ông Nguyễn Hòa Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng tại Công ty Ngân Lượng. Những khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng đều phải được bộ phận kinh doanh báo cáo ông Bình.

Sau khi hợp tác với sàn GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng duy trì kết nối.

Nguyễn Hòa Bình trước khi vướng lao lý.

Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví điện tử có giao dịch liên quan hệ thống của Nam.

Ngoài ra, dù biết các sàn ngoại hối có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví điện tử thực tế. Nam và Tâm bị cáo buộc tạo dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Mỗi khi nhận yêu cầu xác minh, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn bị cáo buộc chụp nội dung công văn, gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.

Sau khi phía Nam chỉnh sửa số liệu giao dịch, tài liệu được chuyển trở lại Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản trả lời. Trước khi phát hành, các công văn đều được trình ông Bình xem xét rồi chuyển tổng giám đốc ký.

Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.